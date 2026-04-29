Investiții dezastruoase. Cum au fost cheltuiți 4,8 milioane de lei pentru un pod care a blocat agricultorii din Arad

Agricultorii din comuna Șicula, județul Arad, sunt nemulțumiți deoarece îl consideră impropriu pentru nevoile reale ale zonei, fiind prea îngust pentru utilajele agricole moderne.

Podul de milioane care blochează fermierii

Fermierii spun că, în lipsa unei alternative viabile, sunt nevoiți fie să ocolească zeci de kilometri, cea ce înseamnă ma mult timp și carburanți consumați, ori să își asume riscurile deteriorării utilajelor și să traverseze râul cu tractoarele, acolo unde nivelul apei permite. Situația a dus, în unele cazuri, la incidente în care utilajele au rămas blocate.

„Am venit şi am întors înapoi. Alţii trec prin Criş dar au rămas împotmoliţi aici în apă. El măsoară un metru şi ar trebui să măsoare în jur 40 de centimetri ca să putem trece cu utilajele peste el. Am venit până aici şi am întors înapoi cu utilajele şi am trecut prin apă. Am încercat să ajut pe cineva să iasă din Criş pentru că a rămas împotmolit şi în momentul în care am încercat să-l scot pe dânsul, am rămas şi eu împotmolit cu tractorul”, povestesc agricultorii din zonă, penru observatornews.ro.

Pietonii și biciletele NU pot să circule pe pod

Problemele nu se opresc însă aici. Localnicii susțin că nici pietonii sau bicicliștii nu pot traversa noul pod.

„Nu poți cu bicicleta să mergi pe el, e prea îngust. Așa se circulă la noi”, spun oamenii din Șicula.

Primăria comunei a solicitat intervenția autorităților județene pentru identificarea unei soluții care să permită traversarea în siguranță a podului de către utilajele agricole.

„Am solicitat găsirea unei soluții în limitele legii pentru ca agricultorii să își poată lucra terenurile. În aceste zile urmează să vină responsabilul de drumuri în zonă”, a declarat primarul din Șicula, Nuțu V

Lipsa de responsabiliate a CJ Arad

De cealaltă parte, reprezentanții Consiliului Județean Arad susțin fără probleme că lucrarea respectă standardele tehnice în vigoare iar situația poate fi gestionată prin rute alternative sau transporturi speciale.

„Pentru traversare există două variante: transporturi agabaritice pe trailere sau ocolirea pe zeci de kilometri”, a declarat Andrei Ando, director de comunicare al CJA.

Prin urmare, autoritățile din Arad confirmă că investiția nu este doar inutilă, dar a creat mai multe probleme producătorilor agricoli. Astfel că banii pentru reabilitarea podului au fost practic aruncați pe fereastră iar fermierilor le cresc semnificativ cheltuielile. Și nimeni nu este tras la răspundere.