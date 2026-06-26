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Moneda unică europeană crește, în timp ce Dolarul american se prăbușește

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   16:15
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Moneda unică europeană crește, în timp ce Dolarul american se prăbușește
Hepta/Cât au ajuns să coste Euro și Dolarul după ultima decizie BNR

Moneda naţională s-a depreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2390 lei, în creştere cu 0,73 bani (0,13%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2317 lei.

Pe de altă parte, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5912 lei, în scădere cu 1,23 bani (-0,26%), faţă de joi, când s-a situat la 4,6035 lei.

Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6838 lei, în creştere cu 1,01 bani (0,17%) faţă de 5,6737 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit vineri cu 7,60 lei (1,28%), până la valoarea de 598,3364 lei, de la 590,7325 lei în şedinţa precedentă. AGERPRES

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Subiecte în articol: moneda europeana crestere dolar american scadere
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