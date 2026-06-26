Moneda unică europeană crește, în timp ce Dolarul american se prăbușește

Pe de altă parte, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5912 lei, în scădere cu 1,23 bani (-0,26%), faţă de joi, când s-a situat la 4,6035 lei.



Moneda naţională a scăzut şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6838 lei, în creştere cu 1,01 bani (0,17%) faţă de 5,6737 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a scumpit vineri cu 7,60 lei (1,28%), până la valoarea de 598,3364 lei, de la 590,7325 lei în şedinţa precedentă. AGERPRES