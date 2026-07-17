Beneficiu ascuns pentru salariați: Tratament balnear prin Casa de Pensii

Programul este gestionat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), prin intermediul caselor teritoriale de pensii, care repartizează anual bilete pentru tratament în stațiunile balneare din România.

Cine sunt beneficiarii?

Pentru a solicita un bilet de tratament balnear, salariatul trebuie să fie asigurat în sistemul public de pensii și să dețină o recomandare medicală pentru tratament balnear. Aceasta poate fi eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, în funcție de afecțiune.

Depunerea cererii nu garantează acordarea unui bilet. Dosarele sunt analizate de casa teritorială de pensii, iar repartizarea se face în limita fondurilor disponibile și a numărului de locuri alocate pentru fiecare serie.

Documente necesare

Dosarul trebuie să cuprindă:

cererea pentru acordarea unui bilet de tratament;

copia actului de identitate;

biletul de trimitere sau recomandarea medicală;

alte documente solicitate de casa teritorială de pensii, în funcție de situația solicitantului.

Reprezentanții instituției recomandă verificarea listei actualizate a documentelor înainte de depunerea dosarului, deoarece cerințele pot varia de la un județ la altul.

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Cât costă un bilet de tratament

În cazul salariaților, biletele sunt acordate, de regulă, cu plata unei contribuții individuale. Valoarea acesteia este stabilită potrivit reglementărilor în vigoare, iar diferența este suportată prin sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

Legislația prevede și situații în care anumite categorii de beneficiari pot primi bilete gratuite, în condițiile stabilite de lege.

Cât durează sejurul balnear

Un bilet de tratament oferit prin Casa de Pensii asigură, în mod obișnuit, un sejur de 16 zile. Pachetul include cazarea, masa și procedurile medicale recomandate pentru afecțiunea în baza căreia a fost aprobat tratamentul.

Cum sunt repartizate biletele

Biletele sunt distribuite în mai multe serii pe parcursul anului, iar numărul acestora diferă în funcție de fondurile aprobate și de capacitatea stațiunilor balneare incluse în program.

Persoanele interesate pot consulta anunțurile publicate de casele teritoriale de pensii pentru a afla calendarul seriilor, perioada de înscriere și condițiile de acordare.

Ce trebuie să știe solicitanții

Specialiștii recomandă depunerea cererii din timp, având în vedere că cererea pentru biletele de tratament este ridicată în multe județe. De asemenea, recomandarea medicală trebuie să fie valabilă la data depunerii dosarului.

Verificarea documentelor înainte de depunerea cererii poate preveni întârzierile cauzate de completarea dosarului și poate facilita procesul de analiză a solicitării, potrivit dcmedical.ro.