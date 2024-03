BMW va avea în România un centru IT cu mii de angajați

BMW Group şi NTT DATA România au semnat un acord pentru înfiinţarea unui joint-venture în România. Astfel, BMW Group continuă să-şi extindă reţeaua internaţională de centre IT şi beneficiază de talentul şi experienţa în sectorul software.

„Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT“, a declarat Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT.

Tot în România cei de la Porsche au două centre software, la Cluj şi Timişoara, dar cei de la Ford au un Business Solutions Center, la Bucureşti. În lipsa unei infra­structuri rutiere şi feroviare, dar şi menţinerii României în afara Spaţiului Schengen, economia locală a mizat puternic pe IT, un segment de piaţă foarte important, având în vedere şi salariile mult peste medie încasate de aceştia.

Numărul angajaţilor din sectorul local de IT&C a ajuns la 240.800 în luna august din 2023, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar. Valoarea este similară cu cea din industria auto, însă în acest caz sala­riile sunt mult mai mari în cazul celor din IT, în timp ce în auto sunt de obicei în jurul valorii salariului mediu pe economie.

România a închis anul 2023 cu un salariu mediu net la nivel national de 5.079 lei, în creştere cu 314 lei (plus 6,6%) faţă de luna noiembrie 2023 şi cu 15,5% peste nivelul din decembrie 2022, potrivit datelor publicate luni de INS. În sectorul de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice, care domină de obicei topul salariilor nete, creşterea lunară din decem­brie 2023 a fost de doar 3%, salariul mediu net fiind de 11.268 lei.

Joint-venture-ul va fi înfiinţat la Cluj-Napoca. Oraşul, cunoscut ca centru universitar, oferă un ecosistem puternic pentru inovaţie, cu antreprenoriat solid, companii de tip start-up şi un număr mare de talente pe scena tech. Acest lucru creează un potenţial ridicat de creştere pe termen lung a joint-venture-ului. Se preconizează că joint-venture-ul va angaja aproximativ 250 de dezvoltatori de software până la sfârşitul anului 2024 şi intenţionează să crească la câteva mii de angajaţi până în 2027.

Anunţul privind colaborarea vine la o lună de când BMW a anunţat intrarea în linie dreaptă a uzinei de la Debreţin, unde din 2025 va fi produs Neue Klasse, linia care anunţă viitoarea strategie a BMW în industria auto. Deja la Debreţin au fost recrutaţi 1.000 de angajaţi, iar producţia de preserie va demara în 2024.

De asemenea, arhitectura susţine conceptul BMW iFactory, care va fi implementat integral la Debreţin. Digitalizarea joacă un rol major în construcţia fabricii - începerea virtuală a producţiei pentru versiunea digitală al uzinei Debreţin a avut loc deja în martie 2023. Importanţa digitalizării se reflectă şi în echipamentele centrului de comunicare. Sălile de şedinţe au elemente digitale moderne care permit colaborarea virtuală în întreaga fabrică şi nu numai.

Principiile BMW iFactory au fost deja luate în considerare în faza de plani­ficare. Tehnologia 5G este folosită pe tot te­renul, iar hârtia este rar văzută la uzina din Debreţin - care îşi propune să fie practic fără hârtie. De asemenea, alte resurse vor fi folosite cu atenţie. La alegerea mobilierului s-au preferat materialele uşor de reciclat, cu utilizarea pe scară largă a lemnului.

Uzina din Debreţin va funcţiona, de asemenea, în totalitate fără combustibili fosili.

BMW Group şi NTT DATA colaborează într-o gamă largă de proiecte de peste 30 de ani. Semnarea contractului de joint venture marchează următorul pas important în acest parteneriat.

BMW Group a avansat deja în digitalizarea întregii companii şi a proceselor sale interne şi externe.

De câţiva ani, huburile IT şi software din Germania, SUA, Africa de Sud, India, Portugalia (joint venture Critical TechWorks) şi China (LingYue Digital IT Co. Ltd. şi BA TechWorks) au consolidat competenţa în software a producătorului premium. Ele contribuie semnificativ la dezvoltarea şi operarea soluţiilor IT inovatoare pentru BMW Group. Un total de peste 9.400 de angajaţi din întreaga lume lucrează deja în domeniul IT şi al dezvoltării software pentru BMW Group şi joint venture-urile sale.

NTT DATA Romania ocupă o poziţie-cheie pe piaţa IT, furnizând o gamă variată de servicii şi soluţii pentru clienţii din diverse industrii. Cu accentul pus pe inovaţie, calitate, performanţă şi satisfacţia clienţilor, compania rămâne în fruntea progreselor tehnologice, sprijinind creşterea şi succesul clienţilor la nivel local şi global.

Parte a Grupului NTT DATA, cu clienţi în peste 50 de ţări, compania îmbină acoperirea globală cu avantajul tehnologic şi expertiza locală. Această sinergie facilitează progresul clienţilor şi al societăţii spre digitalizare.

