Burnout total: Top 5 joburi din care angajații vor să plece urgent

Tot mai mulți angajați par să fie în modul „gata, ajunge”. Dar care sunt, concret, meseriile din care oamenii vor să plece cel mai mult în această perioadă? Un nou studiu bazat pe date de căutare online oferă un răspuns clar — și, în unele cazuri, îngrijorător, scrie yourtango.com.

Când cineva vrea să plece rapid dintr-un job, nu anunță pe LinkedIn. De cele mai multe ori, ajunge pe Google și caută lucruri precum „cum să îmi schimb cariera”, „burnout”, „cum să renunț la job” sau „vreau să plec din…”.

O analiză realizată de Profit Engine a urmărit exact aceste tipuri de căutări, asociate cu titluri de profesii, pentru a identifica domeniile cu cel mai mare nivel de nemulțumire profesională.

Rezultatele confirmă o criză profundă a epuizării — nu doar în joburile prost plătite, ci și în cele considerate „de succes”.

Top 5 profesii din care oamenii vor să plece cel mai mult

1. Personal auxiliar din domeniul sănătății

Această categorie include asistenți, personal de recoltare, îngrijitori și angajați de suport din spitale — oameni care fac o muncă extrem de dificilă, dar rar apreciată.

Potrivit analizei, acești angajați oferă sprijin fizic și emoțional intens unor persoane vulnerabile, adesea pentru salarii mici și cu sprijin instituțional minim. Munca repetitivă, riscurile medicale și epuizarea emoțională îi plasează pe locul 1 în topul celor care caută activ o ieșire din carieră.

2. Profesori

Nu este o surpriză: burnout-ul este principalul motiv pentru care profesorii vor să renunțe.

Planificarea lecțiilor, corectarea lucrărilor, comunicarea cu părinții, birocrația și gestionarea claselor tot mai diverse se adaugă unui program care depășește constant orele standard. La toate acestea se adaugă salariile mici și presiunea administrativă, iar rezultatul este o profesie aflată la limită.

3. Asistenți medicali

După ani de crize sanitare, pandemie și revenirea unor boli considerate eradicate, asistenții medicali sunt epuizați.

Datele arată că problemele existau și înainte de 2020: medii de lucru cu presiune extremă, lipsă de personal, ture care distrug viața personală și responsabilitatea uriașă a greșelilor posibile. Pandemia nu a făcut decât să amplifice un sistem deja fragil.

4. Medici

Chiar și profesiile foarte bine plătite au ajuns la limită. Medicii se confruntă nu doar cu stresul clinic, ci și cu lupte constante cu companiile de asigurări, birocrație excesivă și decizii medicale blocate de factori non-medicali.

Tot mai mulți medici vorbesc public despre ore pierdute la telefon pentru aprobări, despre frustrări profesionale și despre sentimentul că sistemul este profund defect. Pentru mulți, nici salariile mari nu mai compensează costul emoțional.

5. Avocați

Un alt domeniu bine plătit, dar extrem de solicitant. Mediile de lucru conflictuale, programul exagerat de lung, mai ales în avocatura corporatistă, și presiunea constantă duc la epuizare severă.

Analiza arată că, în cazul avocaților, căutările legate de burnout domină clar intenția de a renunța la job, semn că banii nu mai compensează stilul de viață.

Alte profesii din top 10

Pe lângă aceste cinci domenii, în topul nemulțumirii profesionale apar:

ingineri software

contabili

manageri de proiect

recrutori

profesori universitari

În special în mediul corporate și tech, concedierile masive, insecuritatea locului de muncă și presiunea inteligenței artificiale au amplificat dorința de schimbare.

„Ceea ce iese cel mai mult în evidență este faptul că burnout-ul domină aceste căutări, nu neapărat plângerile legate de salariu sau avansare”, a explicat Jason Morris, CEO al Profit Engine.

Este un semn clar al vremurilor pe care le trăim — și o întrebare deschisă despre încotro se îndreaptă piața muncii.