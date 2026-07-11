Câți bani câștigă un tânăr la primul loc de muncă în România. Salarii, legislație și domenii căutate

Datele eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din țară, arată că numărul aplicărilor din partea candidaților de 16 și 17 ani a crescut cu 25% în primele luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025 — peste 50.000 de tineri din această categorie au aplicat deja la joburi.

De la ce vârstă se poate munci legal

Codul Muncii stabilește vârsta minimă de angajare la 16 ani, cu excepția posibilității de a lucra de la 15 ani, dar doar cu acordul explicit al părinților sau tutorilor legali — acord care, dacă este retras, duce automat la încetarea contractului. Sub 16 ani, doar activitățile ușoare (distribuirea de ziare, proiecte culturale sau artistice) sunt permise, tot cu aprobare parentală.

Pentru minorii angajați legal, legea impune un regim special de protecție: program de maximum 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână, interzicerea muncii de noapte (între 22:00 și 6:00) și a orelor suplimentare, pauză de masă obligatorie de minimum 30 de minute peste 4 ore și jumătate de activitate, plus un concediu suplimentar de cel puțin trei zile lucrătoare față de ceilalți angajați. Nerespectarea acestor reguli poate atrage răspundere penală pentru angajator, cu pedepse între trei luni și doi ani de închisoare.

Unde își găsesc tinerii primul job

Domeniile principale rămân cele bazate pe muncă fizică, unde prezența este obligatorie: retail, HoReCa, industrie alimentară, servicii, logistică și entertainment. O reprezentantă eJobs a explicat că tinerii de această vârstă nu au încă maturitatea necesară pentru a lucra eficient de acasă, ceea ce îi orientează spre joburi cu prezență fizică.

Cât se plătește un prim job

Salariile variază semnificativ în funcție de vârstă și tipul de contract. Potrivit comparatorului salarial Salario, adolescenții de 16-17 ani angajați full-time pot obține între 2.600 și 3.500 de lei net pe lună, sumă care poate coborî sub 2.500 de lei pentru pozițiile part-time. Pentru tinerii ceva mai în vârstă, aflați la primul job după finalizarea studiilor, veniturile urcă, în medie, între 3.500 și 5.000 de lei net.

Legal, indiferent de vârstă sau lipsa de experiență, un minor nu poate fi plătit sub salariul minim brut pe economie, calculat proporțional cu timpul lucrat. De la 1 iulie 2026, salariul minim brut a crescut de la 4.050 la 4.325 de lei.

Sprijin suplimentar de la stat

Pe fondul unei rate a șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani de 28,2% — cea mai mare din Uniunea Europeană — Guvernul a introdus, prin Ministerul Muncii, o „primă de stabilitate” pentru tinerii NEET (care nu sunt nici angajați, nici la școală) ce se angajează pentru prima dată pe perioadă nedeterminată: până la 27.000 de lei, acordați neimpozabil pe parcursul a 24 de luni — 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea. Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că măsura urmărește să dea tinerilor „șansa de a munci și de a-și construi viața acasă”.