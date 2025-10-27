Ce trebuie să știi despre sistemul de pensii: Diferențe între Pilonul I, II și III

Ce presupune Pilonul I

Reprezintă sistemul public de stat, bazat pe solidaritatea între generații. Contribuțiile pe care angajații le plătesc în prezent sunt folosite pentru plata pensiilor celor deja pensionați. Astfel, drepturile acumulate nu se salvează pentru viitor, iar în caz de deces prematur, pensia nu se moștenește în întregime, se obține o pensie de urmaș care este oferită soțului sau soției, explică specialistul economic Iancu Guda, în emisiunea Observator.

Ce înseamnă Pilonul II

Este o pensie privată obligatorie prin care fiecare persoană acumulează bani pentru viitoarea pensie. Contribuția, dedusă din CAS-ul de 25% aplicat la salariul brut, este investită, iar câștigurile se acumulează în contul individual. În caz de deces prematur, suma acumulată se poate transfera integral către membrii familiei, respectiv soț, soție, copii.

Ce este Pilonul III

Funcționează pe bază voluntară și permite angajatului sau angajatorului să contribuie suplimentar la o pensie privată facultativă. Contribuția poate ajunge până la 15% din salariul brut lunar. Aceasta este o modalitate de motivare sau fidelizare pe termen lung.

În prezent, România are aproximativ 4,9 milioane de pensionari, cu o pensie medie lunară de 2.813 lei. În condițiile actuale se pune întrebarea asupra sustenabilității sistemului de pensii și a sursei finanțării unor pensii mai mari în viitor.