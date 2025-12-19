x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Cine va primi al 13-lea salariu? Un beneficiu tot mai rar pentru români

Cine va primi al 13-lea salariu? Un beneficiu tot mai rar pentru români

de Redacția Jurnalul    |    19 Dec 2025   •   18:15
Cine va primi al 13-lea salariu? Un beneficiu tot mai rar pentru români
Sursa foto: Al 13-lea salariu a fost înlocuit cu prima de Crăciun.

Al 13-lea salariu nu se mai oferă tuturor angajaților, mai ales de la stat. Nu există o obligativitate legală, depinzând exclusiv de angajatori.

Acest beneficu poate fi prevăzut în contractul individual de muncă, colectiv sau în regulamentul intern al sociietății. 

Cum se acordă al 13-lea salariu

Al 13-lea salaru poate fi fix, legat de vechimea în muncă sau performanța profesională, acordat oricărui angajat, inclusiv celor care sunt angajaț pe durată determinată sau cu jumătate normă și se supune impozitului pe venit.

Se acordă la sfârșitul anului, de obicei în luna decembrie, însă nu are o dată fixă și nu se virează împreună cu salariul lunar.

De asemenea, pot beneficia angajații eligibili din firmele care îl oferă, motivându-i pe final de an, când cheltuielile explodează.

Această practică este diferită, în funcție de legislația fiecărei țări.  Practica este comună în Spania sau Portugalia, obligatorie în unele state, potrivit a1.ro.

În România însă, doar puțin angajați mai primesc al 13-lea salariu.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: al 13 lea salariu angajati
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri