Cine va primi al 13-lea salariu? Un beneficiu tot mai rar pentru români

Acest beneficu poate fi prevăzut în contractul individual de muncă, colectiv sau în regulamentul intern al sociietății.

Cum se acordă al 13-lea salariu

Al 13-lea salaru poate fi fix, legat de vechimea în muncă sau performanța profesională, acordat oricărui angajat, inclusiv celor care sunt angajaț pe durată determinată sau cu jumătate normă și se supune impozitului pe venit.

Se acordă la sfârșitul anului, de obicei în luna decembrie, însă nu are o dată fixă și nu se virează împreună cu salariul lunar.

De asemenea, pot beneficia angajații eligibili din firmele care îl oferă, motivându-i pe final de an, când cheltuielile explodează.

Această practică este diferită, în funcție de legislația fiecărei țări. Practica este comună în Spania sau Portugalia, obligatorie în unele state, potrivit a1.ro.

În România însă, doar puțin angajați mai primesc al 13-lea salariu.