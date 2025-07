Cum vor fi impozitate pensiile de peste 3.000 de lei. Explicațiile ministrului Muncii

„Am făcut tot ce am putut ca partid, dar suntem într-o coaliție, suntem mai multe voci și trebuie să existe consens, dar am făcut tot ce am putut ca acest prag să fie la 4.000 de lei”, a spus demnitarul.

Ministrul Muncii a explicat, într-un interviu la Antena 3 CNN, că taxarea cu 10% a pensiilor nu se aplică înregii sume.

„Primii 3000 de lei nu sunt impozitați cu absolut niciun leu. Apoi, dacă ai 3100 de lei pensia vei plăti 10% din suma aia, adică 10 lei. Dacă ai 4000 de lei pensie, vei plăti 10% pe diferența de la 3000 de lei la 4000 de lei, adică 10% din 1000, încă 100 de lei”, a precizat acesta.

El a ținut să sublinieze că modificarea va fi implementată rapid, cu sprijinul Casei Naționale de Pensii.

„Aș vrea să felicit colegii de la Casa de Pensii pentru faptul că vor reuși să aplice această nouă legislație într-un timp record”, a mai spus Florin Manole.

Recalcularea pensiilor va continua

Ministrul a mai spus că procesul de recalculare a pensiilor continuă, astfel că la pensiile actuale se vor putea adăuga şi anumite venituri care nu erau constante, acorduri globale sau prime.

„Avem această mică recalculare. Se întâmplă acum când vorbim şi în perioada următoare, acolo se vor adăuga la metoda de calcul a veniturilor fiecărui pensionar şi anumite venituri care nu erau constante, acorduri globale, prime care erau eventual temporare. Nimeni nu va pierde”, a declarat Florin Manole.

De asemenea, unii pensionari vor avea creşteri care „vor varia în funcţie de documentele pe care le aduc, şi care justifică contribuţia lor de-a lungul timpului”.

„Nu vreau să creez o aşteptare nefondată. Sunt unii oameni care, la recalcularea mică, aducând poate documente cu contribuţii extrem de mici, pe o lună-două, raportate la 30 de ani de vechime sau poate chiar mai mult, nu vor avea o surpriză, în sensul că vor avea vreo creştere”, a concluzionat ministrul Muncii.