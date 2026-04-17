Harta salariilor din România: Cine câștigă mai mult și unde sunt scăderile?

Evoluția veniturilor nu este însă uniformă la nivelul țării, diferențele regionale rămânând semnificative. În timp ce unele județe au înregistrat creșteri consistente, altele au stagnat sau chiar au raportat scăderi ale salariului mediu net.

Cele mai mari creșteri de salarii

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în județe precum Sibiu, unde salariul mediu net a urcat cu 9,55%, până la 5.750 de lei, precum și în Mehedinți și Vâlcea, unde avansul a depășit 7%. În marile centre economice, inclusiv Cluj și Iași, majorările au fost mai temperate, de aproximativ 2–3%.

Cele mai dinamice creșteri salariale s-au înregistrat în sud-vestul Olteniei, în nord-vest și vestul țării, unde avansurile au depășit 6%. În aceste regiuni, județe precum Mehedinți, Vâlcea și Satu Mare au contribuit la creșterea mediei, deși nivelul salariilor rămâne sub cel din Capitală.

Unde scad veniturile

În același timp, aproximativ o treime dintre județe au înregistrat evoluții apropiate de stagnare, cu creșteri sub 1% sau chiar scăderi. Cea mai puternică diminuare a fost raportată în județul Olt, unde salariul mediu net a scăzut cu peste 5%, de la 5.234 lei la 4.972 lei. Scăderi au fost consemnate și în Bacău și Hunedoara, de peste 3%, în timp ce în alte județe evoluțiile au fost minime.

Salariu mediu net în Capitală

La nivel regional, Bucureștiul rămâne lider detașat, cu un salariu mediu net de 7.073 lei în ianuarie 2026, în creștere cu aproape 5% față de anul anterior. Capitala este urmată de regiunea București–Ilfov, cu o medie de aproximativ 6.360 de lei, în timp ce regiunea Nord-Est înregistrează cel mai scăzut nivel, de circa 4.449 de lei.

Diferențele regionale rămân semnificative, între zonele cele mai bine plătite și cele mai slab dezvoltate existând un ecart de peste 1.900 de lei, potrivit stiripesurse.ro.

Per ansamblu, datele indică o piață a muncii cu evoluții inegale, în care creșterile salariale sunt concentrate în anumite regiuni, în timp ce altele înregistrează stagnări sau scăderi, accentuând decalajele economice dintre zonele țării.