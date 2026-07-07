Românii care muncesc în străinătate primesc vești importante: UE schimbă regulile pentru șomaj, alocații și alte beneficii sociale

Parlamentul European aprobă reguli mai clare pentru românii care lucrează în UE

Parlamentul European a adoptat marți revizuirea regulamentului privind coordonarea sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană, un act normativ așteptat de milioane de cetățeni europeni care trăiesc sau lucrează în afara statului lor de origine.

Textul legislativ, negociat anterior cu Consiliul Uniunii Europene, a fost aprobat cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri.

Scopul principal al modificărilor este stabilirea unor reguli uniforme și mai ușor de aplicat în toate statele membre, astfel încât persoanele care se mută pentru muncă să nu mai întâmpine dificultăți în accesarea drepturilor sociale.

În același timp, regulamentul întărește colaborarea dintre autoritățile naționale pentru combaterea fraudelor și a practicilor abuzive, inclusiv utilizarea companiilor de tip „letterbox”, create doar pentru a obține avantaje fiscale sau sociale fără a desfășura o activitate economică reală.

Se schimbă regulile pentru indemnizația de șomaj

Una dintre cele mai importante modificări îi privește pe cetățenii care și-au desfășurat activitatea profesională în mai multe state membre.

Noua legislație clarifică modul în care sunt luate în calcul perioadele de muncă, activitate independentă și asigurare atunci când este stabilit dreptul la indemnizația de șomaj.

În plus, persoanele care aleg să se mute într-un alt stat membru pentru a-și căuta un loc de muncă vor putea continua să primească indemnizația de șomaj din țara de origine timp de șase luni. Perioada poate fi prelungită până la expirarea dreptului la acest beneficiu, oferind astfel mai multă siguranță financiară celor aflați în căutarea unui nou loc de muncă.

Pentru lucrătorii transfrontalieri, regulamentul stabilește criterii clare privind statul responsabil pentru plata indemnizației. Dacă persoana a lucrat, a desfășurat activități independente sau a fost asigurată fără întrerupere timp de cel puțin 22 de săptămâni într-un anumit stat, acel stat va avea obligația de a plăti indemnizația.

Prestațiile familiale și serviciile de îngrijire pe termen lung sunt reglementate mai clar

O altă schimbare importantă privește prestațiile familiale și serviciile de îngrijire pe termen lung.

Pentru prima dată, legislația europeană introduce o definiție comună și o listă a prestațiilor pentru îngrijirea pe termen lung. Această modificare oferă mai multă claritate atât persoanelor care beneficiază de astfel de servicii, cât și autorităților care le gestionează.

Regulamentul stabilește și o diferențiere mai clară între indemnizațiile acordate părinților care își reduc sau întrerup activitatea profesională pentru creșterea copilului și celelalte prestații familiale.

Parlamentul European consideră că această separare va contribui la o împărțire mai echilibrată a responsabilităților între părinți și va reduce presiunea financiară asupra familiilor care aleg ca unul dintre părinți să petreacă mai mult timp cu copiii.

Reguli noi pentru lucrătorii detașați în alte state membre

Modificările adoptate aduc clarificări importante și pentru angajații detașați temporar într-un alt stat membru.

Potrivit regulamentului, salariații și persoanele care desfășoară activități independente detașate pentru o perioadă de până la 24 de luni vor continua să fie asigurate în statul de origine.

Această regulă se aplică însă doar dacă persoana nu înlocuiește un alt lucrător detașat și dacă a fost afiliată sistemului de securitate socială din țara de origine timp de cel puțin trei luni înainte de detașare.

O altă noutate este introducerea unui sistem obligatoriu de notificare prealabilă către autoritățile competente înainte ca un angajat să înceapă activitatea într-un alt stat membru.

Există însă excepții pentru deplasările în interes de serviciu și pentru detașările de maximum trei zile, cu mențiunea că această derogare nu se aplică în sectorul construcțiilor.

Ce înseamnă noile reguli pentru românii din diaspora

Noile prevederi sunt deosebit de importante pentru România, unde sute de mii de cetățeni lucrează în alte state ale Uniunii Europene.

Mulți români desfășoară activități sezoniere, sunt detașați de angajatori români sau fac naveta între două state membre. În toate aceste situații, stabilirea statului responsabil pentru plata indemnizațiilor și a altor beneficii sociale a generat, de-a lungul timpului, numeroase probleme administrative.

Prin clarificarea regulilor privind indemnizațiile de șomaj, prestațiile familiale și coordonarea sistemelor de securitate socială, noul regulament ar putea reduce întârzierile, interpretările diferite ale legislației și conflictele dintre autoritățile naționale.

Potrivit Parlamentului European, aproximativ 16 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene trăiesc sau lucrează în prezent într-un alt stat membru.

După votul din Parlamentul European, regulamentul trebuie să primească și aprobarea formală din partea Consiliului Uniunii Europene. După finalizarea acestei etape, noile reguli vor intra în vigoare și vor deveni aplicabile în toate statele membre, inclusiv în România, oferind un cadru mai clar și mai predictibil pentru milioane de lucrători europeni și pentru familiile acestora.

mediafax