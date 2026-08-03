Haos la admitere într-o universitate de prestigiu. Sistemul bazat pe IA a provocat un scandal uriaș

O universitate de top din Mexic, Universitatea Națională Autonomă din Mexic (UNAM), se confruntă cu un scandal major după ce a folosit, pentru prima dată în istoria sa, un sistem bazat pe IA pentru supravegherea examenului de admitere desfășurat online, potrivit CNN.

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Daniel Fernando García Velázquez a susținut examenul de admitere de patru ori înainte de a obține punctajul necesar pentru a fi admis. La primele trei încercări a fost nevoit să călătorească aproximativ 400 de kilometri din statul Veracruz până în Ciudad de México, deoarece examenul se desfășura exclusiv în format fizic.

La cea de-a patra încercare, în luna iunie, examenul a fost organizat online pentru prima dată. Deși a obținut 94 de puncte din 120, un rezultat suficient pentru a intra la specializarea Comunicare și Jurnalism, înscrierea sa a fost suspendată.

Universitatea a anulat aproximativ 3.000 dintre cele peste 150.000 de lucrări, după ce a constatat un număr neobișnuit de mare de note maxime, ceea ce a ridicat suspiciuni că unii candidați au folosit instrumente de IA sau au avut acces la subiecte înaintea examenului.

Din cauza anchetei, nu doar candidații suspectați de fraudă sunt afectați, ci și cei care au promovat în mod legitim. Toți așteaptă acum decizia finală a universității.

Scandalul a fost amplificat de acuzațiile unor candidați, care susțin că sistemul de supraveghere bazat pe IA a făcut erori și a fost folosit în exces, fără suficientă verificare umană.

Cazul a ajuns și în atenția președintei Mexicului, Claudia Sheinbaum, absolventă a UNAM, care a sugerat implicarea procurorului general pentru clarificarea situației.

UNAM este una dintre cele mai prestigioase universități din America Latină și un simbol al învățământului public mexican. În fiecare an, peste 100.000 de candidați concurează pentru un loc, iar între 80% și 90% sunt respinși.

În acest an, peste 150.000 de persoane au concurat pentru doar 21.962 de locuri disponibile.

Pentru a preveni frauda, universitatea a introdus un sistem de monitorizare bazat pe IA, care înregistra și analiza comportamentul fiecărui candidat, datele fiind ulterior verificate și de supraveghetori umani.

După publicarea rezultatelor, comisia tehnică a constatat că numărul lucrărilor cu punctaj maxim s-a triplat față de anii precedenți. Totodată, a crescut și numărul lucrărilor cu zero, unu sau două răspunsuri corecte, fapt considerat la fel de suspect.

În paralel, pe rețelele sociale au apărut numeroase videoclipuri în care utilizatori arătau cum pot fi păcălite sistemele de supraveghere. Un candidat a declarat pentru CNN că i s-a oferit, contra sumei de aproximativ 150 de dolari, un program capabil să rezolve automat examenul.

Compania care a administrat platforma de examinare susține că sistemul său a funcționat conform proiectării și că securitatea examenului depinde atât de tehnologie, cât și de măsurile academice adoptate de universitate.

UNAM a anunțat că ancheta a confirmat existența unor fraude, inclusiv folosirea telefoanelor mobile, a unor persoane care îi ajutau pe candidați și chiar cazuri de furt de identitate.

Ca urmare, universitatea a decis organizarea unui nou examen, de această dată în format fizic, pentru aproximativ 58.000 de candidați care au obținut punctaj de admitere în acest an sau în ultimii cinci ani. Data și locațiile noii examinări nu au fost încă anunțate.

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(sursa: Mediafax)