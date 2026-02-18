x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Feb 2026   •   23:15
Unde lucrează și cât câștigă partenera de viață a premierului Ilie Bolojan?
Sursa foto: Hepta/Ilie Bolojan se află în fruntea Guvernului României dn 23 iunie 2025.

Premierul României, Ilie Bolojan, are o relație de circa trei ani cu Ioana Fâșie, asistentă medicală la Spitalul Județean de Urgență Oradea.

Șeful Guvernului a fost căsătorit cu Florentina Bolojan timp de 20 de ani. Cei doi au divorțat în 2013 și au împreună două fete.

Ioana Fâșie este asistent medical principal cu studii superioare și lucrează în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică.

Cât câștigă Ioana Fâșie

Aceasta are un salariu net lunar de circa 8.300 de lei, potrvit documentelor oficiale de pe site-ul spitalului, actualizate în septembrie 2025.

Salariul de bază este de 9.848 lei brut, plus un spor de 55% pentru condiții periculoase, respectiv 3.869 lei. Totalul brut ajunge la 14.217 lei, echivalentul a 8.317 lei net, cu o ușoară ajustare de 200 lei, comparativ cu de martie 2024, potrivit a1.ro.

