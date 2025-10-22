Uzura morală planificată: Cât te costă, de fapt, cultura „de unică folosință”?

Ceea ce poate ți s-a părut ție a fi ghinion s-a dovedit a fi, în multe cazuri, o strategie de piață.

Acest fenomen poartă numele de „uzură morală planificată” (planned obsolescence) și reprezintă o practică de business prin care produsele sunt proiectate, în mod intenționat, să aibă o durată de viață limitată. Scopul e simplu: să te forțeze pe tine, consumatorul, să înlocuiești produsul, generând astfel un ciclu constant de vânzări.

De la piese care nu pot fi înlocuite, la costuri de reparație care depășesc prețul unui produs nou, strategia asta a dominat piața de consum decenii la rând. Însă, în ultimii ani, a apărut o contra-mișcare puternică.

Cât te costă pe tine cultura „aruncă și înlocuiește”?

Impactul acestei strategii te lovește direct și de două ri. În primul rând, e un impact financiar evident asupra bugetului tău. Când un aparat electrocasnic pe care ai dat o sumă considerabilă cedează după doar 2-3 ani de utilizare, ești pus în fața unei noi cheltuieli majore, neprevăzute, care îți poate destabiliza bugetul lunar.

În al doilea rând, impactul asupra mediului ne afectează pe toți, inclusiv pe tine. România, la fel ca restul lumii, se confruntă cu o criză a deșeurilor electronice (e-waste). Aceste aparate, pline de plastic și metale grele, ajung la groapa de gunoi și poluează solul și apa. Resursele folosite pentru a produce non-stop aparate noi sunt, de asemenea, o presiune uriașă asupra planetei.

„Dreptul la reparație”: Cum îți poți recâștiga puterea

Ca răspuns la această problemă, Uniunea Europeană a început să implementeze legislația cunoscută sub numele de „Dreptul la reparație” (Right to Repair). Această mișcare obligă producătorii să facă două lucruri esențiale: să proiecteze produse care pot fi reparate mai ușor și să pună la dispoziția ta și a service-urilor independente piesele de schimb necesare, pentru o perioadă de 7-10 ani.

Ce înseamnă asta pentru tine, concret? Înseamnă că mentalitatea se schimbă. Înseamnă că, atunci când aspiratorul tău de 1000 de lei nu mai trage la fel de bine, nu trebuie să te resemnezi și să îl arunci. Problema poate fi una minoră – o clapetă ruptă, o perie uzată sau un filtru care trebuie schimbat.

Soluția e mult mai accesibilă decât crezi. În loc să accepți înfrângerea, poți identifica problema și căuta soluții. Magazinele online specializate îți oferă o gamă largă de piese aspirator, de la motoare și carcase, la perii și filtre, pentru majoritatea modelelor de pe piață. O reparație care te costă 100 de lei îți poate prelungi viața aparatului cu încă 3-4 ani. Așa economisești 900 de lei și împiedici un alt aparat să ajungă la groapa de gunoi.

Schimbarea de mentalitate: De la consumator pasiv la proprietar activ

„Dreptul la reparație” nu e doar o lege; e o schimbare de mentalitate. Îți redă puterea de a fi proprietar, nu doar un utilizator temporar al bunurilor pentru care plătești. Când alegi să repari, transmiți un semnal puternic producătorilor că prețuiești durabilitatea și responsabilitatea.

Data viitoare când un aparat electrocasnic îți cedează, primul impuls n-ar trebui să fie să cauți un înlocuitor. Primul impuls ar trebui să fie să diagnostichezi problema. Ai putea fi surprins cât de simplu și de ieftin poate fi să repari, în loc să arunci. E o decizie inteligentă pentru buzunarul tău și vitală pentru mediul înconjurător.