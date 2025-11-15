Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului 2025: Obiceiurile COMPLET interzise 40 de zile

Timp de 40 de zile, credincioșii se abțin de la anumite mâncăruri, dar și de la fapte și gânduri lumești, pentru a-și curăța sufletul înainte de Nașterea Domnului.

Această perioadă nu este doar una de restricție, ci mai ales de purificare, pace interioară și apropiere de Dumnezeu.

Semnificația Postului Crăciunului

Potrivit tradiției creștine, postul Crăciunului simbolizează călătoria duhovnicească a oamenilor către Betleem, locul în care S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Este un timp al liniștii și al rugăciunii, în care creștinii sunt îndemnați să-și îndrepte viața și să cultive bunătatea, iertarea și milostenia.

Părinții bisericii spun că postul nu este doar o abținere de la carne, lapte și ouă, ci mai ales o încercare de a posti cu inima – de la mândrie, invidie, ceartă și ură.

Când începe și când se încheie postul Crăciunului 2025

Postul Crăciunului din 2025 începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului.

De-a lungul celor 40 de zile, există anumite dezlegări la pește, vin și ulei, în special în zilele de sâmbătă și duminică, precum și la sărbători mari:

21 noiembrie – Intrarea Maicii Domnului în Biserică Citește pe Antena3.ro O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori

23 noiembrie – Duminică cu dezlegare la pește

30 noiembrie – Sfântul Andrei

6 decembrie – Sfântul Nicolae

13 decembrie – Duminică cu dezlegare

20 decembrie – Sfântul Ignatie Teoforul

După data de 20 decembrie, postul devine mai aspru, iar credincioșii se pregătesc pentru zilele de ajun și pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului.

Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului

Biserica Ortodoxă le recomandă credincioșilor nu doar să respecte restricțiile alimentare, ci și să fie atenți la comportamentul lor. Potrivit preoților, postul este o perioadă de echilibru între trup și suflet, iar unele obiceiuri trebuie evitate complet:

Nu se mănâncă produse de origine animală – carne, ouă, lapte, brânzeturi sau untură. Se evită consumul de alcool și fumatul, considerate ispite lumești care îndepărtează de la rugăciune. Nu se organizează petreceri, nunți sau botezuri, pentru că este o perioadă de sobrietate spirituală. Nu se rostesc vorbe rele și nu se poartă ură – iertarea și împăcarea sunt condiții esențiale pentru curățirea sufletului. Nu se împrumută bani sau bunuri, pentru a nu atrage neînțelegeri sau datorii la finalul anului. Nu se ignoră rugăciunea – preoții spun că postul alimentar fără rugăciune este doar o dietă, nu o lucrare duhovnicească.

Superstiții și tradiții populare în postul Crăciunului

Pe lângă regulile bisericești, în satele românești s-au păstrat de-a lungul timpului numeroase tradiții și superstiții.

Se spune că nu e bine să mănânci după apusul soarelui , pentru că sufletele celor adormiți ar veni în vizită.

Focul din sobă trebuie să fie aprins mereu, pentru a păzi gospodăria de spiritele rele.

Ferestrele și ușile trebuie bine închise noaptea, ca răul să nu intre în casă.

În prima zi de post, oamenii obișnuiesc să aprindă o lumânare pentru luminarea drumului sufletului, iar în ultima zi – o lumânare pentru pacea și renașterea lăuntrică.

Tot în această perioadă, gospodinele pregătesc coliva și colacii de post, iar tinerii din sate încep repetițiile pentru colinde, considerate mesagerii bucuriei nașterii lui Hristos.

Cum să te pregătești duhovnicește

Preoții îi îndeamnă pe credincioși să folosească Postul Crăciunului ca pe o perioadă de reflecție, recunoștință și apropiere de familie.

Se recomandă spovedania înainte de Crăciun, pentru curățirea sufletului, și împărtășania, ca semn al comuniunii cu Dumnezeu.

„Postul nu este doar o renunțare, ci o redescoperire a sensului vieții. Este timpul în care învățăm să dăruim, să iertăm și să fim mai aproape de cei dragi”, spun duhovnicii.

Postul Crăciunului 2025 nu este o simplă tradiție, ci o călătorie spirituală care ne amintește de smerenie, compasiune și iubire. Prin rugăciune, fapte bune și echilibru, fiecare creștin se pregătește pentru una dintre cele mai luminoase sărbători ale anului – Nașterea Domnului Iisus Hristos.