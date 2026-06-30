Antrenorul Germaniei, anunț despre viitorul său după eliminarea de la Cupa Mondială 2026

Nemții își doreau să câștige Cupa Mondială, dar au fost eliminați de Paraguay în 16-imi. O surpriză pe care puțini o anticipau, considerată de nemți una dintre cele mai mari rușini din istoria participărilor la turneul final.

Chiar și așa, Julian Nagelsmann a transmis că nu se gândește să demisioneze din funcția de selecționer după acest rezultat.

”Nu sunt omul care să fugă de responsabilități în astfel de momente. Nu demisionez. Sunt pregătit să merg mai departe. Dacă nu mă mai vor, să mă anunțe. În caz contrar, voi începe pregătirea pentru Liga Națiunilor și pentru Campionatul European”, a spus Julian Nagelsmann, după meciul cu Paraguay.

De asemenea, inclusiv directorul sportiv al Federației de Fotbal din Germania, Rudi Völler, a afirmat că nu se gândește la schimbarea antrenorului.

”Este greu de suportat pentru o națiune fotbalistică precum Germania. Ne așteptam la mai mult, iar pentru noi a fost mult mai mult, acest lucru trebuie spus destul de clar. Acum am pierdut două meciuri la rând, acesta este un fapt. Julian Nagelsmann este încă un antrenor de top. Este un luptător, se va regrupa după o înfrângere atât de amară și va dori să atace din nou. Știu că mulți nu vor înțelege asta, având în vedere cum am fost eliminați. Sunt în continuare convins că el este probabil persoana potrivită pentru a continua, dar nu sunt singur la DFB, nu pot decide singur acest lucru”, a transmis Rudi Völler, conform DigiSport.

https://www.youtube.com/watch?v=kb0xucI1CKg

Cum s-au schimbat cotele Paraguayului după eliminarea Germaniei

Paraguay a produs cea mai mare surpriză de până acum la Cupa Mondială 2026, iar cota la trofeu a scăzut 161.00 de la 300.00, cât era înainte de startul competiției. Pe de altă parte, fanii Paraguayului au la dispoziție cote fotbal cu șanse mai bune de reușită, cum ar fi cota 23.00 să fie echipa cu cel mai bun parcurs din America de Sud. Evident, Argentina (1.73), Brazilia (3.00) și Columbia (7.00) sunt marile favorite.

Chiar și așa, în Paraguay este sărbătoare națională după eliminarea Germaniei. Oamenii au ieșit pe străzi în numeroase orașe pentru a sărbători calificarea în optimile de finală. Tonul a fost dat de președintele Santiago Peña, care a declarat zi națională: „Paraguayul nu se predă niciodată. Sărbătoare națională, la naiba!”, a scris Santiago Peña pe o rețea de socializare.

Paraguay a revenit la Cupa Mondială pentru prima dată din 2010, când a obținut și cea mai bună performanță din istoria sa, calificarea în sferturile de finală. Aflată pentru a noua oară la turneul final, Paraguay bate din nou la porțile istoriei și speră să producă o nouă surpriză în optimile de finală.

Paraguay a fost dominată complet de Germania, a avut o posesie de doar 27%, dar selecționerul Gustavo Alfaro a afirmat că jucătorii săi trebuie să sufere pentru a obține rezultatele dorite. "Este o victorie epică, da. Dar trebuie să-i acordăm valoarea cuvenită, să înțelegem că suntem capabili, dar că, dacă nu facem sacrificii, nu vom reuși. Germania este o forță și ne-ar fi putut zdrobi cu ușurință, dar am rezistat. Încă nu avem acel nivel de experiență, așa că trebuie să ne adaptăm situației", a comentat Alfaro.

Visul frumos continuă, astfel, pentru Paraguay la Cupa Mondială, în timp ce Germania se gândește la soluțiile pe care trebuie să le aplice pentru a nu mai repeta un astfel de rezultat.