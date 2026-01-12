Ce se va întâmpla cu leul în 2026? Recomandările BNR pentru români privind creditele

Acesta estimează că leul se va stabliza în raport cu euro în 2026, în contextul reducerii deficitului bugetar și al atenuării presiunilor pe curs.

Cursul valutar în 2026

"În momentul în care nu vom mai avea o așa presiune pe curs, anticipez că acesta s-ar putea să se stabilizeze undeva în jurul valorii de 5,1 - cât este acum - sau 5,15. Nu cred că va merge mult dincolo de acest nivel”, a declarat Eugen Rădulescu, la Digi24.

Ce se va întâmpla cu deficitul bugetar

Oficialul BNR anticpează că deficitul bugetar se va reduce de la 9% în 2025, la 6% în 2026, ceea ce va atenuna presiunea pe importuri și cursul valutar. El subliniază că acest deficit uriaș, din 2024, a stimulat mai degrabă economiile vecinilor, România înregistrând o creștere economică stagnantă, de doar 0,8%. Măsuri precum reducerea taxei pe stâlp și eliminarea impozitului pe cifra de afaceri pentru marile întreprinderi îmbunătățesc cadrul economic, în opinia consilierului BNR.

Sfaturi privind creditele

Eugen Rădulescu recomandă prudență la contractarea de credite în 2026, deși rata șomajului rămâne scăzută.

"Situația, în momentul de față, nu este strălucită. Chiar dacă rata șomajului este scăzută, nu pare să crească și chiar dacă avem această stabilitate a cursului valutar, aș fi mai prudent în a mă împrumuta în acest an, pentru că situația rămâne tulbure", explică acesta.

Factori geopolitici, precum războiul din Ucraina, tensiunile cu Groenlanda, Venezuela sau Iran pot genera efecte imprevizibile pe termen scurt și mediu.