Ce plătești, de fapt, când cumperi o pâine bio din făină de ovăz. Află despre preț și beneficii

Tot mai multă lume alege, în prezent, produse bio

De ce? Deoarece e conștientă că o alimentație curată e o investiție pe termen lung în sănătate. Printre opțiunile populare și căutate în 2025 se numără și pâinea bio din făină de ovăz. Aceasta este doar una dintre cele mai dorite variante deoarece este mai hrănitoare și mai blândă cu organismul. De asemenea, e apreciată pentru gustul său natural, dar și pentru aportul său nutritiv superior.

Însă, ce știm despre paine bio din faina de ovaz pret? Care este acesta, ce îl justifică și de ce este acest tip de produs diferit față de o pâine convențională? Vei afla totul în cele ce urmează.

O pâine bio din făină de ovăz e o pâine din ingrediente curate, fără compromisuri la calitate și gust

Citește pe Antena3.ro Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ

Pentru că în prezent etichetele alimentelor devin din ce în ce mai greu de descifrat, pâinea bio din ovăz iese în față prin simplitatea, dar și bunătatea sa. Rețeta are la bază făină din ovăz obținută din culturi certificate ecologic, fără aditivi, pesticide sau OMG. Fiecare dintre ingrediente este verificat atent: de la sursa cerealelor până la procesul de măcinare.

La magazinul online de alimente organice BioCorner, aceste standarde sunt o regulă de bază.

Produsele vin din surse ce respectă certificările europene de agricultură ecologică. În plus, procesarea este minimă, totul pentru a se păstra nutrienții esențiali pentru organism, din ovăz.

Cum este justificat prețul unei pâini bio din făină de ovăz

Diferența dintre prețul unei pâini bio și prețul unei pâini obișnuite ține cont de mai multe aspecte.

E vorba și de cultivarea cerealelor bio, un proces care implică costuri mai mari.

Sunt evitați fertilizanții chimici, dar și erbicidele.

Randamentul pe hectar este mai mic, materia primă fiind mai scumpă.

Și procesul de panificație este diferit. Nu sunt folosiți conservați sau amelioratori, ci doar drojdii naturale, apă filtrată și sare neiodată.

Termenul de valabilitate este, de asemenea, mai scurt, deoarece produsul este natural.

Deci, când cumperi o paine bio cu ovaz, nu plătești doar pentru un produs. Plătești, de fapt, un lanț întreg de responsabilitate, de la munca fermierului până la a ajunge pe raft la magazin. E vorba de un produs care a fost realizat cu respect atât față de natură, cât și față de sănătatea ta.

Care sunt proprietățile ovăzului: inimă sănătoasă, energie constantă și multe altele

Știai că făina de ovăz este recunoscută pentru conținutul său ridicat de fibre solubile? Acestea, la rândul lor, contribuie la reglarea nivelului de colesterol și la o digestie mai ușoară. Ovăzul oferă, de asemenea, carbohidrați cu eliberare lentă, menținând astfel nivelul de energie în mod constant de-a lungul întregii zile.

O pâine bio din ovăz este nemaipomenită pentru cei care doresc să-și controleze glicemia, pentru cei sportivi, dar și pentru cei care doresc un stil de viață mai echilibrat. Este mai ușor de digerat, are o aromă bună și poate fi consumată în armonie cu brânzeturi, unt sau hummus. De fapt, cu aproape orice îți dorești și este tartinabil.

În magazinul online BioCorner vei găsi sortimente diverse de pâine bio, din făină de ovăz și mixuri integrale, cu semințe și alte cereale organice, care să-ți aducă un aport complet de nutrienți. Încearcă-le pe toate!

Contact:

0737 55 66 22

comenzi@biocorner.ro

Sursa foto: biocorner.ro