Ce trebuie să verifici înainte de a cumpăra un pui cu pedigree

Din păcate, există o confuzie majoră pe piață legată de ceea ce înseamnă cu adevărat un act de pedigree, mulți cumpărători fiind induși în eroare de anunțuri false. Pedigree-ul nu este un certificat de lux sau un simplu act pentru expoziții, ci singurul document oficial care atestă puritatea rasei și istoricul genealogic pe mai multe generații. Pentru a evita capcanele și pentru a te asigura că aduci acasă un pui provenit dintr-o sursă responsabilă, este esențial să urmezi o listă riguroasă de verificări tehnice și medicale.

1. Autenticitatea documentelor și afilierea oficială

Primul și cel mai important aspect este verificarea documentului de pedigree în sine și a filierei prin care a fost emis. În România, singura instituție care are dreptul legal de a emite acte de origine recunoscute internațional este Asociația Chinologică Română (A.Ch.R.), afiliată la Federația Chinologică Internațională (FCI).

Atunci când evaluezi documentele, fii atent la următoarele elemente:

Pedigree-ul nu se emite „la cerere” contra cost: Un pui are pedigree doar dacă ambii părinți dețin drept de reproducere obținut în expoziții chinologice, iar cuibul a fost declarat oficial la A.Ch.R. în primele luni de viață. Dacă cineva îți cere o sumă suplimentară pentru a-ți oferi actul, te confrunți cu o tentativă de fraudă. Carnetul de performanță: Alături de pedigree, un pui de rasă pură va primi un carnet de performanță, unde sunt notate rezultatele sale sau ale ascendenților săi. Corelarea microcipului: Codul numeric înscris pe certificatul de pedigree trebuie să coincidă perfect cu codul din carnetul de sănătate și cu cel citit de pe microcipul implantat subcutanat cățelului.

2. Selecția sursei: Evaluarea etică a crescătorului

Adevărații crescatori de caini pasionați nu își vând puii prin intermediul platformelor de anunțuri generale la prețuri suspect de mici și nu acceptă livrarea cățelușilor prin curierat sau în puncte de întâlnire improvizate (cum ar fi parcările marilor magazine). Un crescător etic își deschide canisa pentru vizite, dorește să cunoască viitoarea familie a puiului și pune întrebări selective pentru a se asigura că animalul va avea condiții optime de viață.

Atunci când vizitezi canisa, observă comportamentul mamei puilor. Aceasta trebuie să fie prezentă fizic alături de cuib, să aibă un comportament echilibrat (nu excesiv de agresiv sau speriat) și să prezinte semne clare de îngrijire corespunzătoare. Un mediu curat, spațios și bine ventilat în care puii sunt socializați încă din primele săptămâni reprezintă garanția unui start corect în viață.

3. Testele genetice și istoricul medical al părinților

Deținerea unui act de pedigree garantează puritatea rasei, însă siguranța medicală deplină este oferită de testele clinice specifice efectuate pe părinți. Fiecare rasă are anumite predispoziții genetice către afecțiuni ereditare, iar crescătorii responsabili testează reproducătorii înainte de împerechere pentru a elimina riscul transmiterii acestor boli la descendenți.

De exemplu, dacă ești interesat de un exemplar din rasa cocker spaniel, este obligatoriu să soliciți crescătorului rezultatele testelor pentru atrofia retiniană progresivă (PRA) și pentru nefropatia familială (FN) — două boli genetice severe care pot fi evitate în totalitate prin selecție biochimică riguroasă. De asemenea, pentru rasele de talie medie și mare, verificarea certificatelor oficiale care atestă absența displaziei de șold (HD) și de cot (ED) este o etapă critică ce îți poate scuti viitorul membru al familiei de suferințe articulare majore la maturitate.

4. Starea de sănătate curentă și protocoalele de vaccinare

În momentul în care puiul părăsește canisa (de regulă, nu mai devreme de vârsta de 8-10 săptămâni), acesta trebuie să fie însoțit de un carnet de sănătate complet și inserat corect în RECS (Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân).

Verifică cu atenție schema de vaccinare și deparazitare:

Deparazitările interne repetate: Trebuie efectuate începând cu vârsta de 2 săptămâni, utilizând produse specifice pentru eliminarea paraziților intestinali transmiși prin laptele matern. Vaccinurile obligatorii: Puiul trebuie să aibă efectuate cel puțin primele două vaccinuri din schema pediatrică (de obicei, vaccinul monovalent și cel polivalent), aplicate la intervale de 2-3 săptămâni și semnate/ștampilate de un medic veterinar autorizat. Aspectul clinic general: Puiul trebuie să fie activ, curios, cu ochii și nasul curați (fără secreții), blana lucioasă, fără urme de paraziți externi, iar burtica să nu fie excesiv de umflată sau tare (semn al unei parazitoze masive).

O analiză atentă a tuturor acestor detalii tehnice, medicale și etice îți va asigura o experiență armonioasă și îți va oferi liniștea că ai achiziționat un cățel sănătos, capabil să îți fie alături mulți ani de acum încolo.