Peste 1.000 de tineri din Maramureș, în tabăra de vară antidrog „Conștient, nu dependent”

Tabăra de vară „Conștient, nu dependent” depășește formatul clasic al unei vacanțe și propune un program de educație și prevenție construit în jurul unei întrebări esențiale pentru adolescenți: „Ce alegem atunci când nimeni nu se uită la noi?”.

Timp de trei zile, participanții vor fi implicați în ateliere interactive, sesiuni de dialog deschis, exerciții de lucru în echipă și întâlniri directe cu specialiști care cunosc fenomenul dependenței din experiența acumulată pe teren. Programul urmărește să îi ajute pe tineri să înțeleagă riscurile reale ale consumului de substanțe și să dobândească instrumentele necesare pentru a lua decizii responsabile. Informațiile le vor fi prezentate într-un limbaj adaptat vârstei și situațiilor cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi.

În centrul discuțiilor se vor afla presiunea anturajului, curiozitatea, tentațiile din mediul online și vulnerabilitățile emoționale care îi pot conduce pe adolescenți către alegeri cu urmări dramatice.

Activitățile vor fi susținute de Cătălin Țone, unul dintre cei mai cunoscuți experți antidrog din România și fost șef al Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București. Cu o experiență îndelungată în combaterea traficului și consumului de droguri, Cătălin Țone va vorbi direct cu tinerii despre realitatea actuală a fenomenului: transformările pieței, viteza cu care apar noi substanțe sintetice și pericolele pe care acestea le ascund.

Expertul va explica de ce informarea corectă, oferită la momentul potrivit, poate face diferența dintre o decizie sigură și una capabilă să schimbe definitiv o viață. Mesajul său este simplu și dur: „Dependența nu ia pauză, așa că nici prevenția nu își permite să o facă”.

Alături de acesta, psihologul Gabriela Maalouf, expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va aborda dimensiunea psihologică a consumului de droguri.

Adolescența este o perioadă în care nevoia de apartenență, presiunea grupului, curiozitatea și dificultatea de a gestiona frustrarea sau eșecul pot crea vulnerabilități. Fără sprijinul potrivit, aceste mecanisme emoționale pot deveni punctul de plecare către comportamente de risc și, în unele cazuri, către dependență. Gabriela Maalouf va lucra cu participanții pentru recunoașterea timpurie a semnalelor de alarmă, consolidarea rezilienței emoționale și dezvoltarea unor strategii sănătoase de răspuns la presiunile venite din anturaj, din mediul digital sau din propriile nesiguranțe.

Demersul merge dincolo de simplul avertisment privind consumul de droguri. Tinerii vor fi ajutați să înțeleagă că au puterea de a alege un alt drum și că sprijinul cerut la timp poate împiedica transformarea unei situații de risc într-o problemă gravă.

Taberele antidrog reprezintă una dintre componentele esențiale ale campaniei „Conștient, nu dependent”. Informarea corectă, oferită la timpul și în contextul potrivit, rămâne una dintre cele mai eficiente forme de protecție a tinerilor în fața dependenței.

Prin educație, dialog și experiențe practice, tabăra din Maramureș își propune să lase o generație mai bine informată, mai conștientă de propriile alegeri și pregătită să refuze drogurile atunci când presiunea devine puternică.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României continuă astfel campania națională „Conștient, nu dependent”, alături de comunități din întreaga țară, într-un demers care urmărește să transforme prevenția într-un obicei, nu într-o excepție.