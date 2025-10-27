Cele mai recomandate 5 dulapuri metalice în 2025 pentru arhivarea documentelor - ce alegere să faci?

În continuare, îți prezentăm top 5 modele de dulapuri metalice din gama de la DepozitulDNS.ro, selectate în funcție de criterii relevante pentru mediul de lucru actual - de la capacitatea de stocare și organizarea internă, până la design, rezistență și ușurința în utilizare.

Dacă îți dorești un spațiu de lucru mai bine organizat și sigur, aceste recomandări te vor ajuta să alegi modelul potrivit nevoilor tale.

1.Fișet metalic, 2 usi, 4 polite, 40 kg/polita, 900x400x1800mm, cu picioare, gri, A177/9 B4U

Fișetul metalic A177/9 B4U este o alegere practică pentru birouri mici și medii, unde organizarea documentelor trebuie să fie rapidă și eficientă. Se potrivește foarte bine și în arhive interne, școli sau clinici, acolo unde este nevoie de un dulap solid, cu acces facil și siguranță sporită.

Structura stabilă și polițele reglabile îl fac ideal pentru depozitarea bibliorafturilor și dosarelor, iar picioarele opționale oferă protecție suplimentară față de podea.

Dimensiuni și capacitate de stocare

Dimensiuni: 900 x 400 x 1800 mm (L x A x H).

Include 4 polițe reglabile, fiecare cu o capacitate de 40 kg.

Sarcina totală recomandată: aproximativ 200 kg, dacă greutatea este distribuită uniform.

Spațiu suficient pentru bibliorafturi A4 sau alte documente de arhivă.

Tipul de compartimentare

2 uși batante și 4 polițe ajustabile pe înălțime.

Configurare flexibilă a interiorului pentru dosare, cutii sau bibliorafturi.

Unghi de deschidere de 90°, ce permite manipularea facilă a documentelor.

Rezistență și materiale

Fabricat din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic, grosime 0,7 mm.

Asigură un echilibru optim între rigiditate și greutate.

Suprafața este protejată împotriva zgârieturilor și coroziunii.

Siguranță și sistem de închidere

Închidere sus-jos pentru blocarea ambelor uși simultan.

Include 2 chei, potrivite pentru zone cu acces restricționat.

O soluție sigură pentru documente confidențiale sau arhive interne.

Ergonomie și design

Mânere ergonomice din plastic, confortabile la utilizare.

Deschidere amplă, cu vizibilitate bună asupra conținutului.

Picioare opționale, utile pentru stabilitate și igienă la nivelul pardoselii.

Culoare gri neutră, ușor de integrat în orice decor profesional.

Montaj și întreținere

Se livrează neansamblat, pentru transport și manipulare ușoară.

Montaj simplu, fără unelte speciale.

Întreținere facilă, se curăță cu o lavetă moale, fără substanțe abrazive.

2.Fișet metalic, 2 usi, 4 polite, 40 kg/polita, 800x350x1800mm, gri, A152 B4U

Fișetul metalic A152 B4U este potrivit pentru birouri cu spațiu limitat, firme mici sau departamente care au nevoie de soluții de arhivare verticale. Designul compact permite amplasarea în colțuri sau spații înguste, fără a compromite capacitatea de depozitare.

Este o opțiune echilibrată pentru utilizatori care caută funcționalitate și organizare eficientă, fără a ocupa prea mult loc pe podea.

Dimensiuni și capacitate de stocare

Dimensiuni: 800 mm lățime × 350 mm adâncime × 1800 mm înălțime.

Include 4 polițe reglabile, fiecare cu o capacitate de până la 40 kg.

Capacitate totală estimată: aproximativ 160 kg, dacă greutatea este distribuită uniform.

Potrivit pentru bibliorafturi, dosare standard și cutii de arhivare de dimensiuni mici.

Tipul de compartimentare

Structură cu 2 uși batante și 4 polițe ajustabile pe înălțime.

Permite personalizarea spațiului interior în funcție de înălțimea dosarelor sau a obiectelor stocate.

Deschidere la 90°, oferind acces complet și vizibilitate bună asupra conținutului.

Rezistență și materiale

Fabricat din tablă de oțel cu grosime de 0,7 mm, pentru o rezistență optimă.

Vopsit în câmp electrostatic, oferind protecție împotriva uzurii și coroziunii.

Culoare gri neutră, potrivită pentru orice spațiu de birou.

Siguranță și sistem de închidere

Dotat cu sistem de blocare sus-jos, care securizează ambele uși simultan.

Include 2 chei, oferind protecție de bază pentru documente interne.

Potrivit pentru spații unde se gestionează acte de uz curent sau arhive interne.

Ergonomie și design

Mânere din plastic, ușor de utilizat și rezistente în timp.

Deschiderea amplă facilitează manipularea dosarelor și bibliorafturilor fără obstacole.

Montaj și întreținere

Se livrează neansamblat, pentru transport și manevrare simplă în spații restrânse.

Montaj rapid, cu piese ușor de îmbinat.

Suprafața se întreține ușor - se curăță cu lavetă moale și soluții neabrazive.

3.Clasificator metalic gri 4 sertare inchidere centralizata

Clasificatorul metalic cu 4 sertare și sistem de închidere centralizată este o soluție practică pentru birouri, departamente administrative sau arhive interne. Este conceput pentru a economisi spațiul pe verticală, fiind ideal în colțuri sau sub birouri.

Permite acces rapid la dosarele suspendabile și oferă un nivel moderat de securitate pentru documentele frecvent utilizate.

Dimensiuni și capacitate de stocare

Dimensiuni: 460 x 620 x 1325 mm (L x A x H)

Construit din oțel de calitate superioară, grosime 0,7 mm.

Fiecare sertar suportă o sarcină de până la 10 kg.

Capacitate: 50-60 dosare suspendabile per sertar, potrivit pentru arhive active.

Tipul de compartimentare

Include 4 sertare verticale independente, fără polițe interne.

Fiecare sertar este conceput pentru dosare suspendabile, facilitând clasificarea documentelor.

Dotat cu mânere ergonomice și portetichetă frontală pentru identificarea rapidă a conținutului.

Rezistență și materiale

Corpul și sertarele sunt fabricate din tablă de oțel vopsită în câmp electrostatic.

Grosimea materialului: 0,7 mm, oferind rezistență și stabilitate la utilizare zilnică.

Deține certificări ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001, garantând control al calității și procese de fabricație conforme.

Siguranță și sistem de închidere

Sistem de închidere centralizată - o singură cheie blochează simultan toate sertarele.

Ideal pentru spații unde accesul la documente este restricționat sau necesită protecție suplimentară.

Oferă un nivel adecvat de securitate pentru acte interne sau dosare confidențiale.

Ergonomie și design

Mânere integrate pentru o deschidere ușoară și confortabilă.

Înălțimea medie permite acces facil la toate sertarele, fără efort suplimentar.

Culoare gri neutră, potrivită pentru orice tip de decor de birou.

Montaj și întreținere

Se livrează demontat, pentru transport și manipulare mai ușoară.

Suprafața vopsită se întreține simplu - se curăță cu lavetă moale și soluții non-abrazive.

Recomandat pentru utilizare zilnică în medii profesionale, datorită rezistenței și finisajului durabil.

4.Fișet metalic, 2 usi, 4 polite, 40 kg/polita, 900x400x1900mm, gri, A172/6 B4U, montat

Fișetul metalic A172/6 B4U, livrat complet montat, este o alegere excelentă pentru firme cu sedii fixe, arhive de mari dimensiuni sau birouri care preferă mobilier gata de utilizare. Este ideal pentru spații unde se dorește depozitarea verticală a dosarelor voluminoase și economisirea timpului, eliminând necesitatea asamblării la livrare.

Prin înălțimea sa generoasă și structura solidă, se potrivește mediilor unde ordinea și accesul rapid la documente sunt prioritare.

Dimensiuni și capacitate de stocare

Dimensiuni: 900 mm lățime × 400 mm adâncime × 1900 mm înălțime.

Include 4 polițe reglabile, fiecare cu o sarcină maximă de 40 kg.

Capacitate totală recomandată: aproximativ 200 kg, cu distribuirea uniformă a greutății.

Spațiu ideal pentru bibliorafturi, cutii de arhivare și dosare voluminoase, organizate pe verticală.

Tipul de compartimentare

Dispune de 2 uși batante cu deschidere de 90°, pentru acces complet la interior.

4 polițe reglabile pe înălțime, adaptabile în funcție de dimensiunea documentelor.

Compartimentare flexibilă, potrivită pentru diverse formate de arhivare.

Rezistență și materiale

Construit din tablă de oțel cu grosime de 0,7 mm, durabilă și stabilă.

Finisaj vopsit electrostatic în culoare gri, cu protecție anticorozivă.

Suprafața uniformă conferă un aspect profesional și rezistent în timp.

Siguranță și sistem de închidere

Echipat cu mecanism de închidere sus-jos, care blochează simultan ambele uși.

Include 2 chei pentru controlul accesului la documente.

Oferă un nivel de securitate adecvat arhivelor interne și materialelor confidențiale.

Ergonomie și design

Mânere ergonomice din plastic, ușor de utilizat zilnic.

Deschidere amplă a ușilor, pentru vizibilitate completă asupra conținutului.

Fiind livrat complet montat, elimină riscul erorilor de asamblare și economisește timp.

Design simplu și culoare gri neutră, ușor de integrat în orice tip de birou.

Montaj și întreținere

Livrat gata montat, fără a necesita unelte sau intervenții suplimentare.

Poate fi utilizat imediat după livrare, ideal pentru spații unde timpul contează.

Suprafața vopsită se curăță rapid cu lavete moi și soluții non-abrazive, menținând aspectul estetic.

5.Fișet metalic, 1 usa, 4 polite, 35 kg/polita, 500x350x1800mm, gri, B128 B4U

Fișetul metalic B128 B4U este o alegere inspirată pentru birouri de dimensiuni reduse, cabinete medicale sau spații auxiliare, unde este nevoie de un corp compact și eficient. Designul cu o singură ușă îl face ideal pentru utilizare individuală, oferind suficient spațiu de stocare pentru documente și dosare, fără a ocupa mult loc în încăpere.

Este perfect pentru departamente mici sau posturi de lucru care au nevoie de arhivare localizată și acces facil.

Dimensiuni și capacitate de stocare

Dimensiuni: 500 mm lățime × 350 mm adâncime × 1800 mm înălțime.

Include 4 polițe reglabile, fiecare cu o capacitate de 35 kg, cu o greutate totală admisă de aproximativ 175 kg.

Spațiu interior optim pentru bibliorafturi, dosare și cutii de arhivare, adaptabil prin reglarea polițelor.

Tipul de compartimentare

O singură ușă batantă, care oferă acces complet la interior.

4 polițe ajustabile pe înălțime, ideale pentru documente de dimensiuni variate.

Deschiderea la aproximativ 90° permite manipularea ușoară a dosarelor și acces rapid la rafturi.

Rezistență și materiale

Construit din tablă de oțel cu grosime de 0,7 mm, pentru stabilitate și durabilitate.

Finisaj cu vopsire electrostatică, rezistent la coroziune și uzură.

Culoare gri neutră, potrivită pentru orice spațiu profesional.

Siguranță și sistem de închidere

Sistem de închidere sus-jos, care blochează ușa în două puncte.

Include 2 chei, oferind protecție de bază pentru documente interne.

Asigură un nivel moderat de securitate, suficient pentru acte administrative sau arhive de birou.

Ergonomie și design

Mâner din plastic ergonomic, confortabil la utilizare zilnică.

Structură compactă, ideală pentru spații înguste sau colțuri de birou.

Deschiderea ușii permite vizibilitate completă asupra polițelor, fără a necesita spațiu suplimentar în fața dulapului.

Montaj și întreținere

Se livrează neansamblat, pentru transport ușor și manipulare în spații mici.

Montaj simplu, realizabil cu unelte de bază.

Finisajul electrostatic se întreține cu lavete moi și soluții non-abrazive, asigurând durabilitate și aspect curat în timp.

Ce dulap metalic pentru arhivarea documentelor să alegi în 2025 în funcție de nevoile tale

Indiferent de dimensiunea biroului sau de volumul documentelor, alegerea unui fișet metalic potrivit face diferența între haos și eficiență. Modelele prezentate de la Depozitul DNS acoperă toate nevoile - de la soluții compacte pentru spații restrânse, până la dulapuri robuste pentru arhive extinse.

Dacă vrei să-ți organizezi perfect documentele, să câștigi spațiu și să beneficiezi de siguranță pe termen lung, un fișet metalic bine ales este o investiție practică și durabilă. Descoperă toate modelele disponibile pe site și alege-l pe cel care se potrivește cel mai bine stilului și ritmului tău de lucru.

Depozitul DNS îți oferă mobilier metalic de calitate, livrare rapidă și prețuri corecte - pentru un birou ordonat și profesionist.