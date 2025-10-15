Cum să îți întărești sistemul imunitar în sezonul rece

Schimbările bruște de temperatură, expunerea redusă la soare și alimentația dezechilibrată pot slăbi sistemul imunitar, făcându-ne mai vulnerabili la răceli, gripă sau alte infecții respiratorii.

Întărirea imunității în sezonul rece nu este doar o recomandare generală, ci o necesitate reală pentru a menține sănătatea și nivelul optim de energie. Deși pare complicat, află că o rutină simplă, dar esențială, poate face diferența.

Alimentația, baza unui sistem imunitar puternic

Sănătatea începe în farfurie, prin urmare adoptă pe cât posibil o dietă echilibrată, bogată în fructe și legume, cu proteine de calitate și grăsimi bune, un ajutor vital pentru imunitate. În sezonul rece, organismul are nevoie de nutrienți care să-i ofere energie, dar și de antioxidanți care să combată stresul oxidativ, pentru că acesta din urmă duce poate duce la deteriorarea celulelor și țesuturilor, contribuind la îmbătrânirea celulară și favorizarea diverselor afecțiuni.

Fructele și legumele de sezon, precum sfecla, varza, citricele, merele și dovleacul, ar trebui să fie prezente zilnic în alimentație. Acestea furnizează vitamine esențiale, în special vitamina C, care contribuie la producerea de celule albe, eficiente în lupta cu infecțiile.

În plus, vitamina D joacă un rol-cheie în funcționarea sistemului imunitar. Deoarece expunerea la soare scade în lunile de iarnă, este important să o suplimentăm din alimente precum peștele gras (somon, ton, hering), gălbenușuri de ou sau lapte fortificat.

Zincul și seleniul sunt, de asemenea, minerale esențiale pentru o imunitate puternică. Acestea pot fi obținute din semințe, nuci, carne slabă, ouă și produse integrale. Nu uita că hrana sănătoasă, plină de nutrienți, ajută organismul să treacă mai ușor peste afecțiunile de sezon și nu numai.

Hidratarea, un aliat adesea neglijat

Deși setea se manifestă mai puțin iarna, bineînțeles că organismul are în continuare nevoie de lichide pentru a-și menține funcțiile normale. Mucusul din căile respiratorii, care acționează ca o barieră împotriva bacteriilor și virusurilor, devine mai eficient atunci când corpul este bine hidratat.

Apa, ceaiurile din plante (precum cel de ghimbir, mușețel, mentă sau echinacea) și supele clare contribuie la menținerea unui nivel optim de hidratare. Evită însă băuturile îndulcite și alcoolul, care pot favoriza deshidratarea și slăbirea sistemului imunitar.

Somnul și odihna, “medicamente naturale”

Somnul este, fără îndoială, una dintre cele mai eficiente metode de regenerare a organismului. În timpul somnului profund, corpul produce citokine – proteine care ajută la reglarea răspunsului imun. Lipsa somnului duce la scăderea acestora și, implicit, la o vulnerabilitate crescută în fața infecțiilor. Specialiștii recomandă cel puțin 7-8 ore de somn pe noapte. Un program regulat, evitarea expunerii la ecrane înainte de culcare și o cameră bine aerisită sunt elemente care contribuie la un somn odihnitor.

Mișcarea, stimulent pentru imunitate

Exercițiul fizic, chiar și cel moderat, este o modalitate excelentă de a stimula circulația sângelui și de a sprijini sistemul imunitar. Activitatea fizică regulată ajută la eliminarea toxinelor și la reducerea inflamațiilor din organism. Și o plimbare scurtă, de 30 de minute zilnic, poate influența imunitatea. Mișcarea în aer liber, în special pe lumina naturală, favorizează și sinteza vitaminei D.

Stresul, ține sub control “inamicul” invizibil

Stresul cronic afectează sistemul imunitar prin creșterea nivelului de cortizol, hormon care inhibă producția de celule imune. De aceea, tehnicile de relaxare sunt esențiale și în sezonul rece, mai ales când ritmul alert și lipsa luminii solare pot accentua stările de oboseală și de anxietate. Activitățile precum meditația, yoga, plimbările în natură sau lectura pot reduce semnificativ nivelul de stres. Prin urmare, oferă-ți timp petru relaxare astfel încât și organismul să aibă, la rândul său, posibilitatea de a reacționa eficient la provocările externe.

Suplimentele, ajutor la nevoie

Deși o alimentație echilibrată ar trebui să asigure majoritatea nutrienților necesari, în sezonul rece suplimentele pot fi utile.

Astfel, administrarea responsabilă de suplimente poate să ofere sistemului imunitar suportul de care are nevoie în situații în care apare deficitul de minerale și vitamine. Vitamina C, D, zincul sunt printre cele mai uzuale pentru întărirea imunității, atunci când medicul recomandă.

Un exemplu este ImunoSuport Ultra de la Naturalis, supliment alimentar cu vitamina C, vitamina D și zinc, formulat special pentru a susține buna funcționare a sistemului imunitar și pentru a contribui la starea generală de bine a organismului. Tehnologia cu eliberare prelungită a produsului face ca ingredientele active să fie eliberate treptat în organism, pe parcursul mai multor ore, astfel că aportul de nutrienți este distribuit în mod constant, oferind un sprijin eficient și de durată. În plus, formula ImunoSuport ULTRA este recomandată în perioadele solicitante sau în sezonul rece, când sistemul imunitar are nevoie de un sprijin susținut. ImunoSuport ULTRA de la Naturalis se poate achiziţiona din farmaciile Catena şi online de pe springfarma.com.

Igiena și prevenția, “bariere” împotriva infecțiilor

Spălarea frecventă a mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea contactului direct cu persoanele bolnave rămân reguli de bază indiferent de sezon. Sistemul imunitar are nevoie de sprijin, dar prevenția rămâne cea mai eficientă armă împotriva răcelilor.

Echilibrul emoțional și interacțiunea socială

Pe lângă alimentație, somn și exercițiu, conexiunile sociale și starea de bine contribuie la menținerea unui sistem imunitar echilibrat. Numeroase studii indică faptul că persoanele care mențin relații pozitive și petrec timp cu cei dragi au un răspuns imun mai puternic în fața afecțiunilor. Zâmbetul, recunoștința și timpul petrecut în compania celor dragi pot părea detalii minore, dar au un efect real asupra sănătății noastre.

În concluzie, întărirea sistemului imunitar în sezonul rece nu depinde de o singură măsură, ci de un ansamblu de obiceiuri sănătoase. O alimentație echilibrată, mișcarea constantă, somnul odihnitor, gestionarea stresului și atitudinea pozitivă sunt pilonii unei imunități solide.