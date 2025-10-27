De Black Friday, engleza costă mai puțin cu Oratorica

Dar uite motivul perfect să nu mai amâni.

De ce acum e momentul potrivit să începi să înveți engleza

Până pe 7 noiembrie, Oratorica oferă 20% reducere la înscrierea la orice curs de engleză sau altă limbă străină, dacă menționezi managerului promocodul HELLOFRIDAY la înscriere.

Totul e foarte simplu: alegi cursul potrivit, treci o testare gratuită (dacă e nevoie), spui codul și ești gata de start. Fără drumuri, fără scuze: doar cursuri moderne, interactive și pline de energie, la un click distanță.

Cursuri online care chiar dau rezultate

La Centrul Oratorica, învățarea limbilor străine se simte diferit. Lecțiile sunt live, nu înregistrate, iar asta face toată diferența: comunici, asculți, întrebi și primești feedback pe loc. Grupele sunt mici, cu maxim 9 persoane, astfel fiecare are timp real de vorbire și i se oferă atenția pe care o merită.

Pentru că totul se desfășoară online, poți participa de oriunde: de acasă, din birou sau chiar dintr-o cafenea. Nu pierzi timp pe drumuri și ai nevoie doar de laptop sau telefon și dorința de a progresa.

Profesorii sunt prietenoși și răbdători, explică clar și creează o atmosferă în care te simți relaxat. Nu există teorie inutilă sau exerciții mecanice, doar practică reală, conversații și situații care te ajută să vorbești natural și sigur pe tine. După câteva săptămâni, diferența se vede.

Ce-ar fi să începi acum?

La Oratorica, peste 65.000 de cursanți au învățat deja o limbă străină, fiecare cu propriul scop: să-și dezvolte cariera, să se simtă mai liber în călătorii sau să câștige încredere în vorbire. Toți au descoperit același lucru. începutul e mai simplu decât pare, iar progresul vine mai repede decât te aștepți.

De Black Friday, ai ocazia perfectă să investești în tine. Uneori e nevoie doar de un semnal că momentul potrivit e acum. Reducerea trece, dar ce înveți rămâne cu tine. Aici nu e vorba doar de engleză – poți descoperi și cursuri de germană pentru adulți Oratorica, create pentru cei care vor să își deschidă noi oportunități personale și profesionale.

Nu uita: până pe 7 noiembrie, spune managerului promocodul HELLOFRIDAY și primești 20% reducere la cursurile online Oratorica.

