Duel pentru primul loc în Champions League: Se schimbă liderul în această săptămână?

După primele patru etape, clasamentul din Champions League arată astfel:

Bayern München - 12 puncte Arsenal Londra - 12 puncte Inter Milano - 12 puncte Manchester City - 10 puncte

Dintre echipele prezentate mai sus, echipa lui Pep Guardiola are cele mai mici șanse să urce pe primul loc, deoarece ar avea nevoie de o victorie la un scor uriaș cu Bayer Leverkusen, Inter să nu o învingă pe Atletico Madrid, iar Arsenal - Bayern să se termine egal. În rest, lupta este deschisă.

Arsenal - Bayern München, derby-ul etapei

Miercuri, de la ora 22:00, este programat derby-ul etapei din Champions League. Cel mai așteptat meci al săptămânii pune față în față echipele care au impresionat până acum în acest sezon.

Rezultatele înregistrate de Arsenal în acest sezon de Champions League:

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2

Arsenal - Olympiacos 2-0

Arsenal - Atlético Madrid 4-0

Slavia Praga - Arsenal 0-3

Rezultatele înregistrate de Bayern în acest sezon de Champions League:

Bayern - Chelsea 3-1

Pafos - Bayern 1-5

Bayern - Club Brugge 4-0

PSG - Bayern 1-2

În plus, cele două echipe s-au întâlnit nu cu mult timp în urmă. Mai exact, în 2024, în faza sferturilor de finală. Atunci, Bayern s-a calificat în semifinale, după ce a câștigat returul de acasă cu 1-0, iar în deplasare a remizat, scor 2-2. Mai mult, Bayern stă mult mai bine la meciurile directe cu Arsenal, având opt victorii, trei egaluri și doar trei înfrângeri.

Bayern München are motive să creadă în victorie, iar un succes pe Emirates este creditat cu 3.25 la casele de pariuri. Victoria lui Arsenal are 2.05, iar egalul 3.60. Totuși, Bayern s-a impus în patru din ultimele cinci meciuri cu Arsenal și a dat 18 goluri. Pe de altă parte, Arsenal a învins-o o singură dată pe Bayern în ultimele opt meciuri, în 2015.

Atletico - Inter Milano: Chivu caută a cincea victorie la rând

Cu un egal în meciul dintre Arsenal și Bayern, Cristi Chivu are ocazia să treacă pe prima poziție în clasament. Ar avea nevoie de o victorie pe terenul lui Atletico Madrid, unde e știut faptul că se câștigă greu. Chiar și așa, cele patru succese la rând de până acum îi dau încredere lui Chivu că echipa sa este capabilă să obțină cele trei puncte. Ușor nu va fi, iar cotele la pariuri sunt echilibrate:

victorie Atlético - 2.25

egal - 3.40

victorie Inter - 3.00

Chelsea - FC Barcelona, un alt meci așteptat

Marți, de la ora 22:00, se joacă și duelul dintre Chelsea și FC Barcelona. Ambele echipe își propun calificarea în optimile de finală, dar până acum au obținut doar câte 7 puncte. Remizele cu Qarabag, respectiv Club Brugge, vor să fie uitate, iar pentru asta ambele echipe își propun victoria în confruntarea de pe Stamford Bridge. Cotele la pariuri sunt următoarele:

victorie Chelsea - 2.22

egal - 3.80

victorie FC Barcelona - 2.80

Ne așteaptă, așadar, o săptămână interesantă în Champions League, competiție în care s-au dat până acum 246 de goluri, adică o medie excelentă de 3.42 reușite per fiecare confruntare. În medie, în Champions League s-a marcat o dată la 26 de minute în acest sezon.