Lionel Messi, al 3-lea favorit la titlul de golgheter al Cupei Mondiale 2026

Deși nu mai evoluează într-un campionat de top, fiind la Inter Miami în MLS, Messi a fost repartizat pe lista favoriților la trofeul de golgheter al Mondialului. Mai exact, argentinianul este pe poziția a 3-a, cu o cotă de 12.00 la pariuri sportive.

De ce este Messi atât de bine cotat?

În primul rând, Argentina rămâne una dintre favorite la câștigarea trofeului. O națională care ajunge în semifinale sau finală le oferă atacanților săi mai multe meciuri și, implicit, oportunități de marca. În plus, formatul extins al Cupei Mondiale 2026 le va permite echipelor calificate să dispute mai multe meciuri, ceea ce poate duce la noi recorduri în clasamentul golgheterilor.

Messi, în ciuda vârstei, continuă să fie unul dintre cei mai influenți jucători ai Argentinei. Chiar dacă fizicul nu-l mai ajută așa de mult ca în ultimul deceniu, execuțiile la fazele fizice și capacitatea de a apărea decisiv în momentele importante îl transformă într-o amenințare constantă pentru orice adversar.

De asemenea, starul sud-american și-a ajutat foarte mult naționala în ultimii ani să fie prima în calificările din America de Sud, dar și să câștige Copa America în urmă cu doi ani.

Care jucători sunt mai bine cotați decât Messi?

Conform bookmakerilor, principalul favorit rămâne Kylian Mbappe, atacantul Franței și căpitanul „Les Bleus”. Franța va fi una dintre rivalele la câștigarea trofeului pentru Argentina, la fel cum s-a întâmplat și acum patru ani. De altfel, cele două naționale s-au întâlnit în ultimul act de la Doha.

Pe lângă Mbappe, în fața lui Messi este văzut ca al doilea favorit Harry Kane, atacantul Angliei. Englezul pare să fie înaintea startului competiției cel mai în formă atacant, demonstrând la Bayern Munchen că poate marca pe bandă rulantă. De altfel, Kane a și câștigat Gheata de Aur a Europei.

Mbappe și Kane sunt văzuți cu șanse mai bune decât Messi, dar cine se află în spatele superstarului argentinian? Al patrulea favorit în opinia bookmakerilor este Mikel Oyarzabal, atacantul Spaniei, dar și Erling Haaland, nordicul care va participa în premieră la un Mondial.

Vârsta, singurul semn de întrebare în privința lui Messi

Cel mai mare obstacol în calea lui Messi este vârsta. La aproape 39 de ani, gestionarea efortului și eventualele probleme fizice pot influența numărul de minute pe care le va juca la turneul final. Cu siguranță că Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, va avea grijă ca rolul său să fie gestionat cu atenție pe parcursul competiției.

Totuși, puțini jucători în istoria fotbalului au demonstrat capacitatea lui Messi de a decide meciuri printr-o singură fază. De aceea, chiar dacă nu mai este un favorit absolut, argentinianul rămâne unul dintre jucătorii care pot câștiga titlul de golgheter la Mondialul din SUA, Mexic și Canada.

Principalele argumente ale lui Messi sunt experiența, calitatea tehnică și faptul că face parte dintr-un grup bine organizat și ofensiv. Argentina visează la un al patrulea titlu mondial din istorie și, la fel ca la turneele finale precedente, își pune bazele și în căpitanul său.

În orice caz, dacă Argentina va avea un parcurs lung și starea fizică a lui Messi va fi una gestionată corespunzător, legenda „Albiceleste” poate transforma ultimul său Mondial într-un capitol memorabil al unei cariere fără egal, unde a reușit să câștige toate competițiile importante la care a luat parte.