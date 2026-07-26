De ce nu trebuie să speli puiul crud înainte de gătit. Greșeala pe care o faci și tu

Atât Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, cât și Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) recomandă ferm să nu speli puiul crud înainte de preparare, deoarece apa nu elimină bacteriile, ci le poate răspândi în întreaga bucătărie.

De ce spălarea puiului este o idee proastă

Puiul crud poate fi contaminat cu bacterii precum:

Salmonella

Campylobacter

Clostridium perfringens

Aceste microorganisme sunt distruse prin gătirea corectă a cărnii, nu prin spălare. Apa rece de la robinet nu omoară bacteriile și nici nu le îndepărtează complet.

Mai grav este că, atunci când jetul de apă lovește carnea, picături microscopice contaminate pot ajunge pe:

chiuvetă;

blat;

robinet;

ustensile;

farfurii;

fructe și legume aflate în apropiere.

Acest fenomen poartă numele de contaminare încrucișată și este una dintre cele mai frecvente cauze ale toxiinfecțiilor alimentare preparate acasă.

Un experiment a arătat cât de ușor se răspândesc bacteriile

Într-un studiu realizat de USDA, cercetătorii au observat comportamentul oamenilor în bucătărie.

Rezultatul a fost surprinzător:

1 din 7 persoane care au spălat chiuveta după ce au clătit puiul avea încă bacterii pe suprafață;

în multe cazuri, bacteriile au fost găsite și pe alte obiecte din bucătărie, inclusiv pe salate și alte alimente care urmau să fie consumate crude.

Dar dacă puiul are lichid sau urme de sânge?

Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți aleg să îl spele.

Specialiștii spun însă că nu este necesar.

Dacă vrei să îndepărtezi excesul de lichid, este suficient să tamponezi carnea cu prosoape de hârtie, pe care să le arunci imediat la gunoi, apoi să te speli bine pe mâini.

Singurul lucru care omoară bacteriile

Există o singură metodă sigură: gătirea completă a cărnii.

Puiul trebuie preparat până când temperatura internă ajunge la 74°C (165°F), măsurată în partea cea mai groasă a cărnii cu un termometru alimentar. La această temperatură, bacteriile periculoase sunt distruse.

Ce trebuie să faci în schimb

Experții recomandă câteva reguli simple:

spală mâinile cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde după ce ai atins puiul crud;

folosește un tocător separat pentru carne;

spală cu detergent și apă fierbinte cuțitele, tocătoarele și blatul după utilizare;

păstrează puiul crud departe de salate, fructe și alte alimente care nu vor fi gătite;

depozitează carnea crudă pe raftul de jos al frigiderului, într-un recipient închis, pentru a evita scurgerea lichidelor peste alte produse.

De unde vine obiceiul de a spăla puiul?

Mulți oameni au învățat acest gest de la părinți sau bunici.

În trecut, păsările erau cumpărate direct din gospodării sau piețe și puteau avea pene, resturi sau impurități vizibile. Astăzi, puiul comercializat în magazine este procesat și pregătit pentru gătire, astfel încât spălarea nu mai este necesară și nici recomandată.

Un detaliu care îi surprinde pe mulți

Potrivit CDC, aproximativ 1 din 25 de pachete de carne de pui vândute în magazine poate conține bacterii Salmonella. Tocmai de aceea este importantă manipularea corectă a cărnii crude și prepararea ei la temperatura recomandată, nu spălarea înainte de gătire.

Deși pare un gest de igienă, spălarea puiului crud înainte de gătit crește riscul de contaminare a bucătăriei și nu face carnea mai sigură pentru consum. Specialiștii recomandă să eviți acest obicei, să respecți regulile de igienă și să gătești puiul suficient de bine. În materie de siguranță alimentară, temperatura este cea care distruge bacteriile, nu apa de la robinet.

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