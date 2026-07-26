Cum arată vacanța ideală pentru fiecare generație, de la Gen Z, la Baby Boomers

Cu priorități diferite și în etape diferite ale vieții, generația X și baby boomerii vor să-și petreacă timpul liber într-un anumit fel, mai ales prin comparație cu millennialii și Gen Z - iar diferențele astea nu sunt doar de percepție, ci confirmate constant de cercetări.

Gen Z: vacanța ca stil de viață, nu ca eveniment anual

Pentru mulți tineri, investiția în experiențe face parte din viața zilnică. Planificarea unei excursii e o modalitate obișnuită de a-și petrece un weekend, dacă au resursele necesare. Cu mulți membri ai Gen Z renunțând să mai economisească pentru repere majore de viață, precum achiziția unei locuințe, mulți preferă să transforme călătoriile într-un stil de viață, nu într-un eveniment mare, anual. Chiar și în viața de zi cu zi, micro-experiențele sunt pe ce preferă Gen Z să-și cheltuiască banii - nu au nicio problemă să cheltuiască pe lucruri precum o cafea premium sau o ieșire la restaurant cu prietenii, în locul unei singure călătorii lungi. În loc de investiții materiale, își doresc experiențe și amintiri.

Cifrele confirmă acest tipar: potrivit unei analize Condor Ferries, 90% dintre membrii Gen Z spun că deciziile lor de călătorie internațională sunt influențate de rețelele sociale, iar generația cheltuiește în medie aproximativ 25% din buget doar pe bilete de avion, călătorind, în medie, 29 de zile pe an. Un raport Forbes arată că 43% dintre membrii Gen Z își doresc mai multe opțiuni de destinație (față de doar 29% dintre boomeri) și aproape jumătate ar fi influențați de o mai mare flexibilitate la plată - față de doar 14% dintre boomeri.

Millennialii: vacanțe casual, dese, orientate spre experiență

Cu un angajament puternic față de echilibrul muncă-viață personală, millennialii se simt mai confortabil să facă excursii casual, mai des pe parcursul anului, în loc de o singură vacanță lungă. Considerând că bunăstarea mentală e un motiv important pentru care își folosesc zilele de concediu - și chiar și cele de boală -, nu se sfiesc să-și programeze câteva zile libere ici și colo.

Când planifică o călătorie, caută cazări interesante și călătoresc cu prietenii. Se orientează spre experiențe pe care nu le-ar avea acasă, în loc să se bucure de confortul și predictibilitatea preferate de generațiile mai în vârstă. Petrec mult timp cercetând cele mai bune destinații și se bazează adesea pe rețelele sociale pentru a lua decizii.

Statisticile arată că millennialii sunt, de fapt, cea mai „călătoare" generație: potrivit unei analize Travheir, bazată pe date Expedia, millennialii din SUA călătoresc, în medie, 35 de zile pe an - cu aproximativ o treime mai mult decât Gen Z sau baby boomerii, care iau doar aproximativ două săptămâni de vacanță anual. Un studiu McKinsey confirmă acest tipar la nivel global: millennialii și Gen Z fac, în medie, 5,6, respectiv 4,4 călătorii pe an, față de doar 3,5 pentru baby boomeri. Interesant, deși călătoresc mai des, millennialii cheltuiesc mai puțin pe fiecare vacanță în parte - un buget mediu de aproximativ 4.400 de dolari pentru cinci călătorii, față de 6.600 de dolari pentru o singură vacanță anuală a unui baby boomer.

Generația X: odihnă și relaxare, cu accent pe siguranță

Pentru generația X, vacanțele sunt planificate anual, orientate spre familie, deci reprezintă un tip diferit de cheltuială. Generațiile mai tinere preferă poate activități mai casual, dar generația asta preferă să cheltuiască pe siguranță și confort. Călătoresc, poate, mai rar, dar cheltuiesc adesea mai mult pe aceste călătorii mari - un eveniment o dată pe an, pentru care își iau timp să studieze recenzii și forumuri, ca să aleagă cea mai bună locație și cazare.

În timp ce generațiile mai tinere apreciază flexibilitatea muncii ca pretext pentru a călători mai des și a lucra din locații noi, generația X vrea să fie complet imersată în experiență - vede vacanțele ca pe o evadare totală din responsabilitățile profesionale.

Baby boomerii: vacanțe pe merit, axate pe familie și tradiție

Cu o apreciere puternică pentru vremea caldă și vacanțele la mare, boomerii se bucură de odihna adusă de un timp liber pe deplin meritat. Când au, în sfârșit, timp liber de la job, se deconectează complet de la muncă, pentru a fi prezenți alături de familie.

Spre deosebire de generațiile mai tinere, care se bazează pe rețelele sociale pentru a-și planifica excursiile, boomerii apelează adesea la agenții de turism, tocmai pentru a elimina stresul planificării. Sunt, de asemenea, foarte concentrați pe itinerarii mai relaxate și pe încetinirea ritmului, fie că vorbim despre o croazieră, fie despre un resort all-inclusive.

Iar, contrar percepției că generațiile tinere „domină" turismul, cifrele spun altceva: un raport YouGov citat de Fodor's arată că boomerii călătoresc, în continuare, mai mult și cheltuiesc mai mult decât orice altă generație - 37% dintre boomeri spun că e probabil să facă mai multe călătorii într-un an, față de 33% dintre restul generațiilor, iar 27% dintre ei au cheltuit cel puțin 1.000 de dolari de persoană pe o călătorie, față de doar 21% dintre restul. Boomerii cheltuiesc, per total, aproximativ 157 de miliarde de dolari anual pe călătorii - de trei ori mai mult per călător decât Gen Z, potrivit McKinsey. Iar spre deosebire de tinerii care preferă flexibilitatea muncii de la distanță ca scuză pentru a călători mai des, boomerii tratează concediul mult mai puțin casual: își iau perioade lungi pentru marile vacanțe, dar rareori își iau liber câteva zile, la întâmplare, în timpul anului - și, potrivit statisticilor, mulți dintre ei nici măcar nu folosesc tot concediul la care au dreptul.

Un lucru rămâne, totuși, comun tuturor generațiilor

Dincolo de diferențe, un raport recent American Express Travel (2026) arată un punct comun: 74% dintre millennialii și membrii Gen Z chestionați spun că, indiferent de context economic, călătoria a devenit o cheltuială „nenegociabilă" - un semnal clar că, oricât de diferit ar arăta vacanța pentru fiecare generație, dorința de a evada, măcar temporar, din rutina zilnică rămâne, la bază, aceeași.

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