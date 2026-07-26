Semnele ascunse ale bolii la pisici. Felina ta ascunde durerea

Medicii veterinari atrag atenția că observarea din timp a acestor semne poate face diferența dintre un tratament simplu și o urgență medicală, potrivit Quartz.

De ce își ascund pisicile durerea

Spre deosebire de alte animale de companie, pisicile maschează adesea simptomele bolii - un comportament moștenit din mediul sălbatic, unde erau, în același timp, prădători și pradă. O pisică rănită sau bolnavă, care își arăta vulnerabilitatea, risca să devină ținta unor prădători mai mari sau să piardă lupta pentru resurse în fața altor animale. Acest instinct de supraviețuire a rămas puternic chiar și la pisicile domestice, care trăiesc în siguranță, fără amenințări reale.

Dr. Stacy Eckman, profesor asistent clinic la Colegiul de Medicină Veterinară al Universității Texas A&M, explică fenomenul astfel: „Pisicile tind să-și ascundă simptomele, probabil din cauza instinctului de supraviețuire. Majoritatea semnelor de boală sau accidentare sunt subtile, printre care somnul mai mult decât în mod normal, faptul că nu se mai ridică să te întâmpine, dacă acesta era comportamentul obișnuit, sau faptul că stă întinsă și doarme în aceeași poziție perioade lungi de timp."

Din acest motiv, proprietarii pot observa modificările abia atunci când afecțiunea este deja într-un stadiu avansat - iar potrivit clinicilor veterinare specializate, de multe ori problema se dezvoltă deja de săptămâni sau chiar luni întregi, până când stăpânul își dă seama că ceva nu e în regulă.

Ce recomandă asociația medicilor veterinari

Din cauza acestei tendințe naturale de a masca durerea, Asociația Medicală Veterinară Americană (AVMA) și alți experți din domeniu recomandă controale de rutină de două ori pe an pentru pisicile adulte - nu doar atunci când apar semne evidente de boală. Amânarea unei vizite veterinare până la apariția unor simptome clare poate însemna, în unele cazuri, că vor fi necesare măsuri medicale mult mai drastice pentru tratarea problemei, potrivit VCA Animal Hospitals.

Specialiștii recomandă monitorizarea atentă a rutinei zilnice a animalului, deoarece schimbările de apetit, nivelul de activitate sau comportamentul pot reprezenta primele indicii ale unei probleme medicale.

Semnele de alarmă pe care nu trebuie să le ignori

Printre cele mai importante semnale se numără refuzul hranei pentru mai mult de 24 de ore, starea accentuată de apatie, ascunderea neobișnuită, episoadele repetate de vărsături și dificultățile la urinare. De asemenea, scăderea inexplicabilă în greutate, consumul crescut de apă, modificările aspectului blănii, respirația dificilă, secrețiile nazale sau oculare persistente și schimbările bruște de comportament ori vocalizare pot indica afecțiuni care necesită investigații veterinare.

Alte clinici veterinare atrag atenția și asupra unor semne mai puțin evidente, ușor de trecut cu vederea: reticența de a mai sări sau a se cățăra - un semn frecvent de artrită, mai ales la pisicile în vârstă -, tuse ușoară sau strănut ocazional, care pot semnala probleme respiratorii sau cardiace, precum și modificări ale obiceiurilor de igienă - fie excesul de lins, ca formă de auto-alinare, fie, dimpotrivă, neglijarea completă a blănii, din cauza disconfortului. Bolile dentare sunt considerate una dintre cele mai frecvente probleme „ascunse" - pisicile arată rareori durerea dentară în mod evident, deși infecțiile și resorbția dentară pot provoca disconfort semnificativ.

Nu orice simptom izolat înseamnă boală

Medicii subliniază că un simptom izolat nu stabilește automat un diagnostic. De exemplu, o singură masă refuzată nu indică neapărat o boală, însă lipsa completă a poftei de mâncare timp de o zi sau mai mult necesită evaluare de specialitate. În mod similar, o pisică ce doarme multe ore pe zi poate avea un comportament complet normal - pisicile sănătoase se retrag adesea în spații liniștite pentru confort, odihnă sau pur și simplu pentru a se bucura de singurătate. Ceea ce contează cu adevărat e schimbarea față de tiparul obișnuit: dacă o pisică începe brusc să se ascundă mai des decât de obicei, sau dacă acest comportament e însoțit de modificări ale apetitului, energiei sau dispoziției, merită atenție suplimentară.

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Unele dintre aceste simptome pot fi asociate cu boli cronice precum diabetul, hipertiroidismul sau insuficiența renală, în timp ce altele - imposibilitatea de a urina, dificultatea de respirație, colapsul brusc, durerea severă sau semnele de intoxicație (salivare excesivă, convulsii, lipsă de reacție) - reprezintă urgențe medicale ce impun prezentarea imediată la o clinică veterinară.

Cum poți depista mai ușor problemele ascunse

Veterinarii recomandă observarea evoluției simptomelor și a eventualelor asocieri dintre acestea, deoarece combinația dintre lipsa apetitului, letargie, vărsături sau modificările urinării poate orienta mai rapid către cauza afecțiunii. Un sfat practic, oferit de mai multe clinici veterinare: joaca zilnică, interactivă, cu pisica rămâne una dintre cele mai simple metode de a observa eventuale semne de agilitate redusă sau scădere a energiei - momente în care proprietarul poate observa rapid dacă animalul evită anumite mișcări sau obosește mai repede decât de obicei.

Potrivit recomandărilor specialiștilor, controalele veterinare regulate, în special în cazul pisicilor vârstnice, pot contribui la depistarea precoce a unor boli frecvente și la inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor. Proprietarii sunt sfătuiți să solicite asistență medicală ori de câte ori observă modificări persistente ale comportamentului sau stării generale a animalului, mai degrabă decât să aștepte apariția unor simptome evidente de boală.