Mergeți în vacanță cu un nou-născut? Alegerea unui pătuț pliabil de la Nichiduta.ro este practică. Iată de ce

Pentru părinții care consideră că alegerea unui patut pliabil poate contribui la menținerea rutinei de somn a bebelușului, pe Nichiduta.ro pot fi găsite variante accesibile. Unele modele pot fi și leagăn, pot fi și țarc de joacă, așadar investiția este justificată pe deplin, datorită multifuncționalității.

De ce este util un pătuț pliabil când mergeți în concediu?

Rutina de somn a bebelușului devine, treptat, mai ușor de înțeles și de anticipat de către părinți. Nu există o regulă anume, tocmai de aceea și provocarea de a găsi locul și poziția perfectă pentru somn. Unii dorm în brațele mamei, alții dorm fără prea mult efort, dar cert este că au somn lin când se simt confortabil ca acasă. Abia ce a venit de la maternitate, se adaptează la viața de acasă și plecați în concediu? Un pătuț pliabil ar putea fi de ajutor:

Permite co-sleepingul, așadar indiferent unde sunteți, puteți menține spațiul sigur al bebelușului.

Unele modele dispun de roți, permit mutarea și poziționarea lor rapidă, oriunde.

Dacă are balansoar inclus, ar putea fi de folos pentru rutina de liniștire de dinainte de somn.

Se montează/demontează destul de ușor și rapid, astfel încât să încapă în bagajele de călătorie.

Cu accesoriile potrivite - de exemplu o husă de protecție sau plasa anti insecte - poate fi folosit și în interior și la exterior.

Ideea de folosire a unui pătuț pliabil nu ar trebui limitată doar la perioada concediului. Este și alternativa pătuțului clasic, varianta din lemn. Are avantajul de a fi mai accesibil, portabil și iată deci, când trebuie să călătoriți, puteți păstra pentru copil un spațiu familiar pentru somn.

Pătuț pliabil de la Nichiduta.ro puteți achiziționa - livrează în toată țara

Indiferent în ce moment ați decis că este o idee bună, pătuțul pliabil ales poate fi ușor și rapid comandat online, cu livrare în toată țara. Magazinul online nichiduta.ro este dedicat articolelor pentru copii și părinți. În stocul său generos sunt imediat disponibile articole pentru newborn și fiecare etapă de creștere.

La categoria pătuțuri pliabile sunt disponibile zeci de modele, pentru 0-6 ani, cu unul sau două nivele. Prețurile sunt și ele destul de variate, pentru toate bugetele.

Întrebări frecvente

1. De la ce vârstă poate fi folosit un pătuț pliabil? Multe modele pot fi utilizate încă din primele luni de viață, mai ales dacă au treapta de nivel pentru a regla poziția saltelei în funcție de vârsta copilului. Limita de vârstă sau de greutate diferă însă de la un produs la altul, de aceea trebuie respectate indicațiile producătorului.

2. Poate fi folosit pătuțul pliabil pentru somnul zilnic? Da, însă este important ca modelul să fie stabil, bine ventilat și prevăzut cu o saltea potrivită. Unele pătuțuri includ doar o bază subțire, destinată utilizării ocazionale, caz în care poate fi necesară o saltea compatibilă.

3. Include saltea? Au de regulă o saltea pliabilă inclusă, depinde de tipul de pătuț ales.

Mini-rezumat

Cu marele avantaj de a fi ușor de montat, pliat și de transportat oriunde este nevoie, pătuțul pliabil devine parte din lista de bagaje ale familiilor cu copii mici.

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