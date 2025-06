125.000 de spectatori la TIFF.24: care au fost cele mai vizionate filme

Cifrele ultimei seri se adaugă totalului de 125.000 de participanți ai TIFF, care, timp de 10 zile, a transformat Clujul într-o adevărată capitală a filmului și culturii.

Organizatorii anunță și datele ediției aniversare, cu numărul 25: 12 – 21 iunie 2026.

Legendarul regizor maghiar Béla Tarr, actrița portugheză Maria de Medeiros, actorul spaniol Eduard Fernández, regizorul spaniol Rodrigo Cortés, actorul francez Alexis Manenti, regizorul bosniac premiat cu Oscar Danis Tanović, regizorul belgian Fabrice du Welz, regizorul columbian Ciro Guerra și producătorul și regizorul italian Umberto Pasolini s-au numărat printre cei 1000 de invitați speciali ai festivalului, pe care publicul a avut ocazia să îi întâlnească în sălile de cinema, în TIFF Lounge sau la masterclass-uri. În mod tradițional, TIFF-ul a fost și anul acesta locul de întâlnire și cu starurile industriei de film românești: actorii Florin Piersic (care a fost omagiat la gala de deschidere TIFF), Emilia Dobrin, Adrian Văncică, Gabriel Spahiu, Mircea Andreescu, Olimpia Melinte, regizorii Andrei Ujică, Tudor Giurgiu și Bogdan Mureșanu au fost prezenți la Cluj pe parcursul festivalului.

În topul proiecțiilor cu cei mai mulți spectatori se numără filmele proiectate în Piața Unirii, fiecare cu peste 2500 de spectatori - filmul de deschidere Christy (r. Brendan Canty), Vara mea târzie (r. Danis Tanovic), Eu, tu și cei din mintea noastră (r. Paolo Genovese), Sub acoperire (r. Arantxa Echevarria) și Sirât (r. Oliver Laxe). Și în spațiul outdoor amenajata la Iulius Parc au rulat seară de seară filme cu casa închisă: Sunt încă aici (r. Walter Salles), Întoarcere (r. Uberto Pasolini), Tu ești lumea mea (r. Pavlo Ostrikov).

Dintre filmele românești s-au remarcat premiera mondială a celui mai nou film regizat de Tudor Giurgiu – Pădurea de molizi, și cel mai nou film regizat de Radu Jude – Kontinental ’25. Cele două proiecții au format cozi impresionante în fața cinematografelor. Anul Nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu) a fost un alt film românesc sold out, acesta câștigând și premiul pentru cel mai popular film românesc – Vodafone Hearts’ Award – și premiul Zilele Filmului Românesc pentru lungmetraj.

Proiecția The Rocky Horror Picture Show de la Castelul Bonțida a strâns 1500 de spectatori, iar show-ul multimedia The Peasants 800 de spectatori. De departe cel mai de succes eveniment al festivalului a fost Amadeus LIVE. 5000 de oameni au umplut BT Arena pentru proiecția filmului de Oscar – Amadeus (r. Miloš Forman, 1984), acompaniată live de Orchestra Operei Naționale Cluj-Napoca sub conducerea dirijorului olandez Ernst van Tiel cu participarea extraordinară a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Peste 1000 de invitați români și internaționali – cineaști, scenariști, producători sau actori – au participat la proiecții, dar și la programele RO Days | Industry Events dedicate profesioniștilor din industrie.

O selecție de scurtmetraje românești proiectate la TIFF.24 vor putea fi vizionate online, gratuit, în toată lumea, timp de 4 săptămâni (23 iunie – 23 iulie 2025), pe platforma FestivalScope.

De-a lungul verii, filmele TIFF vor putea fi urmărite în alte festivaluri din țară și din Moldova: la București (4 –6 iulie, Cinema Elvire Popesco), la TIFF Chișinău (4-6 iulie), la Sibiu (7 –10 august), la Sunscreen Film & Arts Festival în Constanța (22 august –24 august), TIFF Brașov (18 – 21 septembrie), TIFF Timișoara (18 – 21 septembrie) și TIFF Oradea (26 - 28 septembrie).

