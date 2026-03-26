Acuzații de blasfemie: Pictură ofensatoare, expusă lângă Catedrala Neamului. Reacții oficiale

Lucrarea reprezină, în opinia deputatului AUR Fabian Radu, simboluri religioase reinterpretate într-o manieră pe care o consideră inadecvată și provocatoare.

Parlamentarul susține că expunerea unei astfel de imagini într-o instituție finanțată din fonduri publice ridică semne de întrebare privind limitele libertății de expresie artistică și responsabilitatea instituțiilor culturale.

El afirmă că lucrarea prezintă falusuri în formă de cruce, având un fundal în culorile curcubeului, alături de inscripția „INTRI”, pe care o interpretează ca o deformare batjocoritoare a formulei „INRI”, acronimul biblic al expresiei „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.

Ce spune MNAC

În replică, reprezentanții Muzeul Național de Artă Contemporană au precizat că lucrarea menționată nu este expusă în cadrul muzeului din București și aceasta aparține unei alte expoziții, fără legătură cu instituția.

Declarațiile deputatului vin în contextul unei dezbateri mai ample privind raportul dintre artă, libertatea de exprimare și respectul față de simbolurile religioase. Acesta subliniază că muzeul funcționează în incinta Parlamentului României, aflat în apropierea Catedrala Mântuirii Neamului, aspect pe care îl consideră relevant în evaluarea situației.

Fabian Radu a anunțat că va solicita explicații oficiale conducerii instituției, printr-o interpelare parlamentară, pentru a clarifica circumstanțele în care a apărut această controversă, notează stiripesurse.ro.