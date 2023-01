Casa Generațiilor, un proiect pentru revenirea la cultură

Povestea proiectului „Casa Generațiilor” s-a născut din nevoia soților Vărzaru de a le transmite tinerilor iubirea pentru viața culturală. Primele evenimente pe care le-au organizat, prin „Fundația Femina”, au atras copiii din localitate și din zonele învecinate, încă de acum 20 de ani, iar pentru a putea extinde acest proiect de suflet, făcând legătura între arhitectura deosebită a locului și viața culturală, au găsit un nou element prin care să atragă tinerele generații: colecțiile.

Pentru cei mici, în Casa Generațiilor de la Pietroșița, județul Dâmbovița, există o impresionantă colecție de păpuși din perioade diferite ale istoriei recente, de la cele de porțelan, până la jucăriile contemporane, trecând prin perioada comunistă, cu etapele ei. Expoziția de păpuși este doar un „cârlig” pentru copiii care ajung astfel în casa în care află și poveștile scriitorilor din localitatea lor, dar și povestea clădirii istorice care găzduiește expozițiile și activitățile, iar astfel pot dezvolta pasiuni pentru artă, arhitectură și preocupări intelectuale.

Povestea unui monument recuperat

„Am reușit să refacem casa care astăzi găzduiește expozițiile, colecțiile și evenimentele culturale. Această casă este monument istoric, este poziționată în centrul istoric al comunei Pietroșița, iar noi luptăm pentru protecția ei și a celorlalte monumente din localitate. Aceasta este, de fapt, chiar principala activitate a fundației „Casa Generațiilor”, pentru că aceste monumente trebuie să le rămână viitoarelor generații. Prin acest proiect vrem să facem cunoscută localitatea noastră și pentru turiștii care trec spre sau dinspre Sinaia și ar putea să se oprească pentru a vizita această zonă istorică de tip ansamblu care include casele de pe ambele laturi ale Drumului Național 71 Târgoviște-Sinaia. Arhitectura din această zonă este unică, iar vizitatorii ar putea veni să facă o vizită la Muzeul de Etnografie, apoi să se oprească la „Casa Generațiilor” și să vadă toate celelalte case monument istoric, absolut impresionante. Pe lângă acest proiect, vrem să facem din „Casa Generațiilor” un loc al culturii și al educației pentru tinerele generații, un loc unde copiii să afle ce oameni de cultură au în comună și cum a decurs viața culturală aici”, a explicat, pentru Jurnalul, Domnica Vărzaru.

Ideea a venit de la Nürnberg

Casa Generațiilor spune atât povestea arhitecturii din nordul județului Dâmbovița, cât și pe cea a obiectelor de mobilier, a obiectelor din gospodării, a decorațiunilor din mai multe perioade, cu deosebirile apărute de la o generație la alta. Iar colecțiile de obiecte arată evoluția acestora, în timp.

„Ideea expunerii colecțiilor ne-a venit după ce am vizitat Muzeul Jucăriilor de la Nürnberg, din Germania, dar și după ce am văzut o impresionantă colecție de rochii de mireasă, la un eveniment din județul nostru, din fosta stațiune balneo-climaterică Vulcana Pandele. Nu avem atâția bani încât să deschidem un muzeu al jucăriilor precum cel de la Nürnberg, dar am reușit să strângem o colecție de păpuși din mai multe perioade, care să le arate celor mici cum s-au transformat, în timp, jucăriile lor. Am primit multe exponate și încă mai adăugăm la colecție. Rochiile de mireasă de la Vulcana Pandele ne-au ajutat să înțelegem cât de important este să existe colecții. Peste 100 de ani este foarte greu să aduni lucruri pentru a face o colecție, dar atunci când aceste lucruri sunt conservate și expuse, încă din contemporaneitatea lor, devin piese foarte importante în colecțiile care peste câteva generații vor avea o valoare și mai mare”, mai spune reprezentanta fundației.

În anul 2002, familia Vărzaru a organizat și o primă expoziție de desene și de pictură, prin Fundația „Femina”. Atunci și-au expus operele de artă foarte mulți copii din localitatea Pietroșița care acum au peste 23 de ani. „Mai avem și acum acele desene și picturi. Vrem să organizăm din nou expoziția, anul acesta, și să-i invităm pe copiii care au participat atunci, pentru a face legătura între generații”, mai spune Domnica Vărzaru.

