Cea mai amplă expoziție dedicată lui Ștefan Câlția se deschide la Sibiu: „Transilvania | Extravaganza”

Expoziția reunește aproximativ 80 de lucrări – piese emblematice din diferite perioade ale carierei artistului, lucrări din arhiva Fundației Ștefan Câlția, colecții private și lucrări recente – și poate fi vizitată până pe 16 august în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor.

Gândită ca un parcurs amplu, desfășurat pe aproximativ 1000 de metri pătrați, expoziția îngrijită de Liviana Dan, critic, istoric de artă și curator, propune o lectură coerentă a operei lui Ștefan Câlția, în care temele recurente – natura, lumea rurală, teatrul și dimensiunea spirituală – se organizează în secvențe distincte, dar interconectate. De la marginea pădurii și a satului, la călători și lumea teatrului, vizitatorul este invitat să parcurgă un traseu care funcționează atât ca experiență vizuală, cât și ca spațiu de reflecție.

Titlul expoziției trimite la legătura intensă a lui Ștefan Câlția cu Transilvania și la universul poetic al operei lui, în care personajele, animalele și peisajele devin martori ai unei relații puternice dintre om și natură. Transilvania apare ca un mit, un spațiu observat și înțeles în detaliu, un teritoriu pe care pictorul îl cercetează cu răbdare și îl protejează asemenea unui „paznic al Transilvaniei”.

„Ștefan Câlția reinventează trecutul și reimaginează idealurile lui. Aduce trecutul din lumea abstractă în lumea concretă. Apoi, în lumea concretă, stilul gestionează atmosfera misterioasă legată de istorie. Juxtapuneri suspendate și sclipitoare. Nu ne rămâne decât să privim pictura așa cum Ștefan Câlția ne încurajează să o facem. Să ne imaginăm ce se întâmplă. Sau ce nu se întâmplă.” – după cum consideră curatorul expoziției, Liviana Dan.

Ștefan Câlția (n. 1942) este una dintre figurile majore ale artei românești contemporane, recunoscut pentru o operă de o remarcabilă coerență și profunzime, care construiește un univers puternic ancorat în spațiul rural transilvănean și în relația cu natura, lumea privită ca o scenă de teatru, memoria colectivă și călătoria noastră prin lume. Atent cercetată și protejată prin fundația care îi poartă numele, opera sa contribuie semnificativ la patrimoniul artei contemporane. Lucrările sale au fost prezentate în proiecte expoziționale de amploare, atât în România, cât și în muzee internaționale, devenind constant platforme de întâlnire, reflecție și dialog cultural.

Teatrul constituie una dintre temele centrale ale operei sale, funcționând ca o metaforă a lumii înțelese drept scenă, saturată de simboluri. În lucrările sale, teatrul nu desemnează doar spațiul spectacolului, ci devine o grilă de lectură a realității, în care personajele, obiectele și stările capătă statut de actori, iar privirea se transformă într-un act de interpretare. Practica sa artistică pune în relație observația atentă a lumii cu imaginația, invitând privitorul să contribuie cu propriul strat de lectură și să-și construiască propriile sensuri.

„Îmi doresc ca fiecare om care vine la expoziție să plece cu gândurile reașezate, cu senzația că ceva l-a tulburat și l-a făcut să se simtă foarte viu. Te duci, te uiți și simți că gândurile tale, bucuriile tale, tensiunile și dramele tale sunt vii și că, într-un fel, ai vrea să le așezi. Iar apoi, pentru că va fi o expoziție destul de mare, mi-aș dori să dea și o poftă de lucru pentru viața ta, pentru meseria ta. Să pleci de acolo simțind că trebuie să faci ceva.” – Ștefan Câlția.

Expoziția este organizată de Fundația Ștefan Câlția, Galeria Posibilă și Asociația Galeria Artep, în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal și Festivalul Internațional de Teatru Sibiu, a cărui ediție din acest an este organizată sub tema „Suflet”. Imaginea aleasă pentru afișul ediției cu numărul 33 este lucrarea „Acrobatul” a lui Ștefan Câlția, o pictură în ulei pe pânză realizată în 2018.

Curatorul expoziției, Liviana Dan, critic și istoric de artă, este fondatoarea Departamentului de Artă Contemporană al Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, cofondatoare a spațiului Kunsthalle Bega din Timișoara și fost director general ad interim al Muzeului Național de Artă Contemporană din București. De-a lungul carierei, a inițiat și curatoriat numeroase expoziții și proiecte internaționale, contribuind la consolidarea scenei de artă contemporană din România și la articularea legăturilor acesteia cu spațiul european.

Ansamblul Ursulinelor din Sibiu, format din mănăstirea și fosta școală a ordinului, a fost construit în 1474 și transformat în secolul al XVIII-lea într-un centru educațional și spiritual. Astăzi, spațiile sale interioare ample sunt folosite pentru evenimente culturale.

Cu ocazia expoziției Transilvania | Extravaganza și într-un demers care aduce împreună patrimoniul artistic și cel arhitectural, Ambulanța pentru Monumente va pune în siguranță o parte importantă a edificiului și va realiza în podul corpului central o expoziție aniversară de 10 ani a proiectului, gândită ca manifest pentru deschiderea spre vizitare a podurilor monumentelor istorice. Veniturile obținute din vânzarea biletelor vor susține activitatea Ambulanței pentru Monumente.

Info vizitare

Transilvania | Extravaganza

Mănăstirea Ursulinelor (Strada General Magheru 34-36, Sibiu)

Perioada: 19 iunie – 16 august 2026

Fundația Ștefan Câlția a fost constituită în anul 2016 și are ca scop promovarea proiectelor de substanță din cultura vizuală, sprijinirea dezvoltării organizaționale și dezvoltarea sustenabilității proiectelor în care se implică. Activitatea Fundației s-a concretizat și în jurul unui interes crescut pentru îngrijirea și valorificarea patrimoniului operei lui Ștefan Câlția, acțiuni sociale și de conservare legate de satul Șona în principal, dar și de sudul Transilvaniei în secundar.

Galeria Posibilă – înființată în martie 2003 într-o casă cu curte din Bucureștiul vechi, detaliu care i-a marcat identitatea, a pornit la drum stimulată de dorința de a crea un mediu de lucru și interacțiune corect, etic și sustenabil între artist, public și colecționar, fie el public sau privat. Atent preocupată de mediul profesional, galeria a inițiat și a colaborat în toate momentele de asociere profesională până în prezent, a susținut sau a criticat instituții publice în momente de schimbare, asumându-și un rol în crearea unui mediu echitabil și transparent pentru toți lucrătorii culturali.

Asociația Galeria Artep a fost înființată în decembrie 2019, din dorința de a consolida și extinde demersurile educative și de cercetare dedicate artei contemporane în peisajul cultural ieșean. Din 2021, Asociația derulează mai multe tipuri de proiecte educaționale la Iași și la Șona, precum cele dedicate dezvoltării arhivei de fotografie arhivasatuluisona.ro, programul REZIDENȚA ARTISTICĂ 110, în parteneriat cu Haus der Kulturen der Welt, Berlin, și programul dedicat absolvenților de arte din Iași, ART GEN.