Cele mai recente lucrări ale Lilianei Mercioiu Popa, în cadrul expoziției The deepest are the stars

Galeria de artă contemporană META Spațiu vă invită sâmbătă, 31 mai, de la ora 17:00, la un tur ghidat special care marchează închiderea expoziției The deepest are the stars, în prezența artistei Liliana Mercioiu Popa și a curatoarei Mirela Stoeac-Vlăduți.