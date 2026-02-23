Despre nano-biblie și gematrie la ICR Tel Aviv, cu Strul Moisa

Cartea, apărută la Editura Universității Transilvania din Brașov, în anul 2025, a fost prezentată în fața unui public format în majoritate din israelieni originari din Dorohoi – orașul de baștină și al autorului volumului, emigrat în Israel în anul 1977, timp de decenii profesor la Universitatea „Ben Gurion” din Beer Sheva – la sediul reprezentanței din Tel Aviv a Institutului Cultural Român.

Evenimentul a reunit intelectuali, prieteni și membri ai comunității culturale românești și israeliene pentru a celebra o carte ce propune o abordare originală asupra textelor sacre și a modurilor în care acesta modelează experiența umană. Lansarea a fost un prilej de dialog între domenii – de la știință la spiritualitate – și de reflecție asupra cifrei, sensului și simbolului. Explicând ce l-a motivat pentru a scrie această carte, Strul Moisa și-a mărturisit dorința de a explora semnificația Bibliei, de a redescoperi rolul numerelor în tradiția religioasă – nu ca simple curiozități, ci ca elemente ale unei arhitecturi spirituale. El a vorbit cu această ocazie despre gematrie, metoda tradițională de interpretare care atribuie fiecărei litere ebraice o valoare numerică și creează o rețea de corespondențe ce pot deschide perspective noi asupra textului.

„Nano-biblia reprezintă azi o particulă care rezumă mesajul religios, existentă în mai multe limbi” – a explicat autorul, cu referire la una dintre recentele sale preocupări. După cum a precizat, volumul Premierele izvorului biblic nu este despre tehnologie exclusivă, ci „despre profunzimea textului și capacitatea acestuia de a fi descifrat dincolo de aparențe”. Referindu-se la interesul său pentru gematrie, Strul Moisa a subliniat că aceasta „nu este o curiozitate marginală și nici o speculație gratuită, ci exprimă convingerea că textul are o coerență internă profundă. Numărul nu este doar cantitate, ci și calitate. El poate dezvălui relații neașteptate, poate pune în lumină conexiuni care scapă lecturii superficiale. În spatele cuvântului există o structură, iar în spatele structurii – un sens”.

Unul din prefațatorii volumului, profesorul Ioan Chirilă de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a subliniat, în intervenția video proiectată la lansarea de la Tel Aviv a cărții, modul în care autorul îmbină rigoarea tehnică cu sensibilitatea literară. În mesajul ilustratorului copertei volumului, artistul plastic Dan Covătaru din Iași, a fost descris simbolismul vizual al lucrării, evidențiind ideea unei „explozii de lumină” în jurul căreia se construiește imaginea centrală a cărții. „Din mijlocul exploziei de lumină se detașează mâna umană, purtătoare de simbol în univers, a uneia dintre cele mai recente realizări ale nano-tehnologiei, nano-biblia”. Redactorul volumului a subliniat stilul distinct al autorului. „Strul Moisa scrie cu rigoarea unui inginer și cu emoția unui om care știe că se apropie de ceva esențial. Își pune întrebări, formulează ipoteze, caută dovezi, dar nu pierde niciodată respectul pentru mister” – a opinat Anca Dumitru.

Sosit din Ierusalim la lansarea volumului Premierele izvorului biblic, profesorul Lucian Zeev Herșcovici a remarcat amplitudinea tematică a volumului. „De la drept la inovație socială, de la medicină la reflecții asupra familiei, fiecare capitol deschide o fereastră într-un domeniu în care Biblia, ca izvor de sens, este repusă în centrul reflecției contemporane. „Prin această lansare, cartea lui Strul Moisa s-a arătat nu doar ca un volum de erudiție, ci ca o invitație la a vedea textul sacru ca pe un dialog viu și actual – un dialog între litere, numere și cititor, între tradiție și inovație” – a adăugat Herșcovici.

