Grupul Romanian Art Collective SF, la cea de-a patra ediție a Salonului Artiștilor Româno-Americani

Expoziția reunește lucrările a opt artiști româno-americani activi în zona San Francisco Bay Area: Alexandra Cicorschi, Ioanida Costache, Bogdan Pastor, Florentina Mocanu, Alexandru Sălceanu, Emanuela Harris Sintamarian, Camelia Skikos și Kat Mustăţea. Vernisajul va avea loc vineri, 21 noiembrie 2025, în Galeria Brâncuși a ICR New York, din Manhattan.

Salonul explorează, printr-o selecție multimedia și transnațională, dinamica identitară a migrației și tensiunile dintre rădăcini, relocare și asumarea unei apartenențe noi. De la pictură, fotografie și design vestimentar până la performance, instalație și sound art, expoziția reflectă diversitatea și complexitatea expresivă a diasporei române din SUA.

Întrebarea „Where Are You From?” devine un punct de plecare pentru reflecții profunde asupra construcției sinelui într-un spațiu cultural hibrid — între „acasă” și „departe”, între familiar și străin. Lucrările celor opt artiști surprind fragilitatea, forța și ambivalența experienței imigrării, într-un moment în care dialogurile despre identitate, mobilitate și apartenență sunt mai actuale ca oricând. În același timp, poziționarea proiectului între New York și San Francisco — două noduri istorice ale imigrației și diversității artistice — amplifică relevanța acestui demers și îi oferă un context simbolic puternic.

Romanian Art Collective SF reunește opt artiști vizuali americani de origine română, activi în zona Bay Area din San Francisco. Grupul are misiunea de a introduce în spațiul cultural californian o perspectivă românească distinctă, prin expoziții, evenimente publice și proiecte colaborative. Pe termen lung, colectivul urmărește să construiască punți de dialog între artiștii români din diferite comunități ale diasporei. https://www.roartcollective.com/

Organizat anual, Salonul Artiștilor Româno-Americani, ajuns la ediţia a patra, reprezintă una dintre prioritățile ICR New York. Prin dezvoltarea acestui cadru permanent, instituția își propune să consolideze o comunitate artistică puternică, să stimuleze colaborările transatlantice și să ofere artiștilor de origine română vizibilitatea necesară atât în scena newyorkeză, cât și în cea românească.

Expoziția deschisă în galeria ICR New York va putea fi vizitată până la 16 ianuarie 2026. Detalii: https://www.rciusa.info/events/where-are-you-from