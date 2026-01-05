Cinci moduri de a-ți îmbunătăți sănătatea în 2026, fără „diete” și „slăbit”

Pentru majoritatea, planul de remediere rapidă eșuează sau nu reușesc să mențină greutatea, spun experții în nutriție, care recomandă schimbări mici și consecvente pentru un impact real și de durată.

În fiecare an, în luna ianuarie, căutările pe internet pentru termenii „dietă” și „pierdere în greutate” cresc exponențial, sălile de sport devin mai aglomerate, iar pe rețelele sociale se propagă cu repeziciune sfaturile și ponturile „de slăbit”.

„Concentrarea doar pe greutate poate umbri alte schimbări care îmbunătățesc sănătatea într-un mod mai fiabil și sustenabil. Unele dintre acestea pot duce la pierdere în greutate, altele nu, dar beneficiile sunt clare oricum”, spune dr. Rachel Woods, expert în nutriție și lector la Lincoln Medical School (Marea Britanie), care oferă și „cinci rezoluții bazate pe dovezi” pentru o sănătate mai bună – și niciuna nu are legătură cu pierderea în greutate.

Să mâncăm mai multe vegetale

A mânca mai multe vegetale nu înseamnă că trebuie să devii vegetarian, spune experta.

„Dacă mănânci carne și vrei să continui e în regulă. Poți totuși să crești cantitatea și varietatea de alimente vegetale din farfurie.

Există o cantitate vastă de cercetări care arată că dietele bogate în alimente vegetale sunt asociate cu riscuri mai mici de boli majore. O metaanaliză realizată pe peste 2,2 milioane de adulți a constatat că respectarea constantă a unui tipar alimentar pe bază de plante era asociată cu riscuri semnificativ mai mici de diabet de tip 2, boli cardiovasculare, cancer și mortalitate din orice cauză (riscul de a muri din orice cauză). Deși acel studiu s-a concentrat pe limitarea sau evitarea consumului de carne, alte cercetări au arătat că, chiar și printre omnivori, fiecare 200 g suplimentare de fructe și legume pe zi este asociat cu un risc redus de boli coronariene, boli cardiovasculare, cancer, accident vascular cerebral și mortalitate prematură (decesul mai devreme decât se aștepta pentru cineva de vârsta ta)”, explică dr. Rachel Woods, în The Conversation.

Adăugarea mai multor vegetale în farfuria ta este una dintre cele mai simple metode de a-ți îmbunătăți dieta, iar acestea includ „fructe și legume, dar și cereale, nuci, semințe, ierburi, condimente și leguminoase”.

Exercițiile fizice - „unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poți face”

Deși exercițiile fizice sunt adesea aduse în discuție în contextul pierderii în greutate, nu sunt la fel de eficiente pentru slăbit pe cât presupun mulți oameni.

Cu toate acestea, reprezintă „unul dintre cele mai eficiente lucruri pe care le poți face pentru sănătate”, iar valoarea sa reală constă în menținerea unei greutăți corporale sănătoase și în susținerea sănătății generale: „Dacă exercițiul ar fi o pastilă, ar fi prescrisă tuturor”.

„Cercetările au arătat că doar exercițiul fizic îmbunătățește mai mulți markeri importanți de sănătate. Poate crește nivelurile de colesterol HDL, adesea numit «colesterol bun», deoarece nivelurile mai ridicate ajută la protejarea împotriva bolilor de inimă. De asemenea, reduce trigliceridele, un tip de grăsime din sânge care crește riscul cardiovascular atunci când este crescut. Exercițiile ajută corpul să regleze mai eficient glicemia și reduc rigiditatea arterială, ceea ce înseamnă că arterele rămân mai flexibile și mai puțin predispuse la tensiunea care crește riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral. De asemenea, poate reduce grăsimea hepatică, ceea ce reduce probabilitatea dezvoltării bolii hepatice grase non-alcoolice”, detaliază experta, subliniind că toate aceste îmbunătățiri pot apărea chiar și atunci când greutatea rămâne aceeași.

De asemenea, s-a demonstrat că exercițiile fizice îmbunătățesc condiția fizică, calitatea vieții, somnul și simptomele depresiei, iar aceste beneficii apar deoarece activitatea fizică stimulează fluxul sanguin către creier, eliberează substanțe chimice care susțin o stare bună de spirit (precum endorfinele) și ajută la reglarea ritmurilor circadiene, eliberarea hormonilor și a altor funcții esențiale.

Integrarea mișcării în rutina de zi cu zi - cum ar fi urcatul scărilor, mersul pe jos o parte din navetă sau mersul la școală cu bicicleta - poate fi la fel de eficientă ca antrenamentele structurate, mai spune dr. Woods, care recomandă celor sedentari să introducă treptat exercițiile fizice pentru reducerea riscului de accidentare și pentru a oferi corpului timp să se adapteze.

„Cel mai bun tip de exercițiu este cel care îți place, pentru că ai mai multe șanse să te ții de el. Beneficiile vin din consecvență”

Dr. Rachel Woods

Somnul are un impact major asupra sănătății

Lipsa somnului este asociată cu o gamă largă de afecțiuni fizice și mentale, inclusiv hipertensiune, boli de inimă, demență și depresie. Adulții sunt sfătuiți să doarmă în jur de 7 ore pe noapte.

Somnul influențează, de asemenea, dieta. Lipsa somnului a fost asociată cu creșterea apetitului și a consumului de alimente și „tinde să crească preferințele pentru alimente bogate în energie, cum ar fi dulciurile și fast-food-ul, parțial pentru că privarea de somn perturbă hormonii care reglează foamea și pofta”.

„Realizarea unui plan realist pentru îmbunătățirea somnului, acolo unde este posibil, poate fi o rezoluție de anul nou care să dea roade în timp”, subliniază experta.

Stresul are efecte multiple asupra corpului

Stresul pe termen lung poate slăbi sistemul imunitar, poate crește tensiunea arterială și colesterolul și poate perturba somnul. De asemenea, poate schimba modul în care mâncăm. „Cercetările sugerează că aproximativ 40% dintre oameni mănâncă mai mult când sunt stresați, alți 40% mănâncă mai puțin și aproximativ 20% nu schimbă cât mănâncă. Indiferent de direcție, tipurile de alimente alese adesea se orientează spre opțiuni mai plăcute, cu conținut mai bogat în grăsimi și zahăr. Stresul a fost asociat și cu consumul mai mic de fructe și legume”, arată medicul.

„Să analizezi ce îți generează stresul și să vezi dacă vreo parte a acestuia poate fi ameliorată sau gestionată diferit poate avea efecte semnificative asupra sănătății”, recomandă dr. Woods.

Alcoolul crește pofta de alimente bogate în calorii

„Alcoolul este asociat cu riscuri pe termen lung, cum ar fi cancerul, bolile de inimă și bolile hepatice. Dar chiar și pe termen scurt, poate perturba somnul deoarece alcoolul schimbă etapele somnului și reduce cantitatea somnului profund restaurator. Alcoolul poate influența, de asemenea, pofta de mâncare și alegerile alimentare, reducând inhibițiile și făcând alimentele bogate în calorii să pară mai atractive”, spune experta, subliniind că nu există un nivel complet sigur de consum de alcool.

„Să te bucuri de o băutură din când în când este o alegere personală. Dar reducerea consumului de alcool este o modalitate bazată pe dovezi de a îmbunătăți sănătatea”, conchide aceasta.