ICONIC GLAM reunește elitele din beauty, fashion și business pe 1 martie, la București

ICONIC GLAM este organizat și semnat de Manita Ondyna, Founder & Creative Director.



„După aproape două decenii în acest domeniu, am învățat că adevărata valoare nu se construiește în competiție, ci în respect. ICONIC GLAM nu este doar un eveniment. Este un moment în care oamenii din aceeași breaslă se întâlnesc ca oameni, nu ca rivali. Ne adunăm, nu ne separăm”, declară Manita Ondyna.

Evenimentul propune un format care îmbină educația aplicată cu networking de nivel înalt, Fashion Night și momente artistice live. Participanții provin din zona de estetică medicală, dermopigmentare, make-up, hair styling, fashion design, marketing, antreprenoriat și entertainment.



Printre invitații confirmați se numără:

• Tanya Povenskaya – mentor, special guest speaker

• Bassam Dabbas – prestige guest

• Vera Varvara – guest of honor, mentor

• Dr. Hamed Rawnak – chirurgie plastică estetică și microchirurgie reconstructivă

• Dr. Yousif Jona – dental excellence

• Dr. Diana și Dr. Mairam – special guest speakers

• Florina Grozavu – dermopigmentist

• Andreea Toader – lash artist & trainer

• Adriana Bican – dermopigmentist

• Mihaela DSM – stylist designer vestimentar

• Rebela – couture designer, fondator Rebela

• Oana Bran – make-up artist, fondator One Skin 4You

• Sabina Ghisovan – specialist remodelare corporală și facială

• Tabya Tabuica – antreprenor, speaker motivațional

• Kristian Brașoveanu – hair artist

• Samira Teja – make-up artist & trainer, Glam Touch

• Marian Capet – VIP hair artist

• Daniela Ioan – make-up artist & trainer

• Iris Alexandru – marketing strategist, fondator Quantum Marketing Lab

• Alisa Popovici – business coach

• Roxana Vasniuc – event host

• Robert Smooth Sax – live music

• Ana Erika Tudor – invitat special, campioană națională, dance show

• Kaser Maher – barber expert & trainer

• Andreea Anton – make-up artist & trainer