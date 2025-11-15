Peste 50 de organizații și specialiști cer printr-un Apel Public clasarea în regim de urgență ca Monumente Istorice a patru obiective de patrimoniu din Băile Govora

Semnatarii atrag atenția că patrimoniul cultural al uneia dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România, Băile Govora, este într-un stadiu critic, fiind „într-o fază atât de avansată de degradare și de expunere la riscuri, încât considerăm că suntem în al 12-lea ceas”. De aici necesitatea unei intervenții urgente din partea autorităților.

Apelul este adresat Ministrului Culturii, Demeter András, Direcției Județene pentru Cultură Vâlcea, Primăriei orașului Băile Govora, instituțiilor și organizațiilor implicate în protejarea patrimoniului cultural național, comunității din Băile Govora și publicului larg, în condițiile în care:

1. Contrar prevederilor legale, Direcția pentru Cultură Vâlcea nu a declanșat procedura de clasare a celor patru imobile, de îndată ce a primit dispoziția adoptată de Comisia Națională pentru Monumente Istorice, pe 30 iulie 2025, care cerea acest lucru.

2. Clasarea ar fi trebuit să fie făcută de 14 ani, după ce, în 2011, Ministerul Culturii a avizat Planul Urbanistic General al orașului Băile Govora, cu condiția clasării celor patru obiective ca monumente istorice.

3. Primarul Băile Govora, Mihai Mateescu, a declarat presei că intenționează să acționeze în instanță împotriva dispoziției de clasare, iar pe plan local a început o campanie de calomniere, bazată pe informații false, pentru intimidarea echipei Studiogovora.

Apelul integral, cu mai multe detalii cu privire la caz, poate fi citit la acest link: https://govora.studio/heritage-lab/apel-public/ . Apelul poate fi semnat în continuare, la acest link.

Semnatarii Apelului Public cer:

Respectarea dreptului locuitorilor din Băile Govora de a-și păstra identitatea culturală, care le este asigurată doar prin păstrarea siturilor de patrimoniu cultural, de către toți actorii implicați – autorități și actori privați.

Declanșarea „de îndată” (*) a procedurilor de clasare în regim de urgență de către Direcția pentru Cultură Vâlcea, a celor patru imobile care fac obiectul deciziei CNMI: Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu și o casă tradițională de pe strada Tudor Vladimirescu. (*cf. Legea 422/2001)

Respectarea legislației cu privire la protejarea patrimoniului cultural de către toate părțile implicate și în mod special de către: Direcția Județeană pentru Cultură Vâlcea, Primăria și Primarul orașului Băile Govora, proprietarii imobilelor.

Implicarea Ministrului Culturii pentru a se asigura că Direcția pentru Cultură Vâlcea acționează conform legii în această speță și informarea publică cu privire la acțiunile întreprinse, în timp real.

Consolidarea poziției INP, pentru a verifica activitatea de protejare a patrimoniului cultural. Așa cum se vede din acest caz, INP are un rol strategic în sprijinul Direcțiilor Județene pentru Cultură, ca acestea să-și exercite atribuțiile și să acționeze pentru a proteja patrimoniul cultural.

Realizarea unui demers transparent de comunicare și colaborare cu proprietarii celor patru imobile, pentru a-i asigura de faptul că protejarea obiectivelor ca Monumente Istorice nu înseamnă pierderea sau afectarea dreptului la proprietate. Este necesară implicarea lor onestă, de pe poziția de parteneri în acest proces, care, dacă se desfășoară cu profesionalism și conform legii, va crea noi oportunități de dezvoltare pentru ei și pentru comunitate.

Colaborarea deschisă cu specialiștii și experții Fundației Pro Patrimonio și ai Studiogovora, pentru a realiza documentația tehnică necesară clasării, conform propunerii acestora, asigurând o reducere substanțială a cheltuielilor pe care ar trebui să le suporte DJC Vâlcea. Cooptarea și a altor actori privați, care pot susține cu fonduri și cu expertiză acest proces, dacă este nevoie.

Dezvoltarea unor programe locale, în colaborare între autorități, organizații neguvernamentale, experți în domeniul patrimoniului cultural, mediu de afaceri și cetățeni, pentru a elabora o strategie de dezvoltare pentru Băile Govora, pornind de la resursele unice - patrimoniul cultural, apele minerale și infrastructura balneară - pe care le are. Doar o astfel de strategie va face Băile Govora atractivă din nou pentru turiști și va reda vitalitate comunității locale. Există bune practici în acest sens, atât în România, cât și în străinătate.

Oprirea campaniei de dezinformare, calomnie și defăimare, împotriva asociației Studiogovora, a membrilor săi fondatori, a Irinei Iamandescu, Director Monumente Istorice al Institutului Național al Patrimoniului, precum și a tuturor celor iau atitudine pentru a proteja patrimoniul cultural. Ne exprimăm solidaritatea cu cei care sunt țintele acestei campanii: este o practică cu care mulți ne confruntăm în comunitățile noastre, atunci când demersurile de protejare a patrimoniului deranjează anumite interese private.

Până la ora difuzării comunicatului, semnatarii Apelului Public sunt: Asociația Monumentum; Asociația Kogayon; Asociaţia ARA [Arhitectură. Restaurare. Arheologie]; Asociația Front la Dunăre; Asociația Ideilagram; Asociația ARCHÉ; Asociația BAZA. Deschidem orașul; Revista Zeppelin; Asociația LOCUS; Asociația Artis Peritia; Asociația Re:Rise; Asociația Actum; Asociația Laborator Zero Pozitiv; Asociația Inima Olteniei; Asociatia Gene Dobrogene; Asociatia Arhaic; Asociatia Petrus Italus Trust; Asociația Vernacular; Asociația Make Better; Asociația WeWilder; Atelier VRAC; Asociatia Unda Verde; Ștefan Bâlici, conf. la Departamentul Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, UAUIM; președinte al Ordinului Arhitecților din România; Tamina Lolev, arhitectă, Nod Makerspace; Eugen Pănescu, arhitect urbanist; Brîndușa Tudor, arhitectă, Stardust Architects; Anca Majaru, arhitectă; Rucsandra Pop, antropoloagă și artistă; Miruna Găman, manager cultural; Dorothee Hasnaș, arhitectă, președinte Asociația Bucureștiul meu Drag; Marius Vasile, arhitect; Ștefan Ghenciulescu, arhitect; Constantin Goagea, arhitect; Bogdan Suditu, Vicepreședinte al Senatului Universității București; Daniel Mihalcea, consultant de brand, Daniel & Andrew Design Advisory; Oana Chirilă, arhitectă, fondatoare Herculane Project; Rarița Zbranca, curator, cercetător și strateg cultural; Dan Felix Paraschiv, arhitect, Vicepreședinte al Ordinului Arhitecților din România - cultură profesională; Ciprian Plăiașu, Asociația Turism istoric; Cătălina Frâncu, arhitectă; Mihaela Hărmănescu, arhitectă; Cristina Chira, arhitectă; Elena-Maria Cautiș, cercetătoare independentă patrimoniu și sustenabilitate; Tudor Elian, arhitect și curator, UAUIM / Arhiva de Imagine MNȚR; Irina Meliță, arhitectă, vicepreședintă a Ordinului Arhitecților din România Filiala București; Ștefan Simion, arhitect; Petru Mortu, arhitect; Gruia Bădescu, arhitect, cercetător la Universitatea din Konstanz (Germania) și lector invitat la SNSPA București; Claudia Pamfil, arhitect urbanist, vicepreședinte Asociația Profesională a Urbaniștilor din România (APUR); Bogdan Iancu, antropolog, lect. univ SNSPA; Endre Ványolós, arhitect, specialist atestat MC, cadru didactic universitar; Silvia Teodorescu, prim vicepresedinte Human Made Art – Cronicari Digitali; Marius Chivu, scriitor

