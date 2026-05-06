Singurul tablou Van Gogh din România se poate vedea la Art Safari!

Opera a fost achiziționată de Alexandru Slătineanu (1873-1939) în jurul anului 1900, pe când acesta își obținea doctoratul în Medicină la Paris. Ambroise Vollard, celebrul negustor de artă de numele căruia se leagă succesul lui Picasso, Van Gogh și Cezanne a fost cel care a vândut opera cercetătorului român.

Expoziția Colecția recuperată. Povestea Slătineanu reunește peste 100 de obiecte valoroase de artă populară românească și artă plastică europeană, care fac parte colecția istorică Alexandra și Barbu Slătineanu.

Opera a fost realizată de Van Gogh în perioada în care acesta a locuit la Nuenen, Olanda, și a fost intens preocupat de reprezentarea realistă a țăranilor olandezi. Slătineanu, pasionat de artă și bun cunoscător, a observat imediat tușa lui Van Gogh și și-a dat seama de valoarea lucrării.

Culegătoarea de morcovi va fi expusă alături de două capodopere semnate de Nicolae Grigorescu și de alte capodopere din colecție Slătineanu.

Vino să afli povestea unei colecții mai puțin cunoscute și a singurului Van Gogh din țara noastră!

