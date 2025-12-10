Vernisajul expoziției „Bhutan – file din natură” la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

„Bhutan – File din natură” continuă seria prin care Muzeul Antipa aduce în fața publicului natura altor țări, prezentată prin selecții fotografice care permit o reflecție asupra relației dintre om și mediu.

Bhutanul reprezintă una dintre puținele societăți contemporane în care mediul natural nu este un decor, ci un principiu de organizare a vieții sociale și spirituale. Expoziția oferă o privire directă asupra acestei relații: o natură trăită și venerată, unde relieful, clima și activitatea umană se contopesc într-un echilibru coerent.

Fotografiile nu au titluri și nu urmează o hartă. Ele nu documentează locuri, ci exprimă stări – ceața, lumina, ritmul teraselor, liniștea și frânturile de viață sălbatică din peisaj. Prin această abordare, File din natură transformă muzeul din spațiu de colecție într-un instrument de percepție a lumii naturale, reafirmând rolul său educativ și critic într-o societate tot mai distantă de natură.

Imaginile prezentate în expoziție sunt puse la dispoziție de Ministerul Turismului din Bhutan, care ne-a acordat dreptul de utilizare. O parte dintre fotografii sunt realizate de Marcus Westberg, alături de alte resurse vizuale selectate pentru a ilustra diversitatea naturală a Bhutanului.

La vernisaj, intrarea este liberă.

Ulterior, expoziția va putea fi vizitată în circuitul permanent al muzeului până pe 15 martie 2025.