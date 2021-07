5 cărţi obligatorii vara aceasta

Idila Hipnotizatoarei

Ellen O’Farrell practica hipnoza în cabinetul său amenajat într-o casă elegantă pe care a moștenit-o de la bunicii ei, aflată la malul mării. Are o viață împlinită, dar un istoric sentimental tumultuos. E împăcată cu asta, însă cochetează și cu ideea unei relații de lungă durată. Ceea ce o face să fie optimistă atunci când îl cunoaște pe Patrick. E atrăgător, singur, are o slujbă și, cel mai important, pare că atracția e reciprocă. Și vine momentul de care Ellen se teme cel mai tare: Patrick vrea o discuție serioasă. Pregătită pentru ce e mai rău, Ellen rămâne plăcut surprinsă: află că fosta iubită a lui Patrick îl hărțuiește. I se pare interesant că are o legătură amoroasă cu un bărbat atât de dorit și e nerăbdătoare să afle cât mai multe despre acea femeie. De fapt, i-ar plăcea să o întâlnească. Însă lucrul pe care Ellen nu-l știe este că întâlnirea lor a avut deja loc.

Un glonţ la ţintă este o nouă apariţie a unuia dintre cei mai cunoscuţi autori de thrillere, Lee Child. Șase focuri de armă. Cinci morți. Un oraș din inima țării cuprins de teroare. Dar în decurs de câteva ore, polițiștii clasează cazul. Cu toate astea, acuzatul le spune: „Ați arestat pe cine nu trebuia”. Iar apoi: „Găsiți-l pe Jack Reacher pentru mine”.

Și cum era de așteptat, fostul polițist militar Jack Reacher își face apariția din lumea sa, în care nu are telefon, nu are adresă și niciun fel de angajamente. În senzaționalul roman al lui Lee Child, sosirea lui Reacher va schimba totul – în legătură cu un caz care nu este ceea ce pare, niște vieți ce se intersectează în moduri misterioase și un criminal care a ratat o țintă – făcându-l astfel pe Reacher să-l caute, ca să afle adevărul.

Viaţa invizibilă a lui Addie Larue

O altă carte de neratat, printre cele mai lăudate și premiate cărți ale anului, este povestea extraordinară a lui Addie LaRue, tânăra care face un pact cu diavolul pentru a trăi veșnic, însă este blestemată să fie uitată de toți cei pe care îi întâlnește! The Washington Post a numit-o „una dintre cele mai vibrante, obsesive și captivante cărți din memoria recentă”. Amazon a inclus-o în Top 20 de cărți ale anului 2020. O viață pe care nimeni nu și-o amintește. O poveste pe care nu o vei uita niciodată. Franța, 1714: într-un moment de disperare, o tânără face un pact cu diavolul pentru a scăpa de o căsătorie nedorită și o viață ordinară. Addie LaRue își vinde sufletul în schimbul nemuririi, dar realizează prea târziu că prețul plătit este mai mare decât credea: este blestemată să fie uitată de toți cei pe care îi întâlnește. Urmează o aventură extraordinară, de-a lungul secolelor și al continentelor, de-a lungul istoriei și al artei, pe măsură ce tânăra învață cum să trăiască o viață fără constrângeri, dar și fără conexiuni. Aproape 300 de ani mai târziu, două cuvinte schimbă totul. Cele două cuvinte rostite de un tânăr într-o librărie ascunsă din New York sunt: „Îmi amintesc”.

Toate la locul lor. Primele iubiri, ultimele poveşti. Oliver Sacks îmbină în mod inimitabil înțelepciunea și seninătatea memoriilor intime cu relatările cazurilor clinice, excepționale în sine, dar cu care ne învecinăm poate mai frecvent decât ne-am închipui. Rezultă un caleidoscop de eseuri foarte personale, în parte inedite, povești pline de culoare despre pasiunea lui Sacks pentru înot, ferigi, cărți sau elementele chimice, despre unele cazuri neuropsihiatrice deosebite cu care s-a intersectat (schizofrenie, demență, Alzheimer, tulburarea bipolară etc.), despre întâlnirile miraculoase care fixează destinul unui om ori despre amenințările lumii actuale. Descoperim aici aceeași empatie cu care ne-a obișnuit autorul, aceeași erudiție și întindere enciclopedică, aceeași fascinație pentru natura umană și misterul ei. Meditativă și luminoasă, aceasta e cartea de rămas bun a omului de știință și a omului pur și simplu care a fost Oliver Sacks.

Şi copiii copiilor lor ne vorbeşte despre începutul anilor ᾿90, când numeroase familii din Heillange – un oraș ficțional plasat de Mathieu în nord-estul Franței, la granița cu Luxemburgul – devin victime ale dezindustrializării văii, o realitate care pentru mulți înseamnă șomaj, lipsa perspectivei și alunecarea într-un paseism naționalist. În acest peisaj, din care nu lipsesc violența domestică, dependența de alcool, ranchiuna la adresa migranților și plictisul, se desprind figurile a trei adolescenți – fiul unui fost muncitor în uzină, fiica unui parvenit din clasa de mijloc și fiul unui migrant nord-african. Cei trei se întâlnesc în circumstanțe nu dintre cele mai fericite, iar consecințele faptelor pe care le comit din teribilism adolescentin îi vor urmări și în viața adultă. Pe parcursul a șase ani suntem martorii evoluției lor și ai situațiilor care adâncesc sau estompează diferențele de clasă. Dincolo de problemele privind fracturile socio-culturale și umilințele care decurg de aici, Mathieu își îndreaptă atenția către viața emoțională a protagoniștilor săi, descoperirea sexualității, manifestarea furiei și efortul de a se decontamina de trecut.