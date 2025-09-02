Cinci titluri de excepție ale literaturii universale, publicate recent în cadrul Anansi. World Fiction

Încheierea monumentală a Septologiei, opera în care marele scriitor norvegian Jon Fosse, laureat cu Nobelul literar în 2023, reflectează cu gravitate și lirism asupra artei, identității și credinței, se află pe lista acestor cinci titluri sosite recent din tipografie. Un nume nou. Septologie VI–VII îl surprinde pe Asle, un pictor văduv, între prezentul aproape ritualic și trecutul tot mai ademenitor. În același timp, un alt Asle, tot pictor, prietenul și dublul său, se zbate în spital între viață și moarte, măcinat de alcool. În acest ultim roman al Septologiei, care se încheie, biblic, într-o duminică, Fosse oferă o reflecție profundă asupra artei, a identității, a credinței și a viciului, asupra alegerilor care fac ca o viață să fie ceea ce este și, mai ales, asupra sfârșitului.

„O capodoperă norvegiană” (The New York Times), „o meditație literară comparabilă cu experiența mistică” (The New York Review of Books), Un nume nou aduce la final una dintre cele mai fascinante construcții epice europene ale secolului XXI.

Ediția în limba română poartă semnătura lui Ovio Olaru.

Adania Shibli, prozatoare, dramaturgă și eseistă palestiniană, apare în traducere în cadrul Anansi. World Fiction cu cea de-a treia sa carte, Detaliu minor, roman nominalizat la prestigiosul International Booker Prize 2021.

În nisipul deșertului, adevărul nu se îngroapă niciodată, iar Detaliu minor este meditație cutremurătoare despre vieți frânte și tăceri care rămân: un roman tulburător care suprapune trecutul și prezentul Palestinei, între tragedia din vara lui 1949, catastrofa strămutării forțate a peste 750 000 de palestinieni, și o investigație personală contemporană.

Adania Shibli este o scriitoare cu o scriitură de o intensitate aparte, „un simbolism subtil și coroziv” (Publishers Weekly), în care trauma colectivă devine istorie vie. Tradus în peste 40 de limbi, Detaliu minor (traducere de Laura Sitaru) confirmă locul autoarei printre cele mai importante voci literare ale prezentului.

Prozatorul francez Laurent Binet revine în atenția cititorilor români cu cel mai recent roman al său: Perspective, „o odă închinată actului artistic” (The New York Times Book Review).

Incursiune savuroasă în Florența secolului al XVI-lea, unde moartea pictorului Jacopo da Pontormo declanșează o anchetă condusă de celebrul Giorgio Vasari, romanul epistolar al lui Laurent Binet transformă arta și teoriile estetice în instrumente de investigație, într-un decor plin de intrigi politice, comploturi regale și rivalități artistice. „Sublimul și senzaționalul își dau mâna” (The Times), într-o poveste care evocă deopotrivă misterele din Numele trandafirului și rafinamentul Legăturilor primejdioase.

Romanul Durerea e o făptură înaripată de Max Porter (traducere de Mihaela Buruiană), o meditație poetică și experimentală asupra doliului, iubirii și procesului de vindecare, se bucură de o nouă ediție, în cadrul Anansi. World Fiction.

Scris la granița dintre poezie, proză și fabulație, romanul lui Porter este intens, liric și fragmentar, surprinzând fragilitatea ființei umane confruntate cu pierderea. Este în același timp o poveste emoționantă despre familie și despre modul în care iubirea și imaginația pot învinge disperarea. Cartea a fost transpusă într-o ecranizare de excepție, regizată de Dylan Southern, cu Benedict Cumberbatch în rolul tatălui, aducând la viață intensitatea emoțională și lirismul cărții prin interpretarea sa profundă.

O nouă ediție în cadrul Anansi. World Fiction cunoaște și volumul de memorii Confesiunile unei dependente de artă, de Peggy Guggenheim (traducere de Ciprian Șulea), o privire din interior asupra lumii artei moderne, cu portrete intime, adesea surprinzătoare, ale celor mai importanți actori ai ei.

În paginile sale, Peggy Guggenheim, colecționară de artă influentă și figură emblematică a vieții culturale din secolul XX, povestește despre viața sa excentrică și pasionantă, despre relațiile cu artiști celebri precum Jackson Pollock, Max Ernst sau Marcel Duchamp, și despre modul în care a influențat lumea artei moderne prin colecțiile și galeriile sale. O perspectivă intimă asupra vieții unei femei curajoase, nonconformiste și complet dedicată artei.

Noile apariții reconfirmă misiunea Anansi. World Fiction de a aduce în fața publicului român literatura de vârf a lumii contemporane – opere curajoase, vizionare și memorabile, premiate și recunoscute pe plan internațional. La finalul lunii septembrie a acestui an, Anansi. World Fiction va serba cinci ani de existență.