Brianna Wiest, autoarea bestsellerului „Tu ești muntele”, ajunge în luna septembrie pentru prima oară în România

Programul vizitei autoarei în România include două evenimente principale și două sesiuni de autografe care vor avea loc în București și Cluj-Napoca între 15 și 19 septembrie 2025.

Luni, 15 septembrie 2025, de la ora 18.30, publicul este așteptat la librăria Cărturești Carusel pentru o sesiune de autografe. Marți, 16 septembrie 2025, de la ora 18:30, la Teatrul Nottara din București și miercuri, 17 septembrie 2025, de la ora 18:30, la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, Brianna Wiest se va întâlni cu cititorii în cadrul unor evenimente dedicate reflecției, dialogului și explorării universului interior. Evenimentele, moderate de Magor Csibi, specialist în cultură organizațională și dezvoltare personală, cunoscut pentru proiectele sale dedicate schimbării mentalităților și creșterii colaborării în comunități și organizații, se vor desfășura sub forma unor conversații vii, autentice, menite să creeze un spațiu real de dialog cu privire la transformare, sensul vieții și curajul de a regândi drumul. Joi, 18 septembrie 2025, librăria Cărturești Zola va găzdui, începând cu ora 13.00, o sesiune de autografe.

Totodată, în luna august, imprintul Orion al editurii Nemira aduce în România cel mai recent volum al autoarei: „Viața care te așteaptă”. O invitație de a imagina o viață în care lucrurile potrivite vin și rămân, fără să fim nevoiți să răstălmăcim adevărul pentru a le păstra, o viață în care nu suntem împinși de frici, ci purtați de viziunea noastră, o viață pe care o trăim cu adevărat, nu doar așteptăm să înceapă.

„În toamna lui 2018, am descoperit-o pe Brianna citind un articol semnat de ea în Thought Catalog. Textul m-a mișcat profund pentru că exprima exact ce simțeam și gândeam. Mi-am dorit mult să aducem cărțile Briannei în România. Trei ani mai târziu, editura Nemira publica în limba română bestsellerul „Tu ești muntele”, căruia i-au urmat alte titluri ale autoarei. Cărțile Briannei Wiest au inspirat și continuă să inspire milioane de cititori din întreaga lume, iar pentru noi este o mare bucurie că publicul din România o va putea întâlni și asculta chiar aici, acasă, în cadrul unor evenimente speciale”, a spus Cătălina Nicolau, director executiv Nemira.

Pentru sesiunile de autografe accesul publicului este liber, iar pentru evenimentele principale acesta este posibil cu înregistrare prealabilă, pe baza dovezii unei donații minime de 15 lei către o cauză educațională la alegerea participanților, fără a exista nicio constrângere în acest sens din partea organizatorilor. Detalii cu privire la programul vizitei autoarei în România se regăsesc aici: https://nemira.ro/brianna-wiest-in-romania

„Prin această inițiativă, ne-am propus să plantăm semințele unei schimbări de mentalitate: aceea de a privi cultura donației ca pe un gest firesc și constant. Credem că implicarea activă în susținerea organizațiilor care sprijină educația în România nu este doar o formă de solidaritate, ci o investiție în viitorul nostru. Fiecare contribuție, oricât de mică, poate deschide uși, poate crea noi oportunități pentru copii și tineri și poate schimba destine.”, menționează Ioana Rusu, PR manager Nemira.

Prezența Briannei Wiest în România este posibilă grație sprijinului unor parteneri care împărtășesc aceleași valori în ceea ce privește dezvoltarea personală, responsabilitatea și implicarea socială: Aqua Carpatica, partenerul principal al acestui proiect, Beyond Business School, Cărturești și Anima Wings, organizații care au venit alături de echipa Nemira și care cred în forța cuvintelor de a transforma vieți, în rolul esențial al educației și în puterea colaborării dintre oameni și branduri.

Despre Brianna Wiest

Brianna Wiest este autoarea bestsellerelor internaționale Adevărul tuturor lucrurilor (Orion, 2024), Anul care îți va schimba viața (Orion, 2024), 101 eseuri care îți vor schimba modul de a gândi (Orion, 2023), Vindecarea începe când ești pregătit (Orion, 2023) și Tu ești muntele (Orion, 2022), care s‑au tradus în peste douăzeci de limbi și s‑au vândut în peste două milioane de exemplare. Brianna este, de asemenea, autoarea a două volume de poezie: Salt Water și Ceremony.

Cărțile sale, elogiate de Forbes, USA Today, HuffPost și de site‑ul Thought Catalog, unde publică eseuri în mod constant, s-au vândut în milioane de exemplare la nivel mondial, ocupă frecvent primele poziții în topurile internaționale de bestselleruri și de audiobooks și au fost traduse în peste 40 de limbi.

Despre Magor Csibi

Magor a încercat mereu să înțeleagă cum funcționează organizațiile și cum pot influența liderii comportamentele oamenilor care fac parte din ele. Pentru asta, a privit mai multe organizații din diverse perspective. Între 2004 și 2006, a predat la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj. Între 2007 și 2009, a reprezentat România în prima legislatură a țării în Parlamentul European. Între 2009 și 2011, a fondat și a condus publicația Think Outside the Box, ca apoi să devină, pentru aproape 8 ani, liderul organizației de mediu WWF în România și Coreea de Sud. Din 2018, s-a dedicat exclusiv înțelegerii culturii organizaționale și leadership-ului, acceptând invitația de a se alătura companiei TREND. În paralel, face parte din multe comunități de oameni curioși și este membru voluntar în boardul non-executiv al fundației World Vision România.

Despre imprintul Orion

De la pop science la eseu și istorie, memorii și biografii, imprintul Orion aduce constant în România titluri actuale, îndrăznețe care propun noi perspective asupra spațiului, a societății, a culturii și civilizației, dar și asupra modului în care funcționează mintea și corpul uman.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din toată lumea, dar totodată încurajează generațiile noi și emergente de scriitori români.

În legătură permanentă cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #PlăcereaLecturii.