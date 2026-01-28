12 cărți pentru copii

1. Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud

Autor: Cristian Greșanu

Consultant științific: dr. Oana Paula Popa

Editura: Corint

Crezi că supereroii există doar în desene animate sau în filme? Ce-ai zice dacă ți-aș destăinui că găsești o mulțime și în viața reală, chiar aici, printre români? Pornește în aventură cu cartea în mână și află poveștile unor oameni geniali care au existat cu adevărat și care au rămas în istorie datorită unor realizări cu adevărat remarcabile! Descoperă cine sunt inventatorii, oamenii de știință, personalitățile istorice sau artiștii care au dat dovadă de pasiune și ambiție, și-au urmat visul și au reușit să schimbe în bine lumea în care trăim!

Suntem în jurul anului 1900. Gândește-te la 19 membri ai unui echipaj pornit să exploreze Polul Sud. Este vorba despre oameni de știință renumiți, ofițeri și navigatori, plus doi motani curioși. Adaugă valurile imense, ghețurile, frigul mușcător și nesfârșita beznă polară. E povestea lui Emil Racoviță, un mare savant, dar și un suflet de aur.

2. Ce este schimbarea climatică

Autor: Gail Herman

Editura: Trei

Traducere: Corina Dobrotă

Care dintre aceste informații este corectă?

a. Clima Terrei este din ce în ce mai caldă;

b. Gazele de seră sunt cauza schimbării climatice;

c. Planeta noastră este afectată de inundații record, secetă și furtuni.

d. Toate cele de mai sus.

3. Ana Aslan și elixirul tinereții

Autoare: Alina Bâltâc

Editura: Corint

Află povestea legendarei Ana Aslan, medicul care a încercat să descopere secretul tinereții fără bătrânețe! Povestitor este chiar prietenul ei, motanul Oscar.

„Cine ar fi crezut că un pas greșit și o neprevăzută jonglerie cu cărți mi-ar putea aduce o nouă prietenă, dar și o nouă carieră? Stai să-ți povestesc cum am cunoscut-o pe legendara Ana Aslan, medicul fețelor împărătești și al celebrităților, iar în scurt timp am ajuns să-i dau o lăbuță de ajutor la inventarea elixirului tinereții! Pare incitant, nu-i așa?

Prin urmare, ești gata pentru încă o aventură palpitantă alături de mine?

Al tău prieten,

Oscar”.

Alina Bâltâc este redactor de carte, traducătoare și coordonatoarea colecției „Români de succes”, unul dintre cele mai noi și mai ambițioase proiecte Corint Junior. Volumul său, Petrache Poenaru și războiul împotriva petelor de cerneală, ilustrat de Diana Tivu, a fost nominalizat la Premiile Cărturino, la categoria Cartea ilustrată a anului. Este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității din București și are un masterat în literatură română medievală. A debutat ca autor de cărți pentru copii în anul 2018 cu volumul Iacării Acrobați. Povestea unui vis, nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor, categoria „Carte pentru Copii”. Iubește muzica și poveștile adevărate despre oameni remarcabili.

4. Traian Vuia și pasărea de metal

Autor: Sorin Turturică

Editura: Corint

„Când un motan curios întâlnește un inventator perseverent și neînfricat, rezultatul nu poate fi decât o ispravă formidabilă! Află povestea prietenului meu, Traian Vuia, temerarul care a construit primul avion complet din lume! Dacă ești gata, decolăm chiar acum!

Al vostru,

Oscar”.

Sorin Turturică este istoric specializat în istoria aviației. A fost profesor de istorie, muzeograf în cadrul Muzeului Național al Aviației Române și al Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand”, precum și redactor-coordonator în cadrul Editurii Corint.

5. Mircea cel Mare și luptele sale cu turcii

Autori: Neagu Djuvara și Radu Oltean

Editura: Humanitas

Aţi aflat deja de la şcoală despre Mircea cel Bătrân, domn al Ţării Româneşti (adică al Munteniei), care a domnit între 1386 şi 1418, ducând lupte grele cu turcii. Apoi, probabil aţi citit sau poate chiar aţi învăţat pe dinafară, din Scrisoarea III a lui Eminescu, superba evocare a bătăliei de la Rovine: înainte de înfruntare, sultanul îl sfidează pe Mircea cu aceste cuvinte: „Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedic de-un moşneag?”. Iată că şi genialul Eminescu s-a înşelat asupra înţelesului epitetului „cel Bătrân”, căci pe vremea lui, la noi, cercetările istorice erau abia la început! În realitate, la Rovine, Mircea era foarte tânăr. „Cel Bătrân“ i s-a zis în veacurile următoare, când au ajuns în scaunul Ţării Româneşti şi alţi domnitori purtând (sau luând la înscăunare) acest nume. Atunci când se pomenea de primul voievod Mircea, de marele Mircea, i se spunea „cel Bătrân“, adică „cel Vechi“, cel din vechime. Asta înseamnă „cel Bătrân“. Să ştiţi, de asemenea, că datorită înfăptuirilor şi a nobleţei caracterului său i s-a mai zis şi „cel Mare": Mircea cel Mare. Veţi judeca şi voi, din povestirea care urmează, dacă e vrednic să i se spună astfel.

6. Ce a fost Pompeii

Autor: Jim O’Connnor

Editura: Pandora M

Care informații sunt adevărate?

a. O destinație estivală în Imperiul Roman.

b. Un oraș îngropat timp de secole sub lavă vulcanică.

c. Un oraș redescoperit acum 200 de ani.

d. Toate cele de mai sus.

7. Petrache Poenaru și războiul petelor de cerneală

Autoare: Alina Bâltâc

Editura: Corint

Mare necaz petele de cerneală și cât de chinuitor e scrisul din pricina lor! Noroc cu Petrache Poenaru, inventatorul „condeiului portăreț”! Cum, nu știți ce e acela? Înseamnă că a sosit momentul pentru o nouă poveste.

8. Cine a fost Michelangelo?

Autoare: Kristen Anderson

Editura: Pandora M

Traducere: Loreta Budin

Cine a fost Michelangelo?

a. Un băiat în vârstă de 13 ani care a fost discipolul unui artist celebru.

b. Un pictor, sculptor și poet talentat.

c. Artistul care a creat statuia lui David, tavanul Capelei Sixtine și alte capodopere.

d. Toate cele de mai sus.

9. Grigore Antipa salvează Delta Dunării

Autor: Sorin Turturică

Editura: Corint

„Atunci când obosesc de prea mult studiu, merg la pescuit. Mie chiar îmi plac peștii! Și în acvariu, și în farfurie, așadar, excursia programată în Delta Dunării mi s-a părut prilejul ideal pentru a afla lucruri interesante despre pasiunea mea.

Unde mai pui că am avut și ocazia unică de a petrece timp în compania savantului Grigore Antipa, care mi-a destăinuit secretele apelor și ale stufărișului.

Am fost și în minunata Pădure Letea și n-a lipsit mult să fiu înghițit de niște nisipuri mișcătoare. Ce aventuri grozave! Abia aștept să-ți povestesc...

Al tău prieten,

Oscar”.

10. Marea cu ferestre

Autor: Cătălin Pavel

Editura: Humanitas

Oamenii mari își spun mereu unul altuia, cu regret: „Trece vacanţa și n-am făcut nimic…”. Asta după ce tot restul anului au zis în gura mare: „Abia aștept să vină vacanţa, să nu fac nimic!”. În aventura asta însă, lucrurile stau cu totul altfel. Pentru că o fetiţă în vacanţă ajunge să se ocupe de treburile împărăţiei, iar ajutorul va veni de la o caracatiţă numită Ananas. Peripeţii fără pereche din care aflăm de ce, ca să explici câteva cuvinte, trebuie să inventezi o limbă întreagă și ce cărţi cumpără Sara de la librăria subacvatică pentru biblioteca de pe submarin. Iar contelui de Yng nu i se poate opune decât o prietenie care cuprinde în ea toată frumuseţea lumii.

Scriitorului și arheologului Cătălin Pavel i-au mai apărut la Editura Humanitas cinci cărţi pentru oameni mari: Aproape a șaptea parte din lume, Arheologia iubirii: De la Neanderthal la Taj Mahal, Animalele care ne fac oameni: Blană, cozi și pene în arheologie, Toate greșelile care se pot face și Adevărul despre vacanţe. Cel mai important însă e că în colecţia Junior a publicat aventurile Sarei din Muntele cu uși.

11. Nelson, eroul mărilor

Autor: Dominic Sandbrook

Editura: Polirom

Traducere: Mircea Pricăjan

Războiul zguduie întreaga lume, iar oceanele s-au transformat în câmpuri de bătălie. Napoleon Bonaparte, tiranul Franţei, zdrobise ţările europene una după alta. Acum, ochii săi lacomi erau aţintiţi asupra Marii Britanii. Un singur om putea să-l oprească - amiralul Nelson.

Tânărul Horatio plecase pe mare la vârsta de doar doisprezece ani şi nu lăsase niciodată să se vadă vreo urmă de frică. Prietenii lui erau uluiţi cum de cineva atât de mic şi de firav putea fi atât de curajos. Însă pentru el urma cea mai grea încercare dintre toate. Din zăpezile Nordului până pe ţărmurile Egiptului, Horatio Nelson condusese lupta împotriva maşinăriei de război franceze. Dar acum, când salvarea Marii Britanii atârna de un fir de păr, ce preţ va trebui el să plătească pentru a reuşi să-şi salveze ţara?

12. Cleopatra

Autor: Dominic Sandbrook

Editura: Polirom

Traducere: Petru Iamandi

Cleopatra a VII-a, ultima regină a Egiptului, a fost o femeie de o inteligență și un farmec cu totul deosebite, al cărei nume a devenit sinonim cu frumusețea și eleganța, curajul și ambiția. Se trăgea dintr-o familie de aventurieri macedoneni, veniți în Egipt odată cu Alexandru cel Mare, care întemeiaseră neobișnuita dinastie ptolemaică. A visat de mică la putere și glorie, iar când și-a învins fratele și sora pentru a deveni regină, a fost convinsă că zeii îi hărăziseră o soartă măreață. Însă tot atunci, dincolo de mare se ridica o nouă putere. Destinul Cleopatrei s-a împletit de la bun început cu cel al Romei, pentru care bogata țară a Nilului era o pradă de mare preț. Printre adversarii și aliații reginei egiptene s-au numărat unii dintre cei mai faimoși conducători romani: Pompei, Iuliu Cezar, Marc Antoniu, Octavian Augustus… Deși romanii au ieșit învingători, iar povestea Cleopatrei s-a încheiat tragic, numele ei strălucește mai tare peste timp. După mai bine de două mii de ani, ea rămâne cea mai cunoscută femeie din istorie - o luptătoare, o conducătoare, o legendă.

