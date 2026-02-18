9 cărți, în vămile posterității

1. N. Iorga. Opere IX. Istoria literaturii românești

Ediție îngrijită de Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2026

„Un prim volum din această istorie a literaturii vechi începe cu un mic eseu despre Locul românilor în dezvoltarea vieţii sufleteşti a popoarelor romanice, sugerând trei căi de urmat pentru aflarea adevărului: să cerceteze, întâi, rolul jucat de cruciaţi, apoi de povestirea orală venită de la noi şi ajunsă, prin Bizanţ, în vestul Europei şi, în al treilea rând, de baladele împrumutate de italieni, de hispano-portughezi şi de noi de la francezi. Accentul cade în această teorie, cam nebuloasă, a influenţelor în lumea latinităţii pe baladă, dintre formele de creaţie orală, şi pe folosirea, ca atare, a limbii latine, utilizată şi la noi în secolele al XVI-lea, al XVII-lea şi al XVIII-lea. Lângă limba greacă şi chiar înaintea ei, latina a fost un instrument important al afirmării acestor latini din Răsărit, care sunt românii. Lângă slavism, grecism, în ecuaţia «formării noastre sufleteşti» intră, aşadar, scrierile latine de pe pământul nostru şi ele ne ţin în contact cu Apusul romanic. Avem dreptul atunci, conchide istoricul, să cuprindem aceste scrieri în analele culturii noastre” (Eugen Simion, inițiatorul colecției Opere Fundamentale).

O reeditare binevenită.

2. În miez de noapte să ne îngropați

Autoare: V.E. Schwab

Editura: Nemira, 2026

Traducere: Alexandru Szollo

Aceasta este o poveste despre foame.

1532. Santo Domingo de la Calzada. O fată crește sălbatică și vicleană - frumusețea ei e întrecută doar de visurile de evadare. Dar María știe că nu poate fi decât un premiu sau o piesă pe tabla de joc a bărbaților. Când un străin seducător îi oferă o altă cale, María face o alegere disperată și pășește în întuneric. Dar jură să nu regrete nimic. Niciodată.

Aceasta este o poveste despre iubire.

1827. Londra. O tânără duce o viață idilică pe domeniul familiei, până când o clipă de intimitate interzisă o trimite departe, la Londra. Inima delicată a lui Charlotte și dorințele ei imposibile sunt tulburate de invitația unei văduve frumoase. Însă prețul libertății e mai mare decât și-ar fi imaginat.

Aceasta este o poveste despre furie.

2019. Boston. Facultatea ar fi trebuit să fie șansa ei de a deveni altcineva. De aceea Alice a traversat jumătate de lume, lăsând în urmă vechea sa viață. Însă după o aventură de o noapte, care o face să-și pună sub semnul întrebării trecutul, prezentul și viitorul, Alice are nevoie de răspunsuri… și de răzbunare.

V.E. Schwab revine cu un roman care sfidează genurile.

3. Refugiul meu, furtuna mea

Autoare: Arundhati Roy

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Alexandra Coliban

Primul volum de memorii al lui Arundhati Roy, Refugiul meu, furtuna mea, urmărește, cu forța narativă a romanelor sale și cu luciditate, evoluția uneia dintre cele mai puternice autoare ale literaturii contemporane. Acoperind perioada dintre 1962 și 2022, cartea reconstituie traseul interior al unei conștiințe în formare: copilăria fracturată, ruptura necesară, anii de rătăcire fertilă și, în cele din urmă, apariția romancierei și eseistei. Scrise sub impactul unei pierderi decisive, memoriile sunt mai puțin o elegie și mai mult un act de clarificare, o încercare de a înțelege cum se naște o voce, cum se cucerește libertatea și ce preț cere adevărul. Titlul original, Mother Mary Comes to Me, trimite la un vers celebru din piesa Let It Be a formației Beatles, dar și la Mary Roy, mama scriitoarei, pentru care a trăi după regula lui „nu-i nimic” era de neconceput. Figura mamei rămâne un catalizator esențial al acestei deveniri: autoritară, vizionară, imposibil de ignorat, o forță redutabilă din care se alimentează scrisul lui Arundhati Roy. Alternând introspecția cu reflecții tăioase despre India, Refugiul meu, furtuna mea este o reconstrucție dureroasă și aproape sacră: o carte despre formarea eului artistic, despre dragostea care rănește, despre rădăcini și despre momentul fragil în care o viață se transformă în roman.

Adevărat fenomen editorial, Refugiul meu, furtuna mea, prima carte de memorii a scriitoarei Arundhati Roy, apărută cu titlul original Mother Mary Comes to Me, a câștigat Mathrubhumi Award - Cartea anului 2026, a fost finalistă, în 2025, la Kirkus Prize - Nonficțiune și nominalizată la National Book Critics Circle Award - Autobiografie.

4. Istoria unui pian

Autor: Ramon Gener

Editura: Humanitas Fiction, 2026

Traducere: Jana Balacciu Matei

Un pian Grotrian-Steinweg Boudoir VII f308, bijuterie Art-Déco ajunsă într-o stare deplorabilă, dar cu un sunet hipnotic, catifelat, exact cel pe care muzicianul Ramon Gener îl căuta de o viață, este descoperit și salvat în plină pandemie. Restaurarea îi scoate la iveală identitatea - numărul de serie 31887, indicându-i originea: Braunschweig, Germania, 1915 -, dar și o misterioasă listă de nume inscripționate în interiorul său. Comandat special pentru Johannes Schulze, un tânăr muzician de geniu, pianul traversează marile catastrofe ale secolului XX. Rând pe rând, Ortrud Schulze, Johannes Schulze, Ryan Morris, Scott Morris, Emily Morris, doar câteva dintre numele caligrafiate cu grijă în interiorul instrumentului, își spun povestea. Fir al memoriei și al umanității, pianul leagă vieți care altfel nu s-ar fi întâlnit niciodată: vieți frânte și salvate, pierdute și regăsite, toate adunate într-o singură respirație sonoră.

Câștigător al Premiului Ramon Llull 2024 și tradus în peste unsprezece țări, Istoria unui pian este un roman emoționant despre maturizare și pierdere, despre legături neașteptate și loialitate, despre cum un instrument muzical creează o punte între oameni, vreme de aproape un secol.

5. Pasărea cerului

Autor: Eugen Uricaru

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„În Imperiul antic Persan, pedeapsa capitală era exprimată de satrap astfel: Va fi liber ca pasărea cerului! Oricine îl poate ucide, fără teamă de pedeapsă! Romanul Pasărea cerului este o ficțiune construită pe temeiul unor fapte istorice păstrate în tradiție și atestate în documente din cărți și arhive. Volumul face parte din trilogia Stele călătoare” (Eugen Uricaru).

6. Curtea blestemată și alte povestiri

Autor: Ivo Andrić

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Octavia Nedelcu

Volumul de faţă reuneşte microromanul Curtea blestemată şi trei povestiri apropiate ca subiect. Publicat în 1954, romanul are drept temă închisoarea - o temniţă amplasată la periferia Istanbulului, într-un spaţiu oriental, în care se desfăşoară experienţa tragică a călugărului franciscan bosniac fra-Petar. Ajuns la Istanbul ca traducător al confratelui Tadija Ostojić pentru un proces, fra-Petar devine victima unor împrejurări nefericite şi este întemniţat în urma unei confuzii. Rămâne aproape două luni în închisoare, trăind o experienţă amară ce-l va marca pentru tot restul vieţii şi întâlnind personaje unele mai stranii decât altele, care îl fac să reflecteze profund la putere, la mecanismele şi urmările sale. Înainte de moarte, fra-Petar povesteşte această experienţă unui călugăr tânăr. Povestirile „Paharul”, „La moara de apă” şi „Farsa de la hanul lui Samsara” completează romanul prin prezenţa personajului fra-Petar, înfăţişat în diferite ipostaze, creionând destinul tragic al omului obişnuit, căruia îi conferă însă o dimensiune filozofică şi universală.

Premiul Nobel pentru Literatură 1961.

7. Gândirea vizuală

Autor: Rudolf Arnheim

Editura: Polirom, 2026

Traducere: Dan Bălănescu

Rudolf Arnheim este cunoscut în întreaga lume pentru studiile sale provocatoare, cu implicații ample, despre formele și funcțiile artei, iar Gândirea vizuală nu face excepție. Teza acestui volum este că toată gândirea (nu doar cea referitoare la artă sau la alte experiențe vizuale) este de natură perceptivă și că vechea dihotomie dintre a vedea și a gândi, dintre percepție și judecată, este falsă și înșelătoare. Departe de a fi o funcție inferioară, răspunsul nostru perceptiv la lume este principalul mijloc prin care structurăm evenimentele și din care ne derivăm ideile și, prin urmare, limbajul. Arnheim își construiește argumentația apelând la filosofi antici și moderni, experimente psihologice, lucrări despre percepția și produsele artistice ale copiilor, texte științifice pe teme de fizică și astronomie, păstrând însă discuția la un nivel relevant pentru situațiile concrete. Un instrument indispensabil celor care studiază și îndrăgesc artele, cartea este de interes direct și pentru pedagogi datorită consecințelor ei practice privitoare la funcția artei în toate domeniile de învățare.

8. Răscoala lui Horea

Autor: D. Prodan

Editura: Școala Ardeleană, 2026

„Ridicarea de la 1784 a iobagilor români din Transilvania, intrată în istorie sub numele de Răscoala lui Horea, e prima zguduire puternică a orânduirii feudale din cuprinsul țării noastre. Ea deschide procesul revoluționar, de răsturnare a raporturilor feudale. Dar mai e în același timp și prima afirmare violentă a conștiinței de sine a poporului român din Transilvania, izbucnind aceasta cu putere elementară acum chiar de la temeliile sale. Plasată în cadrul larg al istoriei generale, răscoala se produce într-un răstimp de mari eforturi de regenerare a vechiului regim, dar și de mari răsturnări revoluționare. Ne găsim într-un secol presărat de răzvrătiri, de răscoale, dar marcat și de mari revoluții, prevestind o lume așezată pe noi temelii, după Revoluția Americană și în preajma marii Revoluții Franceze. Ne găsim în plin secol al luminilor, al despotismelor luminate, în secolul unei noi revoluționări a gândirii umane însăși” (D. Prodan).

„Ediția de față, aniversară, la 240 de ani de la Martiriul lui Horea, Cloșca și Crișan, o reia pe cea publicată la Editura Științifică și Enciclopedică în anul 1984, revăzută de autor. Intervențiile au fost minime, deoarece lucrarea lui D. Prodan Răscoala lui Horea este un model de scriere istoriografică, dar și de redactare. Speranța noastră este că va fi citită și receptată în continuare pe măsura valorii ei. Răscoala lui Horea este un monument al scrisului istoric, iar autorul ei, David Prodan, a fost cel mai mare istoric al Transilvaniei din secolul al XX-lea” (Ioan-Aurel Pop).

9. Zaruri și minuni

Autor: Adrian G. Romila

Editura: Polirom, 2026

„Fie că e vorba de scene biblice, fie că e vorba de episoade contemporane, prozele scurte din volumul de față conțin, aproape fără excepție, câte o fisură prin care își face loc în contingentul obișnuit ceva altfel, o boare de dincolo. Uneori e vorba de semne aparent acceptabile rațional (un accident, o gafă cu repercusiuni grave sau, la alt nivel al acceptării, norocul, ba chiar câte-o minune), alteori de rupturi șocante emoțional (căderea bruscă-n moarte a cuiva drag, ca și cum ar fi un episod banal) sau inexplicabile rațional (reveniri din lumea de dincolo). Peste tot însă e vorba de o coerență tainică a lumii, care suspendă legitimitatea coincidenței în numele unui sens profund: irumperea sacrului în profan. Adrian G. Romila e un vânător de epifanii, dar nu unul doctrinar; veți găsi în povestirile lui un meniu complet: tandrețe și umor, solemnitate și absurd și, peste toate, încrederea că literatura este ea însăși o epifanie, în măsura în care poate reduce lumea la poveste și-o poate investi cu un sens altfel inaccesibil unui contact superficial, secularizat” (Bogdan Crețu).

