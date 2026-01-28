Clubul Flecarilor, ediția a II-a: eveniment dedicat îndrăgitului scriitor ceh Bohumil Hrabal

Întâlnirea, organizată de Editura ART, în colaborare cu Centrul Ceh și Headsome Communication, îi adună laolaltă pe cititorii care iubesc cărțile lui Bohumil Hrabal.

Subtema ediției din acest an este „Flecarul colectiv”, o invitație adresată participanților de a se implica activ în conversații, lecturi și momente de povestire colectivă.

Clubul Flecarilor este o seară dedicată râsului subtil, tăcerilor bine plasate și conversațiilor cu miez – un spațiu în care literatura și experiența colectivă se întâlnesc pentru a celebra umanitatea și fraza în libertate, trăsături definitorii ale operei lui Hrabal.

Programul serii :

1. Și Hrabal a râs – povești din viața scriitorului, prezentate de specialiști și cititori curioși

2. Hrabal, citit pe nerăsuflate – fragmente scurte din cărțile lui Hrabal, aduse chiar de participanți

3. Flecăreală liberă cu temă – participanții extrag bilețele cu întrebări provocatoare și răspund în ritmul poveștilor și lecturilor. Întrebările care se pot regăsi pe bilețele vizează experiențe personale, momente amuzante sau neașteptate, întâmplări memorabile și reflecții asupra vieții, invitând participanții să împărtășească povești care inspiră râs, nostalgie sau te pun pe gânduri, precum: „Ce ai învățat dintr-o beție proastă?”, „Cine e cel mai ciudat om pe care l-ai iubit?”, „Ce muncă ai face din nou doar ca s-o povestești?”, „Ce conversație banală te-a urmărit ani întregi?” ș.a.

4. Ultima bere, prima tăcere – un minut de reflecție și un omagiu adus lui Bohumil Hrabal înainte de încheierea serii

Despre Bohumil Hrabal (1914 – 1997):

Considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii secolului XX, Hrabal a cultivat un stil tragicomic plin de umanism și umor savuros. Cărțile sale au circulat mult timp în samizdat, adunând comunități pasionate de „hrabalieni”. În timpul vieții, aproape trei milioane de exemplare au fost vândute doar în Cehoslovacia. Mare iubitor de bere și pisici, Hrabal obișnuia să recite la crâșma sa preferată, „Tigrul de Aur” din Praga, pasaje din Nietzsche, Schopenhauer sau Kant. A murit la 83 de ani, după ce a căzut de la etajul unui spital, încercând să hrănească porumbeii.

„Sunt un clovn, un animator, un povestitor, un profesor particular și în același timp un informator, un corespondent toxic (…) Sunt un bărbat care îmbătrânește, dar care poartă în sine tinerețea; expresiile mele faciale și cuvintele dau naștere gramaticii mele nestatornice și argoului meu intern; într-o jumătate de oră, o farfurie cu o friptură fierbinte și o halbă de bere îmi pot arăta transsubstanțialitatea materiei în voia bună, metamorfoza ieftină, întâiul miracol al lumii…” – Bohumil Hrabal

Evenimentul continuă tradiția începută anul trecut, inspirată de inițiativa Adrianei Babeți de la Timișoara: cu ani în urmă, ea le propunea masteranzilor care studiau proza lui Bohumil Hrabal să se întâlnească anual, pe 3 februarie, într-un pub, la Clubul Flecarilor, pentru a fi împreună și a pălăvrăgi în voie.

Astăzi, cărțile lui Bohimil Hrabal sunt publicate în traducere la Editura ART, în Seria de autor dedicată acestuia. Sub coordonarea Laurei Albulescu, au fost publicate următoarele volume: Milioanele arlechinului (2019), traducere din limba cehă și note de Sorin Paliga Vremurile bune de altădată (2016), selecţie şi traducere din limba cehă de Jean Grosu Bambini di Praga (2015), traducere din limba cehă și note de Corneliu Barborică, O singurătate prea zgomotoasă (2015), traducere din limba cehă de Sorin Paliga, texte însoțitoare de Marin Mălaicu-Hondrari şi Dan Coman Lecții de dans pentru vârstnici și avansați (2015), traducere din limba cehă de Corneliu Barborică, L-am servit pe regele Angliei (2013), traducere din limba cehă de Jean Grosu Trenuri cu prioritate (2013), traducere din limba cehă și note de Corneliu Barborică Vremurile bune de altădată se regăsește și sub formă de audiobook, pe platforma AudioTribe,cîn lectura actorului Mihai Baranga.

Pagini importante dedicate cărților lui Bohumil Hrabal se regăsesc în volumul Dictionarul romanului central-european din secolul XX, coordonat de scriitoarea Adriana Babeți (Polirom, 2022).