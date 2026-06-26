Concurs de reportaj literar inspirat de marile cărți de călătorie, dedicat noilor generații de autori

Inspirat de spiritul colecției Anansi. Port Royal din cadrul imprintului Anansi. World Fiction, concursul își propune să încurajeze descoperirea și aducerea în prim-plan a unor povești, comunități, teritorii și destine aflate dincolo de hărțile convenționale ale atenției publice.

De la reportaj și jurnal de călătorie până la memorii și eseu narativ, volumele publicate în această colecție aduc în atenția cititorilor teritorii, comunități și experiențe care depășesc granițele convenționale ale cunoașterii. „Hărți nevăzute” continuă această misiune, invitând autorii să descopere și să relateze povești autentice, capabile să dezvăluie geografiile mai puțin vizibile ale lumii contemporane.

Deși concursul este deschis tuturor persoanelor interesate de reportajul literar, publicul său principal îl reprezintă studenții și tinerii aflați la începutul unui parcurs profesional sau creativ. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să încurajeze noile generații de autori, jurnaliști și cercetători să descopere potențialul narativ al realității și să își dezvolte capacitatea de a observa, documenta și transforma experiențele de teren în texte cu valoare literară și culturală.

Reportajul literar reprezintă una dintre cele mai fertile zone de întâlnire dintre jurnalism și literatură. Bazat pe documentare riguroasă și observație directă, acesta transformă faptele reale în narațiuni cu forță artistică, capabile să informeze, să emoționeze și să provoace reflecție. Prin „Hărți nevăzute”, organizatorii invită participanții să privească dincolo de evidențe și să ofere cititorilor perspective noi asupra lumii în care trăim.

Tema acestei prime ediții, „Hărți nevăzute”, este o invitație la explorare. Participanții sunt încurajați să cartografieze prin scris locuri uitate, comunități insuficient cunoscute, trasee umane remarcabile și realități aflate la marginea atenției publice. Interpretarea temei este liberă, iar accentul cade pe autenticitate, calitatea documentării și valoarea literară a textului.

Lucrările înscrise trebuie să fie originale, redactate în limba română și să aibă minimum 7.500 de semne cu spații. Organizatorii urmăresc texte care îmbină rigoarea documentării cu expresivitatea literară, în spiritul marilor tradiții ale jurnalismului narativ contemporan.

Perioada de înscriere este 26 iunie – 26 octombrie 2026. Textele pot fi trimise la adresa de e-mail pr@edituratrei.ro, însoțite de o scurtă prezentare a autorului.

Marele premiu constă într-un voucher pentru o călătorie în valoare de până la 500 de euro, oferit de Fides Travel, către o destinație aleasă de câștigător, precum și într-un pachet de volume din colecția Anansi. Port Royal. În plus, toți participanții ale căror lucrări respectă regulamentul concursului vor primi câte un volum din colecție, ca semn de apreciere pentru contribuția lor.

Lucrările înscrise vor fi evaluate de un juriu format din profesioniști recunoscuți ai lumii literare și jurnalistice: Cristina Hermeziu, jurnalistă, scriitoare și promotoare a literaturii contemporane în spațiul francez, Oana Boca Stănescu, specialistă în comunicare culturală și manager cultural, cu o experiență de două decenii în lumea culturii scrise autohtone, și Victor Cobuz, critic literar și jurnalist cultural.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 17 noiembrie 2026, de Ziua Internațională a Studenților, în cadrul unui eveniment public găzduit de Muzeul Național al Literaturii Române din București, transmis online.

----

„Hărți nevăzute” este un concurs național de reportaj literar organizat de Editura Trei, inspirat de colecția Anansi. Port Royal din cadrul Anansi. World Fiction, după o idee Headsome Communication, cu sprijinul Fides Travel și în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române. Partener media: Radio România Cultural.

Colecția Anansi. Port Royal, dedicată călătoriilor, descoperirilor și felului în care oamenii s-au raportat de-a lungul timpului la Celălalt, cuprinde cinci titluri esențiale ale literaturii de nonficțiune contemporană: Umbra soarelui de Ryszard Kapuściński, Pilonii mării de Sylvain Tesson, Un loc întunecat de V.S. Naipaul, Scurtă plimbare prin Hindukush de Eric Newby și Către lac de Kapka Kassabova. Aceste volume definesc un spațiu editorial al explorării și al privirii reflexive asupra lumii, în care experiența directă, observația și scriitura de tip jurnalier se împletesc într-o literatură a descoperirii. În cadrul imprintului Anansi. World Fiction, Kapka Kassabova este prezentă și cu volumul Frontiera, o investigație literară despre granițele reale și simbolice din sud-estul Europei.