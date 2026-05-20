Unul dintre cele mai izbitoare exemple este fructoza, privită decenii la rând drept o alternativă naturală și inofensivă la zahărul rafinat. Totuși, consumată în exces sub forma siropurilor industriale adăugate în nenumărate produse procesate, fructoza a devenit astăzi principalul declanșator al inflamației sistemice și al steatozei hepatice non-alcoolice. Acest paradox metabolic, care accelerează senescența celulară și deschide ușa afecțiunilor degenerative, este disecat rigoare excepțională într-o lucrare de referință: „Crezi că știi să trăiești? Alimentația și longevitatea. O nouă abordare holistică”. Volumul, semnat de reputatul cercetător prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, a fost readus în atenția publicului de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, o structură cu expertiză profundă în cercetarea anti-aging, care redă astfel publicului un veritabil manual de prevenție medicală.

Profunzimea și acuratețea acestui tratat de longevitate capătă o greutate cutremurătoare atunci când privim spre contextul în care a luat naștere. Cartea a fost scrisă într-o perioadă în care profesorul Gheorghe Mencinicopschi trăia propria dramă. Condamnat în anul 2014 în dosarul ICA și eliberat condiționat doi ani mai târziu, omul de știință a ieșit din detenție profund schimbat, apropiații susținând că sănătatea i-a fost grav și iremediabil afectată de condițiile din închisoare. Ultimii ani ai vieții sale au fost un chin absolut, marcați de o fibroză pulmonară severă care îl lăsase dependent de oxigen, de lipsuri materiale acute și de lupta pentru a nu pierde casa în care locuise o viață întreagă. Cazul său a rămas intens controversat inclusiv în spațiul public și juridic, în contextul în care a fost condamnat în dosarul în care judecătoarea Camelia Bogdan a fost ulterior găsită vinovată de abuz în serviciu pentru modul în care a judecat procesul. În ciuda acestei nedreptăți sfâșietoare și a degradării fizice, mintea savantului a rămas neînfrântă, transformând izolarea într-un laborator de idei din care a izvorât acest testament științific dedicat salvării noastre.

În paginile cărții, profesorul Mencinicopschi demontează cu argumente imbatabile mitul fructozei industriale, explicând de ce aceasta scurtcircuitează complet metabolismul uman atunci când este extrasă din matricea fibroasă a fructului întreg. Spre deosebire de glucoză, care poate fi utilizată ca sursă de energie de către orice celulă a corpului, fructoza este procesată aproape exclusiv de ficat. Odată suprasolicitat de cantitățile uriașe din alimentația modernă, ficatul o transformă direct în trigliceride, declanșând boala ficatului gras. Această acumulare toxică generează un stres oxidativ major și o stare de inflamație tăcută, mecanismul central ce stă la baza rezistenței la insulină și a neurodegenerării.

Prin readucerea acestui volum în atenția publicului, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României subliniază o axiomă a longevității: prelungirea vieții nu se poate face în absența unei educații nutriționale și a unei abordări holistice care să pună în echilibru corpul, mintea și calitatea mediului celular. Cartea ne învață să citim dincolo de etichetele înșelătoare de marketing și să ne ferim de toxinele acceptate social, oferindu-ne șansa rară de a pune în practică regulile unei regenerări autentice, bazate pe o știință clară și o înțelepciune dobândită cu cel mai greu preț.