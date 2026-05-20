x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Sfinții Constantin și Elena, 2026. Cele mai frumoase mesaje pentru persoanele care poartă aceste nume

Sfinții Constantin și Elena, 2026. Cele mai frumoase mesaje pentru persoanele care poartă aceste nume

de Redacția Jurnalul    |    20 Mai 2026   •   17:15
Sfinții Constantin și Elena, 2026. Cele mai frumoase mesaje pentru persoanele care poartă aceste nume
a3/De Sfinții Constantin și Elena, familia, prietenii și colegii aleg să transmită urări sincere, mesaje emoționante și gânduri bune celor dragi.

Sfinții Constantin și Elena sunt prăznuiți în fiecare an pe 21 mai iar sărbătoarea are o însemnătate aparte pentru românii care poartă aceste nume sau derivate ale lor.

Cu această ocazie, familia, prietenii și colegii aleg să transmită urări sincere, mesaje emoționante și gânduri bune celor dragi.

Fie că alegi un mesaj cald pentru familie, o urare specială pentru prieteni sau un SMS scurt și elegant, cuvintele potrivite pot transforma această zi într-una memorabilă. Mai jos găsești o selecție de mesaje originale de Sfinții Constantin și Elena 2026, potrivite pentru orice persoană importantă din viața ta, notează a1.ro.

Mesaje pentru familie

• La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Să aveți parte de sănătate, liniște și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi.

• Fie ca această zi sfântă să vă aducă pace în suflet, bucurii sincere și oameni buni aproape de inimă.

• Vă doresc o zi plină de iubire, zâmbete și împliniri. Să vă bucurați mereu de familie și de tot ce este mai frumos în viață.

• Sfinții Constantin și Elena să vă ocrotească în fiecare pas și să vă aducă putere și speranță.

• Pentru cea mai frumoasă familie, cele mai sincere urări de bine. Să nu vă lipsească niciodată armonia și fericirea.

Mesaje pentru prieteni

• La mulți ani! Să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine și de oameni care să îți facă viața mai bună.

• Îți doresc să nu îți pierzi niciodată optimismul și pofta de viață. Să ai parte de multe reușite și momente speciale.

• Prieten drag, să ai sănătate, iubire și cât mai multe motive de bucurie. La mulți ani de nume!

• Îți trimit cele mai bune gânduri și îți doresc o zi exact așa cum îți dorești.

• Fie ca această sărbătoare să îți aducă oameni sinceri, surprize frumoase și multă energie pozitivă.

Mesaje scurte pentru SMS

• La mulți ani de Sfinții Constantin și Elena! Multă sănătate și bucurii!

• Să ai o zi frumoasă și un an plin de împliniri.

• Gânduri bune și multă fericire de ziua numelui!

• Fie ca Sfinții Constantin și Elena să îți aducă noroc și liniște.

• Bucură-te de această zi și de toate lucrurile frumoase din viața ta!

Urări pentru colegii de la locul de muncă

• La mulți ani! Vă doresc sănătate, succes și multe realizări profesionale.

• Să aveți parte de inspirație, energie și cât mai multe satisfacții în tot ceea ce faceți.

• O zi excelentă și un an plin de oportunități! Cele mai bune gânduri de sărbătoarea numelui.

• Vă doresc echilibru, respect și multe împliniri atât pe plan personal, cât și profesional.

• Fie ca această zi specială să vă aducă optimism, liniște și reușite pe toate planurile.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Sfinţii Constantin şi Elena Sfinţii Constantin şi Elena
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri